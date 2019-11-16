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15 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Испания — Мальта: стали известны стартовые составы

Сборные Испании и Мальты объявили стартовые составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: Reuters

Матч пройдет 15 ноября в Кадисе, Испания. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Сборная Испании: Пау Лопес, Альбиоль, Мората, Алькантара, Сарабия, Бернат, Рамос, Родри, Морено, Санти Касорла, Навас.

Сборная Мальты: Бонелло, Каруана, Агиус, Мбонг, Нвоко, Мускат, Велла, Пайбер, Корболан, Пизани, Мускат.

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