Испания — Мальта: стали известны стартовые составы
Сборные Испании и Мальты объявили стартовые составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Сборные Испании и Мальты объявили стартовые составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Матч пройдет 15 ноября в Кадисе, Испания. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Сборная Испании: Пау Лопес, Альбиоль, Мората, Алькантара, Сарабия, Бернат, Рамос, Родри, Морено, Санти Касорла, Навас.
Сборная Мальты: Бонелло, Каруана, Агиус, Мбонг, Нвоко, Мускат, Велла, Пайбер, Корболан, Пизани, Мускат.