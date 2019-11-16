Футболисты сборной Беларуси завершат отборочный турнир Евро-2020 матчем в Германии

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Встречу белорусских и немецких футболистов, которая пройдет на поле стадиона «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе, будет судить израильская бригада арбитров, ее возглавит рефери ФИФА Орель Гринфельд. Игра начнется в 22.45 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В первом круге соревнований в квалификационной группы С сборная Беларуси принимала команду Германии на поле «Борисов-Арены» и уступила со счетом 0:2. В этом отборочном цикле белорусы набрали 4 очка в матчах с командой Эстонии — 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома). Кроме того, белорусские спортсмены по два раза проиграли командам Нидерландов — 0:4 (в гостях) и 1:2 (дома) и Северной Ирландии — 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома).

Также сегодня сборная Северной Ирландии примет в Белфасте команду Нидерландов.

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Нидерланды — 15 очков (6 матчей), Германия — 15 (6), Северная Ирландия — 12 (6), Беларусь — 4 (7), Эстония — 1 (7).