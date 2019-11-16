Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

В составе команды Бельгии голы забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33, 40) и Ромелу Лукаку (72). У сборной России отличился Георгий Джикия (79).
Первый матч между командами в отборочном турнире, который прошел 21 марта в Бельгии, также завершился победой бельгийцев (3:1). Всего команды провели между собой семь матчей, сборная Бельгии одержала пятую победу, две встречи завершились ничейным результатом.
Последний раз сборная России проигрывала с разгромным счетом в матче против команды Уругвая (0:3) 25 июня 2018 года на групповом этапе чемпионата мира. Сборная России во второй раз пропускает четыре гола за время работы главного тренера Станислава Черчесова, ранее это произошло 9 октября 2016 года в товарищеском матче против команды
В других матчах группы I сборная Шотландии обыграла команду Кипра в гостях со счетом 2:1, команда Казахстана на выезде победила сборную
Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России занимает второе место (21 очко). Далее идут сборные Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10),
Заключительный матч в отборочном турнире сборная России проведет 19 ноября в гостях против команды
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
|Георгий Джикия
|79′
|Торган Азар(Эден Азар)
|19′
|Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)
|33′
|Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)
|40′
|Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)
|72′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Тоби Алдервейрелд
|23
|Сергей Петров
3′
|4
|Дедрик Боята
|5
|Андрей Семенов
|21
|Тимоти Кастань
|14
|Георгий Джикия
|16
|Торган Азар
|20
|Алексей Ионов
|6
|Аксель Витсель
|7
|Магомед Оздоев
|7
|Кевин Де Брейне
|15
|Алексей Миранчук
|10
|Эден Азар
|18
|Юрий Жирков
50′
|3
|Томас Фермален
67′
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Джейсон Денайер
|11
|Роман Зобнин
62′
|9
|Ромелу Лукаку
77′
|9
|Далер Кузяев
|23
|Миши Батшуайи
|22
|Артем Дзюба
80′
|14
|Дрис Мертенс
52′
|19
|Николай Комличенко
|8
|Юри Тилеманс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш(Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш(Португалия)