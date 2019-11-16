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01:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швеции обыграла команду Румынии и вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

ТАСС, 16 ноября. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Румынии со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились нападающий «Краснодара» Маркус Берг (18-я минута) и Робин Куайсон (34). В других матчах группы F сборная Испании обыграла команду Мальты со счетом 7:0, сборная Норвегии разгромила команду Фарерских островов — 4:0.

В турнирной таблице группы сборная Швеции (18 очков), занимающая второе место, за тур до конца квалификации на четыре очка оторвалась от идущих третьими румын (14). Таким образом, шведы не опустятся ниже второго места и сыграют в финальной части чемпионата Европы. Лидирует в группе сборная Испании (23 очка), которая ранее уже отобралась на Евро, четвертое место занимает сборная Норвегии (14 очков), пятое — Фарерских островов, шестое — Мальты (по 3).

Ранее участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года себе обеспечили команды России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Чехии.

Сборная Швеции впервые приняла участие в чемпионате Европы на домашнем турнире 1992 года, на котором добилась лучшего результата за время выступления на европейских первенствах — выхода в полуфинал. Еще один раз шведы играли в плей-офф Евро в 2004 году, тогда команда вылетела на стадии четвертьфинала. На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2016 году во Франции, сборная Швеции заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Румыния
0:2
Первый тайм: 0:2
Швеция
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа F15.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)National Arena
Главные тренеры
Козмин КонтраЯнне Андерссон
Голы
Маркус Берг18′
Робин Куэйсон34′
Составы команд
12Чиприан Тэтэрушану
1Робин Ольсен
4Адриан Рус
2Микаэль Лустиг
5Йонуц Неделчару
3Виктор Линделеф
50′
14Василе Могош
4Андреас Гранквист
11Никушор Банку
55′
5Пьер Бенгтссон
15Тудор Бэлуцэ
8Альбин Экдаль
20Александру Митрицэ
10Эмиль Форсберг
9Джордже Пушкаш
20Кристоффер Олссон
8Николае Станчу
23′72′
22Робин Куэйсон
7Денис Алибек
7Себастьян Ларссон
69′
17Чиприан Дяк
45′
13Густав Свенссон
10Янис Хаджи
9Маркус Берг
78′
13Клаудиу Кешеру
57′
15Александр Исак
23Флоринел Коман
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
15Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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