Дзюба: Крупный проигрыш бельгийцам указал футболистам сборной России на их ошибки

Встреча прошла в субботу в
«Нам указали на наши ошибки, может даже и хорошо, что такая пощечина нам — четыре мы еще не пропускали, — сказал Дзюба. — Есть теперь над чем подумать — вот это уровень чемпионата Европы, это
Дзюба отметил, что в начале матча игрокам российской сборной казалось, что у них есть шансы.
Казалось, что есть шанс, и тут они
бац-бац— и два гола, уже 2:0, и уже тяжело. Но моменты были, и второй тайм внушает определенный оптимизм. Мы и предполагали, что будет тяжело, но будем двигаться дальше, лучше сейчас получить, чем на чемпионате Европы.
Дзюба также добавил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов не ругался на игроков. «Нет, он не ругался, но спрашивал, почему в первом голе не подстраховали. Атмосфера на матче была хорошая, гимн в начале взбудоражил, такие матчи бывают — что все вроде бы все получается, вроде больше подходов сделали, а в итоге 1:4 проиграли. Вроде были шансы, а вроде и без шансов — непонятно», — отметил Дзюба.
Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России (21 очко) заняла второе место. В заключительном туре 19 ноября сборная России сыграет в гостях против команды
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
|Георгий Джикия
|79′
|Торган Азар(Эден Азар)
|19′
|Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)
|33′
|Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)
|40′
|Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)
|72′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Тоби Алдервейрелд
|23
|Сергей Петров
3′
|4
|Дедрик Боята
|5
|Андрей Семенов
|21
|Тимоти Кастань
|14
|Георгий Джикия
|16
|Торган Азар
|20
|Алексей Ионов
|6
|Аксель Витсель
|7
|Магомед Оздоев
|7
|Кевин Де Брейне
|15
|Алексей Миранчук
|10
|Эден Азар
|18
|Юрий Жирков
50′
|3
|Томас Фермален
67′
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Джейсон Денайер
|11
|Роман Зобнин
62′
|9
|Ромелу Лукаку
77′
|9
|Далер Кузяев
|23
|Миши Батшуайи
|22
|Артем Дзюба
80′
|14
|Дрис Мертенс
52′
|19
|Николай Комличенко
|8
|Юри Тилеманс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш(Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш(Португалия)