Федун прокомментировал решение РФС продлить контракт с Черчесовым

Источник: РИА "Новости"

«Да, Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И, собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге, — это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после чемпионата Европы требуется обновление команды», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может предложить Черчесову пост главного тренера после Евро-2020.

Также Федун поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.