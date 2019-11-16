Дзюба: Крупный проигрыш бельгийцам указал футболистам сборной России на их ошибки

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Встреча прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

«Нам указали на наши ошибки, может даже и хорошо, что такая пощечина нам — четыре мы еще не пропускали, — сказал Дзюба. — Есть теперь над чем подумать — вот это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, очень сильные контратаки. Каждая их контратака чуть не привела к голу».

Дзюба отметил, что в начале матча игрокам российской сборной казалось, что у них есть шансы.

Казалось, что есть шанс, и тут они бац-бац — и два гола, уже 2:0, и уже тяжело. Но моменты были, и второй тайм внушает определенный оптимизм. Мы и предполагали, что будет тяжело, но будем двигаться дальше, лучше сейчас получить, чем на чемпионате Европы. Артем Дзюба капитан сборной России

Черчесов не ругался

Дзюба также добавил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов не ругался на игроков. «Нет, он не ругался, но спрашивал, почему в первом голе не подстраховали. Атмосфера на матче была хорошая, гимн в начале взбудоражил, такие матчи бывают — что все вроде бы все получается, вроде больше подходов сделали, а в итоге 1:4 проиграли. Вроде были шансы, а вроде и без шансов — непонятно», — отметил Дзюба.

Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России (21 очко) заняла второе место. В заключительном туре 19 ноября сборная России сыграет в гостях против команды Сан-Марино, бельгийцы в этот же день примут сборную Кипра.