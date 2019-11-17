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00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Хорватии обыграла словаков и вышла в финальную часть Евро-2020

ЕВРО-2020. Футболисты сборной Хорватии одержали волевую победу над командой Словакии в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную стадию турнира.

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Источник: Reuters

Встреча группы E, прошедшая в Риеке, завершилась со счетом 3:1. На гол Роберта Боженика (32-я минута) хорваты ответили точными ударами игрока московского ЦСКА Николы Влашича (56-я), Бруно Петкович (60-я) и Ивана Перишича (74-я). Словацкий игрок петербургского «Зенита» Роберт Мак был удален на 66-й минуте за вторую желтую карточку.

Сборная Хорватии набрала 17 очков и вышла в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в группе. За тур до окончания отборочного турнира команда Словакии с 10 очками осталась на четвертой строчке. На втором позиции в турнирной таблице идут венгры (12 очков), на третьей — валлийцы (11), на пятой — азербайджанцы (1).

Хорватия
3:1
Первый тайм: 0:1
Словакия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа E16.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Rujevica
Главные тренеры
Златко ДаличПавел Гапал
Голы
Никола Влашич56′
Роберт Боженик32′
Бруно Петкович60′
Иван Перишич74′
Составы команд
1Доминик Ливакович
1Мартин Дубравка
79′
3Борна Баришич
2Петер Пекарик
5Дино Перич
3Денис Вавро
6Дуйе Чалета-Цар
13′
14Милан Шкриньяр
16Тин Едвай
16Давид Ганцко
10Лука Модрич
17Марек Хамшик
11Марсело Брозович
20Роберт Мак
23′66′
20Бруно Петкович
22Станислав Лоботка
13Никола Влашич
75′
10Альберт Руснак
63′
8Матео Ковачич
7Лукаш Гараслин
4Иван Перишич
81′
19Юрай Куцка
79′
9Мислав Оршич
13Патрик Хрошовски
18Анте Ребич
43′54′
9Роберт Боженик
72′
7Йосип Брекало
21Михал Дюриш
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)6
13Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
15Угловые2
14Фолы13
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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