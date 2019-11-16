Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Кипр
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Азербайджан
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Словения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Россия
Бельгия
Футбол. Сборные
04:30
Колумбия
Перу
10
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Германия
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Македония
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
10:45 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси завершат отборочный турнир Евро-2020 матчем в Германии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Встречу белорусских и немецких футболистов, которая пройдет на поле стадиона «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе, будет судить израильская бригада арбитров, ее возглавит рефери ФИФА Орель Гринфельд. Игра начнется в 22.45 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В первом круге соревнований в квалификационной группы С сборная Беларуси принимала команду Германии на поле «Борисов-Арены» и уступила со счетом 0:2. В этом отборочном цикле белорусы набрали 4 очка в матчах с командой Эстонии — 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома). Кроме того, белорусские спортсмены по два раза проиграли командам Нидерландов — 0:4 (в гостях) и 1:2 (дома) и Северной Ирландии — 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома).

Также сегодня сборная Северной Ирландии примет в Белфасте команду Нидерландов.

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Нидерланды — 15 очков (6 матчей), Германия — 15 (6), Северная Ирландия — 12 (6), Беларусь — 4 (7), Эстония — 1 (7).

В заключительный игровой день 19 ноября состоятся два поединка: Германия — Северная Ирландия, Нидерланды — Эстония. В этот же день сборная Беларуси в Подгорице проведет товарищеский матч с командой Черногории.

Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Заплаканная Екатерина Климова вызвала переполох у пользователей Instagram
Финляндия пишет историю, Берг прорубил Швеции окно в Европу
Медведев лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Лионель Месси вернулся в сборную Аргентины и отомстил Бразилии
Овечкин крушил врагов и забивал, но спасти «Вашингтон» не смог
Сборная России по футболу сыграет с командой Бельгии
Источник: Россиянин является кандидатом на покупку «Мерседеса»
Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь