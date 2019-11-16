Сборная России по футболу сыграет с командой Бельгии в матче отборочного турнира ЧЕ-2020

Источник: РИА "Новости"

После победы над сборной Кипра (5:0) 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

«Мы встретимся с фаворитом нашей группы, для нас очень важно сыграть в тот футбол, в который планируем. Нам нужно сравнить уровень, тогда мы опять будем знать, над чем работать. Завтрашняя игра решает не глобальные задачи, а локальные, но постараемся показать свою лучшую игру», — отметил Черчесов.

Сборные Бельгии и России встречались в Брюсселе в стартовом матче отборочного турнира 21 марта нынешнего года. Тогда хозяева поля одержали победу со счетом 3:1 и нанесли команде Черчесова пока единственное поражение в текущем цикле. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции отметил прогресс будущего соперника.

«Сборная России прибавляет по ходу турнира, команда растет. Нам завтра предстоит очень серьезный тест. Будем играть при полном стадионе, который будет поддерживать россиян», — сказал Мартинес.

Чтобы перед последним туром выйти на первое место в группе россиянам необходимо обыгрывать бельгийцев со счетом 2:0 или с разницей в три и более мячей. В заключительном туре сборная России 19 ноября на выезде сыграет с командой Сан-Марино, а бельгийцы примут киприотов. Первое место в группе даст возможность оказаться в первой корзине при жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте. Команда, которая финиширует первой, точно не сыграет на групповом этапе со сборными Испании, Италии, Нидерландов и Англии.

Матч без Головина

Сборная России проводила подготовку к матчу с командой Бельгии в Сочи — с понедельника по четверг тренировочные занятие проходили на местном стадионе им. Славы Метревели. Полузащитник Александр Головин уже в начале первой тренировки отправился заниматься в спортивный зал по индивидуальной программе. Во вторник врач национальной команды Эдуард Безуглов сообщил, что у хавбека были обнаружены перегрузочные явления в паховой области, поэтому он вынужден заниматься отдельно. На следующий день Головин обнадежил многих болельщиков сборной России, вернувшись к тренировкам в общей группе, однако потом полузащитник снова не вышел на занятие со своими партнерами и тренировался по индивидуальной программе.



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В четверг вечером сборная России прилетела в Санкт-Петербург, а в пятницу провела первую тренировку на стадионе «Газпром-Арена». Головин занимался в общей группе, однако на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник «Монако» не сыграет с бельгийской командой, не сможет выйти на поле и полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев, получивший травму в игре за клуб. Также Черчесов рассказал, что место в воротах российской сборной займет Гилерме. В составе сборной Бельгии под опросом участие центрального защитника Томаса Вермалена.

Крыша стадиона в Санкт-Петербурге будет закрытой. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), все билеты на игру со сборной Бельгии реализованы — арена вмещает около 68 тыс. зрителей. «Мы специально сделали матч в ноябре именно здесь. Довольны, что будем играть на этом стадионе, а закрытая крыша нам только на пользу пойдет», — отметил Черчесов.

«Нам хорошо, не душно, мы (игроки “Зенита” — прим. ТАСС) привыкли. Думаю, это не станет проблемой. Погода не будет мешать, лучше играть под крышей», — сказал капитан сборной России Артем Дзюба.

Стадион знаком и бельгийским футболистам — во время чемпионата мира 2018 года, в полуфинале сборная Бельгии уступила французам (0:1), а в матче за третье место переиграла англичан (2:0). «Это место навевает воспоминания. Зайдя на стадион, мы вспомнили чемпионат мира, каких вершин тут добились. Однако у нас еще есть нерешенные задачи, надеюсь, что завтра сможем победить», — отметил Мартинес.

Перед матчем и во время исполнения гимнов на трех трибунах ожидается масштабный перформанс. Перед тренировкой сборной Бельгии на трибунах уже были разложены флажки с цветами российского триколора.

Россияне сыграют в старой форме

Одним из главных предметов обсуждения во время сборов была новая форма сборной России, которую представили 7 ноября. Она была выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены синие и белые полосы. Позднее СМИ сообщили, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны дизайном и качеством формы, а главной претензией стало то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии.

Президент РФС Александр Дюков назвал новый дизайн формы неудачным, отметив, что Adidas (поставщик экипировки команды — прим. ТАСС) пока не ответил, будет ли решен вопрос разработки и согласования нового дизайна. Экипировщик подготовил новый дизайн в сентябре 2018 года, РФС высказал свои пожелания и не согласовал подготовленный Adidas вариант. В январе 2019 года Adidas предложил другой вариант, который тоже не был одобрен.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев надеется, что Adidas сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Черчесов же отметил, что в команде новую форму не обсуждали.

«Есть технический спонсор и федерация. Если честно, мы в команде этот вопрос вообще не обсуждали. Давайте лучше говорить о футболе, а моду пока оставим», — сказал Черчесов.

Неудобный соперник

Сборная России в новейшей истории встречалась с бельгийцами шесть раз, учитывая матч нынешнего цикла. Впервые команды сыграли в апреле 1996 года в товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В июне 2002 года россияне уступили бельгийцам на групповом этапе чемпионата мира в Японии со счетом 2:3.

В ноябре 2010 года в контрольной встрече в Воронеже команда России потерпела поражение от бельгийцев со счетом 0:2. На групповом этапе чемпионата мира 2014 года матч команд вновь закончилась победой сборной Бельгии — 1:0. Последний раз сборные встретились в товарищеском матче в Сочи в марте 2017 года и сыграли вничью со счетом 3:3.