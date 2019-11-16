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23:29 (мск), источник: ТАСС

Дзюба: Крупный проигрыш бельгийцам указал футболистам сборной России на их ошибки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Крупное поражение от команды Бельгии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года указало футболистам сборной России на их ошибки. Об этом журналистам заявил капитан российской сборной Артем Дзюба.

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Встреча прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

«Нам указали на наши ошибки, может даже и хорошо, что такая пощечина нам — четыре мы еще не пропускали, — сказал Дзюба. — Есть теперь над чем подумать — вот это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, очень сильные контратаки. Каждая их контратака чуть не привела к голу».

Дзюба отметил, что в начале матча игрокам российской сборной казалось, что у них есть шансы.

Казалось, что есть шанс, и тут они бац-бац — и два гола, уже 2:0, и уже тяжело. Но моменты были, и второй тайм внушает определенный оптимизм. Мы и предполагали, что будет тяжело, но будем двигаться дальше, лучше сейчас получить, чем на чемпионате Европы.
Артем Дзюба
капитан сборной России

Черчесов не ругался

Дзюба также добавил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов не ругался на игроков. «Нет, он не ругался, но спрашивал, почему в первом голе не подстраховали. Атмосфера на матче была хорошая, гимн в начале взбудоражил, такие матчи бывают — что все вроде бы все получается, вроде больше подходов сделали, а в итоге 1:4 проиграли. Вроде были шансы, а вроде и без шансов — непонятно», — отметил Дзюба.

Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России (21 очко) заняла второе место. В заключительном туре 19 ноября сборная России сыграет в гостях против команды Сан-Марино, бельгийцы в этот же день примут сборную Кипра.

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия
1:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 53317 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРоберто Мартинес
Голы
Георгий Джикия79′
Торган Азар(Эден Азар)19′
Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)33′
Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)40′
Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)72′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Тибо Куртуа
2Мариу Фернандес
2Тоби Алдервейрелд
23Сергей Петров
3′
4Дедрик Боята
5Андрей Семенов
21Тимоти Кастань
14Георгий Джикия
16Торган Азар
20Алексей Ионов
6Аксель Витсель
7Магомед Оздоев
7Кевин Де Брейне
15Алексей Миранчук
10Эден Азар
18Юрий Жирков
50′
3Томас Фермален
67′
10Зелимхан Бакаев
5Джейсон Денайер
11Роман Зобнин
62′
9Ромелу Лукаку
77′
9Далер Кузяев
23Миши Батшуайи
22Артем Дзюба
80′
14Дрис Мертенс
52′
19Николай Комличенко
8Юри Тилеманс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты8
12Удары (всего)11
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы3
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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