Бесплатный транспорт будет предоставлен болельщикам в день матчей ЧЕ-2020 в Петербурге

Турнир в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет
«В день матча гостям города с Fan ID будет предоставлен бесплатный проезд на транспорте», — сказал Сорокин.
«По визам все будет так же. Fan ID будет работать примерно так же, как и во время чемпионата мира. Платформа Fan ID уже запущена, уже обрабатываются заявки. На этапе заявки мы подписали все обязательства и намерены все исполнить», — добавил он.
Паспорт болельщика (Fan ID) — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу — 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира.