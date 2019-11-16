Сборной России пока слишком далеко до топ-уровня. Братья Азары показали нам, как нужно играть

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К матчу против официальной самой сильной сборной мира в России готовились громко. Все в нашей команде утверждали, что обыграть Бельгию — ту самую, что год назад брала бронзу ЧМ-2018 — нам по силам. Но без главной русской звезды в Европе, Александра Головина, обыграть соперника с нужным счетом (от 2:0 и больше) казалось сложным.

И на левом фланге обороны у Черчесова тоже возникли проблемы. Жиркова коуч передвинул в атаку, Кудряшова опустил на скамейку (он чувствовал недомогание в Сочи), а налево отправил правого защитника «Краснодара» Петрова.

Хоть Роберто Мартинес вчера на пресс-конференции тоже жаловался на кадровый недостаток, у его команды как раз все в порядке. Братья Азары, Лукаку, Де Брюйне, Куртуа — кто-то еще думает, что сборная Бельгия вообще знает слово «проблемы»?

Эден и Торган сразу показали, что нужно делать с мячом. Хоть какие-то шансы на выход из группы с первого места сборная России фактически потеряла уже на 19-й минуте, когда старший Азар вывел на ударную позицию младшего, тот легко обыграл нашего сильнейшего защитника Фернандеса и воткнул мяч в ближнюю девятку.

Дальше солировал уже Азар из «Реала». Сначала никто из центральных защитников не смог справиться с Лукаку — мощный нап сделал скидку на Эдена.

А потом наша команда просто провалилась и отпустила четырех бельгийцев одних к воротам Гильерме. Просто без шансов.

Почти сразу после перерыва наш тренерский штаб заменил ветерана Жиркова на молодого Бакаева. А еще через 10 минут уставший Зобнин уступил место Кузяеву. Стало чуть бодрее, но Бельгия смогла забить четвертый, причем без участия Азаров.

Лукаку — машина.

За 10 минут до конца гол престижа удался Джикии. Неплохая подача Миранчука с углового, хороший удар Кузяева и результативное добивание от защитника «Спартака». Ну, хоть не всухую!

Сразу после этого мяча Черчесов показал, какой из двух матчей ему важнее, и снял Артема Дзюбу. Капитану сборной не удалось побороться как льву — он уступил место Николаю Комличенко. Наш чешский бомбардир был поострее и даже пару раз зацепился за мяч, но забить еще так и не смог.

Разгром от единственной крутой сборной в отборочной группе настораживает. Бельгия приехала к нам домой и показала: даже питерский стадион не поможет прыгнуть через голову и стать топом.



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