Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

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В составе команды Бельгии голы забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33, 40) и Ромелу Лукаку (72). У сборной России отличился Георгий Джикия (79).

Первый матч между командами в отборочном турнире, который прошел 21 марта в Бельгии, также завершился победой бельгийцев (3:1). Всего команды провели между собой семь матчей, сборная Бельгии одержала пятую победу, две встречи завершились ничейным результатом.

Последний раз сборная России проигрывала с разгромным счетом в матче против команды Уругвая (0:3) 25 июня 2018 года на групповом этапе чемпионата мира. Сборная России во второй раз пропускает четыре гола за время работы главного тренера Станислава Черчесова, ранее это произошло 9 октября 2016 года в товарищеском матче против команды Коста-Рики (3:4) в Краснодаре.

В других матчах группы I сборная Шотландии обыграла команду Кипра в гостях со счетом 2:1, команда Казахстана на выезде победила сборную Сан-Марино — 3:1. Ранее команды Бельгии и России гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России занимает второе место (21 очко). Далее идут сборные Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10), Сан-Марино (0).