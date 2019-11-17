Белорусские футболисты проиграли Германии в последнем матче квалификации Евро-2020

Источник: Reuters

С самого начала встречи на поле стадиона «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе хозяева прочно завладели инициативой, заставив белорусов думать только об обороне. Долгое время подопечные Михаила Мархеля сдерживали натиск команды Йоахима Лева, а ближе к перерыву даже могли выйти вперед. На 40-й минуте белорусы провели острую контратаку и опытнейший голкипер немцев Мануэль Нойер сначала отбил опаснейший удар Игоря Стасевича, а затем ликвидировал угрозу со стороны Дениса Лаптева. И тут же, буквально через минуту, немецкие футболисты праздновали успех — острую передачу Сержа Гнабри с правого фланга эффектно замкнул Маттиас Гинтер — 1:0. Сразу после перерыва хозяева еще дважды поразили ворота Александра Гутора — на 49-й минуте отличился Леон Горецка, а через 6 минут его успех повторил Тони Кроос. Поведя 3:0, немецкие футболисты сбавили обороты и позволили гостям провести несколько опасных атак. В одной из них на 75-й минуте Павла Нехайчика сбили в штрафной площади, но Игорь Стасевич не смог реализовать пенальти. А на 83-й минуте встречи Тони Кроос эффектно обыграл белорусских защитников и полвел итог матча — 4:0.



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В первом круге соревнований в квалификационной группы С сборная Беларуси принимала команду Германии на поле «Борисов-Арены» и уступила со счетом 0:2. В этом отборочном цикле белорусы набрали 4 очка в матчах с командой Эстонии — 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома). Кроме того, белорусские спортсмены по два раза проиграли командам Нидерландов — 0:4 (в гостях) и 1:2 (дома) и Северной Ирландии — 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома).

Также сегодня сборная Северной Ирландии в Белфасте сыграла вничью с командой Нидерландов — 0:0.

Таким образом, сборные Германии и Нидерландов за тур до финиша отборочного турнира обеспечили себе путевки на Евро-2020.

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Германия — 18 очков (7 матчей), Нидерланды — 16 очков (7), Северная Ирландия — 13 (7), Беларусь — 4 (8), Эстония — 1 (7).