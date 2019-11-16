Сборной России пока слишком далеко до топ-уровня. Братья Азары показали нам, как нужно играть
1:4 — деклассирование в Петербурге.
1:4 — деклассирование в Петербурге.
К матчу против официальной самой сильной сборной мира в России готовились громко. Все в нашей команде утверждали, что обыграть Бельгию — ту самую, что год назад брала бронзу ЧМ-2018 — нам по силам. Но без главной русской звезды в Европе, Александра Головина, обыграть соперника с нужным счетом (от 2:0 и больше) казалось сложным.
И на левом фланге обороны у Черчесова тоже возникли проблемы. Жиркова коуч передвинул в атаку, Кудряшова опустил на скамейку (он чувствовал недомогание в Сочи), а налево отправил правого защитника «Краснодара» Петрова.
Хоть Роберто Мартинес вчера на
Эден и Торган сразу показали, что нужно делать с мячом. Хоть
Дальше солировал уже Азар из «Реала». Сначала никто из центральных защитников не смог справиться с Лукаку — мощный нап сделал скидку на Эдена.
А потом наша команда просто провалилась и отпустила четырех бельгийцев одних к воротам Гильерме. Просто без шансов.
Почти сразу после перерыва наш тренерский штаб заменил ветерана Жиркова на молодого Бакаева. А еще через 10 минут уставший Зобнин уступил место Кузяеву. Стало чуть бодрее, но Бельгия смогла забить четвертый, причем без участия Азаров.
Лукаку — машина.
За 10 минут до конца гол престижа удался Джикии. Неплохая подача Миранчука с углового, хороший удар Кузяева и результативное добивание от защитника «Спартака». Ну, хоть не всухую!
Сразу после этого мяча Черчесов показал, какой из двух матчей ему важнее, и снял Артема Дзюбу. Капитану сборной не удалось побороться как льву — он уступил место Николаю Комличенко. Наш чешский бомбардир был поострее и даже пару раз зацепился за мяч, но забить еще так и не смог.
Разгром от единственной крутой сборной в отборочной группе настораживает. Бельгия приехала к нам домой и показала: даже питерский стадион не поможет прыгнуть через голову и стать топом.
На Евро мы точно едем, и точно со второго места. Но на исправление ошибок есть как минимум полгода.
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
|Георгий Джикия
|79′
|Торган Азар(Эден Азар)
|19′
|Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)
|33′
|Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)
|40′
|Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)
|72′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Тоби Алдервейрелд
|23
|Сергей Петров
3′
|4
|Дедрик Боята
|5
|Андрей Семенов
|21
|Тимоти Кастань
|14
|Георгий Джикия
|16
|Торган Азар
|20
|Алексей Ионов
|6
|Аксель Витсель
|7
|Магомед Оздоев
|7
|Кевин Де Брейне
|15
|Алексей Миранчук
|10
|Эден Азар
|18
|Юрий Жирков
50′
|3
|Томас Фермален
67′
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Джейсон Денайер
|11
|Роман Зобнин
62′
|9
|Ромелу Лукаку
77′
|9
|Далер Кузяев
|23
|Миши Батшуайи
|22
|Артем Дзюба
80′
|14
|Дрис Мертенс
52′
|19
|Николай Комличенко
|8
|Юри Тилеманс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш(Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш(Португалия)