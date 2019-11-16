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22:42 (мск), источник: Prosports.kz

Казахстан уверенно обыграл Сан-Марино. И повторил свой рекорд

Теперь делим предпоследнее место…

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Источник: Reuters

Сборная Казахстана без особых проблем разобралась с бедолагами из Сан-Марино (3:1) в 9-м туре отборочного раунда ЕВРО-2020. При этом еще и дала хозяевам порадоваться — последний раз такой повод у карликовой страны был более двух лет назад. Обо всем подробнее рассказывает корреспондент Prosports.kz Нурали Алтынбек.

В день матча в Сан-Марино пошел самый настоящий ливень. Мощный дождь отпугнул последних болельщиков местной команды, поэтому хозяева остались практически без поддержки. А вот у болельщиков, прилетевших поддержать сборную Казахстана, возможности остаться дома не было — и они были вынуждены идти на стадион. Зато чертовски приятно было слышать «Казахстан! Казахстан!» где-то посреди Европы.

Помимо отсутствия поддержки, дождь лишил хозяев еще одного преимущества — возможности сбить темп игры. Ведь благодаря обильным осадкам поле стало мега-мокрым, и мяч буквально летал по газону. Темп в команде Билека в этот вечер задавали «кайратовцы» Ян Вороговский (до замены), Гафуржан Суюмбаев, Исламбек Куат и Бауыржан Исламхан. А как известно, в Алматы очень любят смочить траву перед матчами. Так что наши «моторчики» чувствовали себя прекрасно.


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Наглядное подтверждение этому было получено уже на 6-й минуте — сборная Казахстана, обрушившаяся на хозяев, открыла счет. Дмитрий Шомко в очередной раз запустил радиоуправляемую передачу на ход Вороговскому, тот набросил во вратарскую и Бактиер Зайнутдинов в падении распечатал ворота. Кажется, такие голы становятся фирменными для полузащитника «Ростова».

К сожалению, еще до истечения 20 минут игры поле покинул Вороговский. Автор голевой передачи, видимо, почувствовал легкое недомогание, и тренерский штаб решил перестраховаться. Играть с огнем в таком матче смысла и впрямь не было.

На поле вышел Дмитрий Мирошниченко и не подвел предшественника — правый фланг не заметил замены бойца и продолжал генерировать проблемы для Сан-Марино. И спустя пять минут после своего появления костанаец оформил ассист — навес мощным выстрелом замкнул Суюмбаев.

После этого наконец-таки проснулся форвард — Алексей Щеткин отметился двумя броскими действиями. Сначала он хлестко пробил из-за штрафной, но кипер справился. А уже в следующей атаке все-таки распечатал ворота, ударом головой (естественно) замкнув подачу от Исламхана.

Удивительно, что при таком перевесе команда Билека умудрялась собирать желтые карточки. Особенно запомнилось нелепое нарушение Асхата Тагыбергена в центре поля. Это единственное, чем капитан «Кайсара» запомнился в первом тайме. На 65-й минуте его заменил Максим Федин.

После перерыва гости заметно успокоились. Да, Исламхан и Ко продолжали создавать моменты, но атакующий огонек затух под ливнем. А вот в Сан-Марино надеялись сделать хоть что-то. И сделали. И, наверняка, превзошли все самые смелые ожидания.

Ведь на 77-й минуте Филиппо Берарди забил! В принципе, этого не должно было происходить. Но Дмитрий Непогодов непонятно зачем выскочил из ворот и не успел к мячу. А гол в ворота Казахстана стал для Сан-Марино первыми за два с лишним года!

Тем не менее, после этой победы казахстанцы заработали 10 очков в отборе на ЕВРО-2020. Это повторение рекорда 11-летней давности. 20 ноября команда Билека сойдется с Шотландией и получит возможность побить давнее достижение. Пора бы уже.

Сан-Марино
1:3
Первый тайм: 0:3
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle
Главные тренеры
Франко ВарреллаМихал Билек
Голы
Марко Бернарди77′
Бактиер Зайнутдинов6′
Гафуржан Суюмбаев22′
Алексей Щеткин26′
Составы команд
12Симоне Бенедеттини
12Дмитрий Непогодов
3Мирко Палацци
54′
2Сергей Малый
6Давиде Симончини
85′
15Александр Марочкин
11Мануэль Баттистини
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
18Дмитрий Шомко
9Марчелло Муларони
5Исламбек Куат
21Энрико Голинуччи
9Бауыржан I Исламхан
7Филиппо Берарди
19Бактиер Зайнутдинов
13Андреа Грандони
80′
8Асхат Тагыберген
45′66′
14Лука Чеккароли
90′
20Максим Федин
17Алессандро Голинуччи
60′
11Ян Вороговский
18′
5Лоренцо Лунадеи
21Дмитрий Мирошниченко
32′
16Никола Нанни
64′
7Алексей Щеткин
73′
20Адольфо Хосе Хирш
17Абат Аймбетов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)22
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
16Фолы16
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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