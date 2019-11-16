Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Северная Ирландия
Нидерланды
00
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Германия
Беларусь
10
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Хорватия
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Израиль
Польша
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Австрия
Македония
10
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Азербайджан
Уэльс
02
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Словения
Латвия
10
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Сан-Марино
Казахстан
13
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Россия
Бельгия
14
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Кипр
Шотландия
12
Все события
Фоторепортажи
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
12Представлена новая форма сборной России
22:29 (мск), источник: Sport24

Сборной России пока слишком далеко до топ-уровня. Братья Азары показали нам, как нужно играть

1:4 — деклассирование в Петербурге.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

К матчу против официальной самой сильной сборной мира в России готовились громко. Все в нашей команде утверждали, что обыграть Бельгию — ту самую, что год назад брала бронзу ЧМ-2018 — нам по силам. Но без главной русской звезды в Европе, Александра Головина, обыграть соперника с нужным счетом (от 2:0 и больше) казалось сложным.

И на левом фланге обороны у Черчесова тоже возникли проблемы. Жиркова коуч передвинул в атаку, Кудряшова опустил на скамейку (он чувствовал недомогание в Сочи), а налево отправил правого защитника «Краснодара» Петрова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хоть Роберто Мартинес вчера на пресс-конференции тоже жаловался на кадровый недостаток, у его команды как раз все в порядке. Братья Азары, Лукаку, Де Брюйне, Куртуа — кто-то еще думает, что сборная Бельгия вообще знает слово «проблемы»?

Эден и Торган сразу показали, что нужно делать с мячом. Хоть какие-то шансы на выход из группы с первого места сборная России фактически потеряла уже на 19-й минуте, когда старший Азар вывел на ударную позицию младшего, тот легко обыграл нашего сильнейшего защитника Фернандеса и воткнул мяч в ближнюю девятку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше солировал уже Азар из «Реала». Сначала никто из центральных защитников не смог справиться с Лукаку — мощный нап сделал скидку на Эдена.

Во время загрузки произошла ошибка.

А потом наша команда просто провалилась и отпустила четырех бельгийцев одних к воротам Гильерме. Просто без шансов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Почти сразу после перерыва наш тренерский штаб заменил ветерана Жиркова на молодого Бакаева. А еще через 10 минут уставший Зобнин уступил место Кузяеву. Стало чуть бодрее, но Бельгия смогла забить четвертый, причем без участия Азаров.

Лукаку — машина.

Во время загрузки произошла ошибка.

За 10 минут до конца гол престижа удался Джикии. Неплохая подача Миранчука с углового, хороший удар Кузяева и результативное добивание от защитника «Спартака». Ну, хоть не всухую!

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после этого мяча Черчесов показал, какой из двух матчей ему важнее, и снял Артема Дзюбу. Капитану сборной не удалось побороться как льву — он уступил место Николаю Комличенко. Наш чешский бомбардир был поострее и даже пару раз зацепился за мяч, но забить еще так и не смог.

Разгром от единственной крутой сборной в отборочной группе настораживает. Бельгия приехала к нам домой и показала: даже питерский стадион не поможет прыгнуть через голову и стать топом.


Нажмите,
чтобы включить звук

На Евро мы точно едем, и точно со второго места. Но на исправление ошибок есть как минимум полгода.

Россия
1:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 53317 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРоберто Мартинес
Голы
Георгий Джикия79′
Торган Азар(Эден Азар)19′
Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)33′
Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)40′
Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)72′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Тибо Куртуа
2Мариу Фернандес
2Тоби Алдервейрелд
23Сергей Петров
3′
4Дедрик Боята
5Андрей Семенов
21Тимоти Кастань
14Георгий Джикия
16Торган Азар
20Алексей Ионов
6Аксель Витсель
7Магомед Оздоев
7Кевин Де Брейне
15Алексей Миранчук
10Эден Азар
18Юрий Жирков
50′
3Томас Фермален
67′
10Зелимхан Бакаев
5Джейсон Денайер
11Роман Зобнин
62′
9Ромелу Лукаку
77′
9Далер Кузяев
23Миши Батшуайи
22Артем Дзюба
80′
14Дрис Мертенс
52′
19Николай Комличенко
8Юри Тилеманс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты8
12Удары (всего)11
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы3
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Не вешайте на меня клеймо разлучницы». Русская красавица объяснила брак с бразильским футболистом
Горячий отдых Шараповой: она расслабляется круче, чем играет в теннис сейчас
Трусова победила с двумя падениями! Ну и как с ней бороться?
Не идеальные, но лучшие. У мужчин — российский подиум в Гран-при
Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду в Москве
Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе 1 млн в месяц
Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем в Рованиеми
Дзюба назвал пощечиной крупное поражение от сборной Бельгии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь