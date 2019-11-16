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22:13 (мск), источник: ТАСС

Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России уступили команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 53317 зрителей.

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В составе команды Бельгии голы забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33, 40) и Ромелу Лукаку (72). У сборной России отличился Георгий Джикия (79).

Первый матч между командами в отборочном турнире, который прошел 21 марта в Бельгии, также завершился победой бельгийцев (3:1). Всего команды провели между собой семь матчей, сборная Бельгии одержала пятую победу, две встречи завершились ничейным результатом.

Последний раз сборная России проигрывала с разгромным счетом в матче против команды Уругвая (0:3) 25 июня 2018 года на групповом этапе чемпионата мира. Сборная России во второй раз пропускает четыре гола за время работы главного тренера Станислава Черчесова, ранее это произошло 9 октября 2016 года в товарищеском матче против команды Коста-Рики (3:4) в Краснодаре.

В других матчах группы I сборная Шотландии обыграла команду Кипра в гостях со счетом 2:1, команда Казахстана на выезде победила сборную Сан-Марино — 3:1. Ранее команды Бельгии и России гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России занимает второе место (21 очко). Далее идут сборные Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10), Сан-Марино (0).

Заключительный матч в отборочном турнире сборная России проведет 19 ноября в гостях против команды Сан-Марино. Бельгийцы в этот же день на домашнем поле примут сборную Кипра, сборная Шотландии дома сыграет с командой Казахстана.

Россия
1:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 53317 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРоберто Мартинес
Голы
Георгий Джикия79′
Торган Азар(Эден Азар)19′
Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)33′
Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)40′
Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)72′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Тибо Куртуа
2Мариу Фернандес
2Тоби Алдервейрелд
23Сергей Петров
3′
4Дедрик Боята
5Андрей Семенов
21Тимоти Кастань
14Георгий Джикия
16Торган Азар
20Алексей Ионов
6Аксель Витсель
7Магомед Оздоев
7Кевин Де Брейне
15Алексей Миранчук
10Эден Азар
18Юрий Жирков
50′
3Томас Фермален
67′
10Зелимхан Бакаев
5Джейсон Денайер
11Роман Зобнин
62′
9Ромелу Лукаку
77′
9Далер Кузяев
23Миши Батшуайи
22Артем Дзюба
80′
14Дрис Мертенс
52′
19Николай Комличенко
8Юри Тилеманс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты8
12Удары (всего)11
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы3
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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