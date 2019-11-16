Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Швейцария
Грузия
00
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Дания
Гибралтар
30
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Испания
Мальта
40
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Румыния
Швеция
02
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Италия
03
Футбол. Сборные
15.11
Венгрия
Уругвай
12
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Финляндия
Лихтенштейн
30
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Армения
Греция
01
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Норвегия
Фарерские острова
40
Футбол. Сборные
15.11
Бразилия
Аргентина
01
Футбол. Сборные
04:30
Перу
Колумбия
Все события
Фоторепортажи
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
25UFC Fight Night в Москве
15 ноября, источник: ТАСС

Сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 15 ноября. Сборная Финляндии по футболу одержала крупную победу над командой Лихтенштейна со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.

Наверх
Источник: AFP 2019

Забитыми мячами отметились Яссе Туоминен (21-я минута) и Теему Пукки (63, с пенальти, 75). В другом матче группы J сборная Греции в гостях обыграла команду Армении — 1:0. В турнирной таблице сборная Финляндии, набрав за тур до окончания квалификации 18 очков, обеспечила себе второе место и участие в чемпионате Европы. Первой идет команда Италии (24 очка), ранее уже отобравшаяся на европейское первенство, третьими идут греки (11), четвертыми — футболисты из Армении, пятыми — из Боснии и Герцеговины (по 10), шестыми — из Лихтенштейна (2).

Ранее участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года себе обеспечили команды России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Франции и Чехии. Сборная Финляндии ранее никогда не играла в финальной части чемпионатов Европы и мира.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Финляндия
3:0
Первый тайм: 1:0
Лихтенштейн
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа J15.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Telia 5G-areena
Главные тренеры
Маркку КанерваХельги Кольвидссон
Голы
Яссе Туоминен21′
Теему Пукки64′
Теему Пукки75′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Беньямин Бюхель
2Паулус Араюри
3Максимилиан Геппель
4Йоона Тойвио
6Андреас Малин
22Юкка Райтала
22Мартин Рехштайнер
6Глен Камара
2Даниэль Брендле
8Робин Лод
11Деннис Саланович
16Юха Пиринен
13Мартин Бюхель
7Яссе Туоминен
18Николас Хаслер
14Тим Спарв
71′
14Ливио Майер
90′
19Йони Кауко
8Арон Зеле
10Теему Пукки
84′
23Микеле Польверино
73′
20Расмус Карьялайнен
17Робин Губзер
13Пюрю Сойри
78′
9Яник Фрик
84′
17Симон Скрабб
7Ридван Кардесоглу
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)2
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
11Фолы4
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лихтенштейн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Лионель Месси вернулся в сборную Аргентины и отомстил Бразилии
Российские футболисты победили в отборочном матче молодежного ЧЕ
ЦСКА разгромил «Фенербахче» в домашнем матче Евролиги
Сборная Италии играет против Боснии в отборе Евро (трансляция)
СМИ: футболист «Краснодара» подписал контракт с «Шальке»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь