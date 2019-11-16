Сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу

Забитыми мячами отметились Яссе Туоминен (21-я минута) и Теему Пукки (63, с пенальти, 75). В другом матче группы J сборная Греции в гостях обыграла команду Армении — 1:0. В турнирной таблице сборная Финляндии, набрав за тур до окончания квалификации 18 очков, обеспечила себе второе место и участие в чемпионате Европы. Первой идет команда Италии (24 очка), ранее уже отобравшаяся на европейское первенство, третьими идут греки (11), четвертыми — футболисты из Армении, пятыми — из Боснии и Герцеговины (по 10), шестыми — из Лихтенштейна (2).