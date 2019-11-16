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14:24 (мск), источник: ТАСС

Исландский арбитр Арнасон назначен на матч квалификации ЧЕ-2020 Сан-Марино — Россия

ТАСС, 16 ноября. Исландская бригада арбитров во главе с Торвальдюром Арнасоном обслужит матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами Сан-Марино и России. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Ассистентами главного арбитра будут Йоханн Гудмундссон и Андри Вигфюссон, резервный арбитр — Ивар-Орри Кристьянссон.

Встреча пройдет во вторник в Серравалле (Сан-Марино), начало матча в 22:45 мск. В субботу подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге сыграют с бельгийцами, начало — 20:00 мск.

Сборная России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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