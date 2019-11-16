Казахстан уверенно обыграл Сан-Марино. И повторил свой рекорд
Теперь делим предпоследнее место…
Теперь делим предпоследнее место…
Сборная Казахстана без особых проблем разобралась с бедолагами из
В день матча в
Помимо отсутствия поддержки, дождь лишил хозяев еще одного преимущества — возможности сбить темп игры. Ведь благодаря обильным осадкам поле стало
Наглядное подтверждение этому было получено уже на 6-й минуте — сборная Казахстана, обрушившаяся на хозяев, открыла счет. Дмитрий Шомко в очередной раз запустил радиоуправляемую передачу на ход Вороговскому, тот набросил во вратарскую и Бактиер Зайнутдинов в падении распечатал ворота. Кажется, такие голы становятся фирменными для полузащитника «Ростова».
К сожалению, еще до истечения 20 минут игры поле покинул Вороговский. Автор голевой передачи, видимо, почувствовал легкое недомогание, и тренерский штаб решил перестраховаться. Играть с огнем в таком матче смысла и впрямь не было.
На поле вышел Дмитрий Мирошниченко и не подвел предшественника — правый фланг не заметил замены бойца и продолжал генерировать проблемы для
После этого
Удивительно, что при таком перевесе команда Билека умудрялась собирать желтые карточки. Особенно запомнилось нелепое нарушение Асхата Тагыбергена в центре поля. Это единственное, чем капитан «Кайсара» запомнился в первом тайме. На 65-й минуте его заменил Максим Федин.
После перерыва гости заметно успокоились. Да, Исламхан и Ко продолжали создавать моменты, но атакующий огонек затух под ливнем. А вот в
Ведь на 77-й минуте Филиппо Берарди забил! В принципе, этого не должно было происходить. Но Дмитрий Непогодов непонятно зачем выскочил из ворот и не успел к мячу. А гол в ворота Казахстана стал для
Тем не менее, после этой победы казахстанцы заработали 10 очков в отборе на ЕВРО-2020. Это повторение рекорда 11-летней давности. 20 ноября команда Билека сойдется с Шотландией и получит возможность побить давнее достижение. Пора бы уже.
|Франко Варрелла
|Михал Билек
|Марко Бернарди
|77′
|Бактиер Зайнутдинов
|6′
|Гафуржан Суюмбаев
|22′
|Алексей Щеткин
|26′
|12
|Симоне Бенедеттини
|12
|Дмитрий Непогодов
|3
|Мирко Палацци
54′
|2
|Сергей Малый
|6
|Давиде Симончини
85′
|15
|Александр Марочкин
|11
|Мануэль Баттистини
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|15
|Кристиан Бролли
|18
|Дмитрий Шомко
|9
|Марчелло Муларони
|5
|Исламбек Куат
|21
|Энрико Голинуччи
|9
|Бауыржан I Исламхан
|7
|Филиппо Берарди
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|13
|Андреа Грандони
80′
|8
|Асхат Тагыберген
45′66′
|14
|Лука Чеккароли
90′
|20
|Максим Федин
|17
|Алессандро Голинуччи
60′
|11
|Ян Вороговский
18′
|5
|Лоренцо Лунадеи
|21
|Дмитрий Мирошниченко
32′
|16
|Никола Нанни
64′
|7
|Алексей Щеткин
73′
|20
|Адольфо Хосе Хирш
|17
|Абат Аймбетов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|22
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)