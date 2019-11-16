Сборная Швеции обыграла команду Румынии и вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года
ТАСС, 16 ноября. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Румынии со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
ТАСС, 16 ноября. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Румынии со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Забитыми мячами отметились нападающий «Краснодара» Маркус Берг (18-я минута) и Робин Куайсон (34). В других матчах группы F сборная Испании обыграла команду Мальты со счетом 7:0, сборная Норвегии разгромила команду Фарерских островов — 4:0.
В турнирной таблице группы сборная Швеции (18 очков), занимающая второе место, за тур до конца квалификации на четыре очка оторвалась от идущих третьими румын (14). Таким образом, шведы не опустятся ниже второго места и сыграют в финальной части чемпионата Европы. Лидирует в группе сборная Испании (23 очка), которая ранее уже отобралась на Евро, четвертое место занимает сборная Норвегии (14 очков), пятое — Фарерских островов, шестое — Мальты (по 3).
Сборная Швеции впервые приняла участие в чемпионате Европы на домашнем турнире 1992 года, на котором добилась лучшего результата за время выступления на европейских первенствах — выхода в полуфинал. Еще один раз шведы играли в
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах —
|Козмин Контра
|Янне Андерссон
|Маркус Берг
|18′
|Робин Куэйсон
|34′
|12
|Чиприан Тэтэрушану
|1
|Робин Ольсен
|4
|Адриан Рус
|2
|Микаэль Лустиг
|5
|Йонуц Неделчару
|3
|Виктор Линделеф
50′
|14
|Василе Могош
|4
|Андреас Гранквист
|11
|Никушор Банку
55′
|5
|Пьер Бенгтссон
|15
|Тудор Бэлуцэ
|8
|Альбин Экдаль
|20
|Александру Митрицэ
|10
|Эмиль Форсберг
|9
|Джордже Пушкаш
|20
|Кристоффер Олссон
|8
|Николае Станчу
23′72′
|22
|Робин Куэйсон
|7
|Денис Алибек
|7
|Себастьян Ларссон
69′
|17
|Чиприан Дяк
45′
|13
|Густав Свенссон
|10
|Янис Хаджи
|9
|Маркус Берг
78′
|13
|Клаудиу Кешеру
57′
|15
|Александр Исак
|23
|Флоринел Коман
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)