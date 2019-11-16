Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Азербайджан
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Словения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Россия
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Кипр
Шотландия
12
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Германия
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Македония
Все события
Фоторепортажи
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
17:57 (мск), источник: ТАСС

Бесплатный транспорт будет предоставлен болельщикам в день матчей ЧЕ-2020 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Болельщикам в день матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге будет предоставлен бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турнир в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург. Билеты на матчи в России будут покупаться при предъявлении паспорта болельщика (Fan ID).

«В день матча гостям города с Fan ID будет предоставлен бесплатный проезд на транспорте», — сказал Сорокин.

«По визам все будет так же. Fan ID будет работать примерно так же, как и во время чемпионата мира. Платформа Fan ID уже запущена, уже обрабатываются заявки. На этапе заявки мы подписали все обязательства и намерены все исполнить», — добавил он.

Паспорт болельщика (Fan ID) — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу — 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Финляндия пишет историю, Берг прорубил Швеции окно в Европу
Не идеальные, но лучшие. У мужчин — российский подиум в Гран-при
«Локомотив» готов отпустить Миранчуков в Европу за 25 млн
Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду в Москве
Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе 1 млн в месяц
Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем в Рованиеми
Против «Ростова» могут открыть уголовное дело из-за долгов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь