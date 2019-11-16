Сборная России по футболу сыграет с командой Бельгии в матче отборочного турнира ЧЕ-2020

После победы над сборной Кипра (5:0) 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и
«Мы встретимся с фаворитом нашей группы, для нас очень важно сыграть в тот футбол, в который планируем. Нам нужно сравнить уровень, тогда мы опять будем знать, над чем работать. Завтрашняя игра решает не глобальные задачи, а локальные, но постараемся показать свою лучшую игру», — отметил Черчесов.
Сборные Бельгии и России встречались в Брюсселе в стартовом матче отборочного турнира 21 марта нынешнего года. Тогда хозяева поля одержали победу со счетом 3:1 и нанесли команде Черчесова пока единственное поражение в текущем цикле. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на предматчевой
«Сборная России прибавляет по ходу турнира, команда растет. Нам завтра предстоит очень серьезный тест. Будем играть при полном стадионе, который будет поддерживать россиян», — сказал Мартинес.
Чтобы перед последним туром выйти на первое место в группе россиянам необходимо обыгрывать бельгийцев со счетом 2:0 или с разницей в три и более мячей. В заключительном туре сборная России 19 ноября на выезде сыграет с командой
Сборная России проводила подготовку к матчу с командой Бельгии в Сочи — с понедельника по четверг тренировочные занятие проходили на местном стадионе им. Славы Метревели. Полузащитник Александр Головин уже в начале первой тренировки отправился заниматься в спортивный зал по индивидуальной программе. Во вторник врач национальной команды Эдуард Безуглов сообщил, что у хавбека были обнаружены перегрузочные явления в паховой области, поэтому он вынужден заниматься отдельно. На следующий день Головин обнадежил многих болельщиков сборной России, вернувшись к тренировкам в общей группе, однако потом полузащитник снова не вышел на занятие со своими партнерами и тренировался по индивидуальной программе.
В четверг вечером сборная России прилетела в
Крыша стадиона в
«Нам хорошо, не душно, мы (игроки “Зенита” — прим. ТАСС) привыкли. Думаю, это не станет проблемой. Погода не будет мешать, лучше играть под крышей», — сказал капитан сборной России Артем Дзюба.
Стадион знаком и бельгийским футболистам — во время чемпионата мира 2018 года, в полуфинале сборная Бельгии уступила французам (0:1), а в матче за третье место переиграла англичан (2:0). «Это место навевает воспоминания. Зайдя на стадион, мы вспомнили чемпионат мира, каких вершин тут добились. Однако у нас еще есть нерешенные задачи, надеюсь, что завтра сможем победить», — отметил Мартинес.
Перед матчем и во время исполнения гимнов на трех трибунах ожидается масштабный перформанс. Перед тренировкой сборной Бельгии на трибунах уже были разложены флажки с цветами российского триколора.
Одним из главных предметов обсуждения во время сборов была новая форма сборной России, которую представили 7 ноября. Она была выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены синие и белые полосы. Позднее СМИ сообщили, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны дизайном и качеством формы, а главной претензией стало то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии.
Президент РФС Александр Дюков назвал новый дизайн формы неудачным, отметив, что Adidas (поставщик экипировки команды — прим. ТАСС) пока не ответил, будет ли решен вопрос разработки и согласования нового дизайна. Экипировщик подготовил новый дизайн в сентябре 2018 года, РФС высказал свои пожелания и не согласовал подготовленный Adidas вариант. В январе 2019 года Adidas предложил другой вариант, который тоже не был одобрен.
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев надеется, что Adidas сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Черчесов же отметил, что в команде новую форму не обсуждали.
«Есть технический спонсор и федерация. Если честно, мы в команде этот вопрос вообще не обсуждали. Давайте лучше говорить о футболе, а моду пока оставим», — сказал Черчесов.
Сборная России в новейшей истории встречалась с бельгийцами шесть раз, учитывая матч нынешнего цикла. Впервые команды сыграли в апреле 1996 года в товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В июне 2002 года россияне уступили бельгийцам на групповом этапе чемпионата мира в Японии со счетом 2:3.
В ноябре 2010 года в контрольной встрече в Воронеже команда России потерпела поражение от бельгийцев со счетом 0:2. На групповом этапе чемпионата мира 2014 года матч команд вновь закончилась победой сборной Бельгии — 1:0. Последний раз сборные встретились в товарищеском матче в Сочи в марте 2017 года и сыграли вничью со счетом 3:3.
Сборная СССР в играх с бельгийцами выступала успешнее — четыре победы и одно поражение. Но в последнем матче в истории команд советские футболисты в 1/8 финала чемпионата мира 1986 года уступили в дополнительно время со счетом 3:4.