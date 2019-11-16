Бесплатный транспорт будет предоставлен болельщикам в день матчей ЧЕ-2020 в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Турнир в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург. Билеты на матчи в России будут покупаться при предъявлении паспорта болельщика (Fan ID).

«В день матча гостям города с Fan ID будет предоставлен бесплатный проезд на транспорте», — сказал Сорокин.

«По визам все будет так же. Fan ID будет работать примерно так же, как и во время чемпионата мира. Платформа Fan ID уже запущена, уже обрабатываются заявки. На этапе заявки мы подписали все обязательства и намерены все исполнить», — добавил он.