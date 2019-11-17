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00:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты проиграли Германии в последнем матче квалификации Евро-2020

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси завершили отборочный турнир чемпионата Европы-2020 гостевым поражением от команды Германии со счетом 0:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

С самого начала встречи на поле стадиона «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе хозяева прочно завладели инициативой, заставив белорусов думать только об обороне. Долгое время подопечные Михаила Мархеля сдерживали натиск команды Йоахима Лева, а ближе к перерыву даже могли выйти вперед. На 40-й минуте белорусы провели острую контратаку и опытнейший голкипер немцев Мануэль Нойер сначала отбил опаснейший удар Игоря Стасевича, а затем ликвидировал угрозу со стороны Дениса Лаптева. И тут же, буквально через минуту, немецкие футболисты праздновали успех — острую передачу Сержа Гнабри с правого фланга эффектно замкнул Маттиас Гинтер — 1:0. Сразу после перерыва хозяева еще дважды поразили ворота Александра Гутора — на 49-й минуте отличился Леон Горецка, а через 6 минут его успех повторил Тони Кроос. Поведя 3:0, немецкие футболисты сбавили обороты и позволили гостям провести несколько опасных атак. В одной из них на 75-й минуте Павла Нехайчика сбили в штрафной площади, но Игорь Стасевич не смог реализовать пенальти. А на 83-й минуте встречи Тони Кроос эффектно обыграл белорусских защитников и полвел итог матча — 4:0.


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В первом круге соревнований в квалификационной группы С сборная Беларуси принимала команду Германии на поле «Борисов-Арены» и уступила со счетом 0:2. В этом отборочном цикле белорусы набрали 4 очка в матчах с командой Эстонии — 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома). Кроме того, белорусские спортсмены по два раза проиграли командам Нидерландов — 0:4 (в гостях) и 1:2 (дома) и Северной Ирландии — 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома).

Также сегодня сборная Северной Ирландии в Белфасте сыграла вничью с командой Нидерландов — 0:0.

Таким образом, сборные Германии и Нидерландов за тур до финиша отборочного турнира обеспечили себе путевки на Евро-2020.

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Германия — 18 очков (7 матчей), Нидерланды — 16 очков (7), Северная Ирландия — 13 (7), Беларусь — 4 (8), Эстония — 1 (7).

В заключительный игровой день 19 ноября состоятся два поединка: Германия — Северная Ирландия, Нидерланды — Эстония. В этот же день сборная Беларуси в Подгорице проведет товарищеский матч с командой Черногории.

Германия
4:0
Первый тайм: 1:0
Беларусь
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C16.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Borussia-Park
Главные тренеры
Йоахим ЛевМихаил Мархель
Голы
Маттиас Гинтер41′
Леон Горецка49′
Тони Кроос55′
Тони Кроос83′
Нереализованные пенальти
Игорь Стасевич75′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Александр Гутор
13Лукас Клостерманн
21Сергей Матвейчик
14Нико Шульц
5Денис Поляков
2Робин Кох
75′
3Александр Мартынович
4Маттиас Гинтер
4Никита Наумов
8Тони Кроос
22Игорь Стасевич
21Илкай Гюндоган
2Станислав Драгун
18Леон Горецка
18Иван Маевский
6Джошуа Киммих
7Юрий Ковалев
78′
9Тимо Вернер
68′
11Максим Скавыш
10Юлиан Брандт
23Павел Нехайчик
84′
20Серж Гнабри
84′
6Дмитрий Бессмертный
19Лука Вальдшмидт
90′
19Денис Лаптев
68′
16Себастьян Руди
17Виталий Лисакович
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
34Удары (всего)12
10Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
12Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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