Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020
Подопечные Билека выиграли третий матч.
Подопечные Билека выиграли третий матч.
Сборная Казахстана по футболу нанесла поражение
Встреча команд прошла в
Подопечные Михала Билека уже в первом тайме сделали весовую заявку на победу, забив в ворота соперника три безответных мяча. Начало на шестой минуте положил Бахтиер Зайнутдинов, который головой в падений в падении замкнул передачу от Яна Вороговского.
На 22-й минуте Гафуржан Суюмбаев удвоил преимущество команды, а спустя четыре минуты Алексей Щеткин довел счет до крупного.
На 76-й минуте хозяева один мяч отыграли — отличился Филиппо Берарди, ставший автором первого гола в отборочной компании. Однако на большее у
Благодаря этой победе, ставшей третьей в отборочной компании, Казахстан набрал десять очков и догнал идущий четвертым Кипр, который ранее уступил Шотландии (1:2).
В заключительном туре подопечные Билека сыграют 19 ноября на выезде против Шотландии, которая с 12 очками занимает третье место в группе.
|Франко Варрелла
|Михал Билек
|Марко Бернарди
|77′
|Бактиер Зайнутдинов
|6′
|Гафуржан Суюмбаев
|22′
|Алексей Щеткин
|26′
|12
|Симоне Бенедеттини
|12
|Дмитрий Непогодов
|3
|Мирко Палацци
54′
|2
|Сергей Малый
|6
|Давиде Симончини
85′
|15
|Александр Марочкин
|11
|Мануэль Баттистини
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|15
|Кристиан Бролли
|18
|Дмитрий Шомко
|9
|Марчелло Муларони
|5
|Исламбек Куат
|21
|Энрико Голинуччи
|9
|Бауыржан I Исламхан
|7
|Филиппо Берарди
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|13
|Андреа Грандони
80′
|8
|Асхат Тагыберген
45′66′
|14
|Лука Чеккароли
90′
|20
|Максим Федин
|17
|Алессандро Голинуччи
60′
|11
|Ян Вороговский
18′
|5
|Лоренцо Лунадеи
|21
|Дмитрий Мирошниченко
32′
|16
|Никола Нанни
64′
|7
|Алексей Щеткин
73′
|20
|Адольфо Хосе Хирш
|17
|Абат Аймбетов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|22
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)