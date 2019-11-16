Сборная Швеции обыграла команду Румынии и вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились нападающий «Краснодара» Маркус Берг (18-я минута) и Робин Куайсон (34). В других матчах группы F сборная Испании обыграла команду Мальты со счетом 7:0, сборная Норвегии разгромила команду Фарерских островов — 4:0.

В турнирной таблице группы сборная Швеции (18 очков), занимающая второе место, за тур до конца квалификации на четыре очка оторвалась от идущих третьими румын (14). Таким образом, шведы не опустятся ниже второго места и сыграют в финальной части чемпионата Европы. Лидирует в группе сборная Испании (23 очка), которая ранее уже отобралась на Евро, четвертое место занимает сборная Норвегии (14 очков), пятое — Фарерских островов, шестое — Мальты (по 3).

Ранее участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года себе обеспечили команды России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Чехии.

Сборная Швеции впервые приняла участие в чемпионате Европы на домашнем турнире 1992 года, на котором добилась лучшего результата за время выступления на европейских первенствах — выхода в полуфинал. Еще один раз шведы играли в плей-офф Евро в 2004 году, тогда команда вылетела на стадии четвертьфинала. На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2016 году во Франции, сборная Швеции заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф.