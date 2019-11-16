Казахстан уверенно обыграл Сан-Марино. И повторил свой рекорд

Источник: Reuters

Сборная Казахстана без особых проблем разобралась с бедолагами из Сан-Марино (3:1) в 9-м туре отборочного раунда ЕВРО-2020. При этом еще и дала хозяевам порадоваться — последний раз такой повод у карликовой страны был более двух лет назад. Обо всем подробнее рассказывает корреспондент Prosports.kz Нурали Алтынбек.

В день матча в Сан-Марино пошел самый настоящий ливень. Мощный дождь отпугнул последних болельщиков местной команды, поэтому хозяева остались практически без поддержки. А вот у болельщиков, прилетевших поддержать сборную Казахстана, возможности остаться дома не было — и они были вынуждены идти на стадион. Зато чертовски приятно было слышать «Казахстан! Казахстан!» где-то посреди Европы.

Помимо отсутствия поддержки, дождь лишил хозяев еще одного преимущества — возможности сбить темп игры. Ведь благодаря обильным осадкам поле стало мега-мокрым, и мяч буквально летал по газону. Темп в команде Билека в этот вечер задавали «кайратовцы» Ян Вороговский (до замены), Гафуржан Суюмбаев, Исламбек Куат и Бауыржан Исламхан. А как известно, в Алматы очень любят смочить траву перед матчами. Так что наши «моторчики» чувствовали себя прекрасно.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Наглядное подтверждение этому было получено уже на 6-й минуте — сборная Казахстана, обрушившаяся на хозяев, открыла счет. Дмитрий Шомко в очередной раз запустил радиоуправляемую передачу на ход Вороговскому, тот набросил во вратарскую и Бактиер Зайнутдинов в падении распечатал ворота. Кажется, такие голы становятся фирменными для полузащитника «Ростова».

К сожалению, еще до истечения 20 минут игры поле покинул Вороговский. Автор голевой передачи, видимо, почувствовал легкое недомогание, и тренерский штаб решил перестраховаться. Играть с огнем в таком матче смысла и впрямь не было.

На поле вышел Дмитрий Мирошниченко и не подвел предшественника — правый фланг не заметил замены бойца и продолжал генерировать проблемы для Сан-Марино. И спустя пять минут после своего появления костанаец оформил ассист — навес мощным выстрелом замкнул Суюмбаев.

После этого наконец-таки проснулся форвард — Алексей Щеткин отметился двумя броскими действиями. Сначала он хлестко пробил из-за штрафной, но кипер справился. А уже в следующей атаке все-таки распечатал ворота, ударом головой (естественно) замкнув подачу от Исламхана.

Удивительно, что при таком перевесе команда Билека умудрялась собирать желтые карточки. Особенно запомнилось нелепое нарушение Асхата Тагыбергена в центре поля. Это единственное, чем капитан «Кайсара» запомнился в первом тайме. На 65-й минуте его заменил Максим Федин.

После перерыва гости заметно успокоились. Да, Исламхан и Ко продолжали создавать моменты, но атакующий огонек затух под ливнем. А вот в Сан-Марино надеялись сделать хоть что-то. И сделали. И, наверняка, превзошли все самые смелые ожидания.

Ведь на 77-й минуте Филиппо Берарди забил! В принципе, этого не должно было происходить. Но Дмитрий Непогодов непонятно зачем выскочил из ворот и не успел к мячу. А гол в ворота Казахстана стал для Сан-Марино первыми за два с лишним года!