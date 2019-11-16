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09:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финляндия пишет историю, Берг прорубил Швеции окно в Европу

«СЭ» представляет обзор состоявшихся в пятницу отборочных матчей Евро-2020, по итогам которых путевки в финальный раунд получили сборные Финляндии и Швеции.

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Герой Касорла и 59 секунд на гол

Группа F

Испания — Мальта — 7:0 (Мората, 23. Санти Касорла, 41. Пау Торрес, 62. Сарабия, 63. Дани Ольмо, 69. Морено, 71. Хесус Навас, 85).

Румыния — Швеция — 0:2 (Берг, 18. Куэйсон, 34).

Норвегия — Фареры — 4:0 (Регениуссен, 4. Кинг, 9. Серлот, 62, 65).

Испанцы, оформившие пропуск на Евро еще в октябре, после двух октябрьских ничьих порадовали болельщиков не только новой формой, но и крупной победой. Сомнений в ней не было изначально, и даже робкие сомнения пропали в тот момент, когда скидкой Морено воспользовался Мората. Форвард «Атлетико» продлил впечатляющую серию результативных матчей за клуб и сборную до семи игр.

Но это все-таки обыденность, тогда как гол Санти Касорлы — маленькое чудо. Этот полузащитник пережил множество операций и вернулся на поле вопреки всему. Уже его вызов в сборную стал событием, а теперь Касорла забил в форме «Красной фурии» после перерыва в 4 года и 2 дня! Более продолжительная пауза за всю историю испанской команды была только у защитника Абелардо, чьи голы разделили девять лет.

Мавр сделал свое дело и уступил место на поле Пако Алькасеру, а праздник продолжили другие. Лицевой счет в сборной открыли Пау Торрес и Дани Ольмо. Первый из этой парочки до результативного касания провел на поле всего 59 секунд! Правда, рекорд Морьентеса (53 секунды) все-таки устоял. Зато впервые в одной игре у Испании отличились семь разных футболистов. Можно сказать, команда классно поздравила рекордсмена страны по числу матчей в национальной команде Серхио Рамоса (169 игр).

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Ну, а главный матч дня в этой группе принимал Бухарест. И Швеция, за которую играли бывшие и нынешние футболисты «Краснодара» — Берг, Олссон и Гранквист — провела игру по-хозяйски. Скандинавы заставили хозяев играть «вторым номером», и довольно быстро открыли счет. Мяч после перехвата был отправлен на ход Форсбергу, и тот навесил точно на голову Бергу.

Перед игрой шведы опасались исключительно возможных проявлений расизма в отношении своих темнокожих игроков. Эти заявления вызвали в Румынии возмущение, однако местные болельщики все равно отличились со знаком «минус». По ходу первого тайма и в концовке матча Даниэле Орсато дважды останавливал игру и просил диктора обратиться к зрителям. Но прессинг фанатов на шведах не сказался. Особенно на Берге, который записал на свой счет еще и результативную передачу на имеющего ганские корни Куэйсона. Швеция едет на Евро, и ее матч с Фарерами превращается в домашний праздник.

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33-я попытка Финляндии и рекорд Манчини

Группа J


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Финляндия — Лихтенштейн — 3:0 (Туоминен, 22. Пукки, 64, с пенальти, 75).

Босния — Италия — 0:3 (Ачерби, 21. Инсинье, 37. Белотти, 53).

Армения — Греция — 0:1 (Лимниос, 34).

Финны пишут историю, сумев практически безукоризненно пройти отборочный цикл. Сборная Суоми не допускала ошибок на дистанции, тогда как ее конкуренты спотыкались через раз. Греция пребывает в глубоком кризисе, Армения ухитрилась похоронить свои надежды ничьей с Лихтенштейном, а Босния слишком долго раскачивалась. Когда команда Джеко и Пьянича в октябре нанесла Финляндии единственный чувствительный удар (4:1), изменить расклад сил было уже невозможно.

Творец финского чуда — Маркку Канерва. 55-летний специалист играл за сборную в те времена, когда она была типичным футбольным карликом. Повесив же бутсы на гвоздь, Канерва заявил о себе, как о неординарном тренере, десять лет назад. Тогда ему удалось сенсационно вывести сборную в финальный турнир молодежного Евро-2009. Теперь Канерва и превратившийся в лидера национальный команды участник того первенства Пукки подарили стране первое в истории участие в крупнейшем футбольном форуме.

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Для этого потребовалось 33 отборочных цикла, и в пятницу Финляндия не имела права споткнуться на аутсайдере. Напряжение, если оно у хозяев и присутствовало, снял гол выступающего за белорусский БАТЭ Туоминена. Болельщики в Хельсинки чуть не сошли с ума, когда он не оставил шансов вратарю ударом с нескольких метров. Когда же Пукки реализовал пенальти, можно было начинать праздновать. С салютом и выбежавшими на поле счастливыми болельщиками. Оформив к финальному свистку дубль, форварда «Норвича» на два пункта превзошел национальный рекорд результативности в отборочных турнирах европейских чемпионатов (9 голов), которым ранее владели Паателайнен и Форселль.

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Другие матчи в этой группе уже не имели принципиального значения, но все равно было интересно: сможет ли преобразившаяся под началом Роберто Манчини сборная Италии впервые в своей истории выиграть 10 раз подряд? В итоге деморализованные новостями из Финляндии боснийцы не смогли стать серьезной преградой на пути «Скуадры адзурры».

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Ачерби, например, забил первый гол за сборную. Хотя больше поразило не это, а то, как мастерски проявил себя защитник, неожиданно оказавшись на позиции центрфорварда. Получилось даже эффектнее, чем у штатного нападающего Инсинье. Хотя, в плане красоты всех переплюнул Белотти, попавший с дальней дистанции в «девятку».

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Швейцарию осчастливил форвард-дебютант

Группа D

Швейцария — Грузия — 1:0 (Иттен, 77).

Дания — Гибралтар — 6:0 (Сков, 12, 64. Гюткьер, 47. Брэйтуэйт, 51. Эриксен, 85, 90+4).

В этой группе все решится в заключительном туре, когда размявшиеся на аутсайдере и возглавившие таблицу датчане отправятся в Ирландию. Там им будет достаточно ничьей, но это будет непростое испытание. Швейцария же едет в Гибралтар оформлять пропуск на Евро. Волноваться пришлось бы, если бы не удалось сломить сопротивление неуступчивой Грузии. Однако Владимир Петкович угадал с заменой, а 22-летнему Иттену для победного гола хватило пяти с небольшим минут в день дебюта в сборной.

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