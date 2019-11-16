Казахстан обыграл худшую сборную мира и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020

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Сборная Казахстана по футболу нанесла поражение Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Сан-Марино и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Подопечные Михала Билека уже в первом тайме сделали весовую заявку на победу, забив в ворота соперника три безответных мяча. Начало на шестой минуте положил Бахтиер Зайнутдинов, который головой в падений в падении замкнул передачу от Яна Вороговского.

На 22-й минуте Гафуржан Суюмбаев удвоил преимущество команды, а спустя четыре минуты Алексей Щеткин довел счет до крупного.

На 76-й минуте хозяева один мяч отыграли — отличился Филиппо Берарди, ставший автором первого гола в отборочной компании. Однако на большее у Сан-Марино не хватило времени.

Благодаря этой победе, ставшей третьей в отборочной компании, Казахстан набрал десять очков и догнал идущий четвертым Кипр, который ранее уступил Шотландии (1:2).