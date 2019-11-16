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22:38 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020

Подопечные Билека выиграли третий матч.

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Источник: Reuters

Сборная Казахстана по футболу нанесла поражение Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Сан-Марино и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Подопечные Михала Билека уже в первом тайме сделали весовую заявку на победу, забив в ворота соперника три безответных мяча. Начало на шестой минуте положил Бахтиер Зайнутдинов, который головой в падений в падении замкнул передачу от Яна Вороговского.

На 22-й минуте Гафуржан Суюмбаев удвоил преимущество команды, а спустя четыре минуты Алексей Щеткин довел счет до крупного.

На 76-й минуте хозяева один мяч отыграли — отличился Филиппо Берарди, ставший автором первого гола в отборочной компании. Однако на большее у Сан-Марино не хватило времени.

Благодаря этой победе, ставшей третьей в отборочной компании, Казахстан набрал десять очков и догнал идущий четвертым Кипр, который ранее уступил Шотландии (1:2).

В заключительном туре подопечные Билека сыграют 19 ноября на выезде против Шотландии, которая с 12 очками занимает третье место в группе.

Сан-Марино
1:3
Первый тайм: 0:3
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle
Главные тренеры
Франко ВарреллаМихал Билек
Голы
Марко Бернарди77′
Бактиер Зайнутдинов6′
Гафуржан Суюмбаев22′
Алексей Щеткин26′
Составы команд
12Симоне Бенедеттини
12Дмитрий Непогодов
3Мирко Палацци
54′
2Сергей Малый
6Давиде Симончини
85′
15Александр Марочкин
11Мануэль Баттистини
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
18Дмитрий Шомко
9Марчелло Муларони
5Исламбек Куат
21Энрико Голинуччи
9Бауыржан I Исламхан
7Филиппо Берарди
19Бактиер Зайнутдинов
13Андреа Грандони
80′
8Асхат Тагыберген
45′66′
14Лука Чеккароли
90′
20Максим Федин
17Алессандро Голинуччи
60′
11Ян Вороговский
18′
5Лоренцо Лунадеи
21Дмитрий Мирошниченко
32′
16Никола Нанни
64′
7Алексей Щеткин
73′
20Адольфо Хосе Хирш
17Абат Аймбетов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)22
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
16Фолы16
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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