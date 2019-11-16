Лукаку: Промес рассказывал мне о «Спартаке» много хорошего

Источник: Спорт РИА Новости

Сборная Бельгии в субботу сыграет с командой России в Санкт-Петербурге в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Голландский футболист Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

«Из всех российских клубов я больше всего знаю о “Спартаке”. Просто Куинси Промес — мой приятель, он много рассказывал о “Спартаке”. Говорил только хорошее. Сборная России мне нравится — они неплохо атакуют, действуют компактно. Сильная команда», — сказал Лукаку на пресс-конференции.