Сборная Хорватии обыграла словаков и вышла в финальную часть Евро-2020
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Хорватии одержали волевую победу над командой Словакии в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную стадию турнира.
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Хорватии одержали волевую победу над командой Словакии в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную стадию турнира.
Встреча группы E, прошедшая в Риеке, завершилась со счетом 3:1. На гол Роберта Боженика (32-я минута) хорваты ответили точными ударами игрока московского ЦСКА Николы Влашича (56-я), Бруно Петкович (60-я) и Ивана Перишича (74-я). Словацкий игрок петербургского «Зенита» Роберт Мак был удален на 66-й минуте за вторую желтую карточку.
Сборная Хорватии набрала 17 очков и вышла в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в группе. За тур до окончания отборочного турнира команда Словакии с 10 очками осталась на четвертой строчке. На втором позиции в турнирной таблице идут венгры (12 очков), на третьей — валлийцы (11), на пятой — азербайджанцы (1).
|Златко Далич
|Павел Гапал
|Никола Влашич
|56′
|Роберт Боженик
|32′
|Бруно Петкович
|60′
|Иван Перишич
|74′
|1
|Доминик Ливакович
|1
|Мартин Дубравка
79′
|3
|Борна Баришич
|2
|Петер Пекарик
|5
|Дино Перич
|3
|Денис Вавро
|6
|Дуйе Чалета-Цар
13′
|14
|Милан Шкриньяр
|16
|Тин Едвай
|16
|Давид Ганцко
|10
|Лука Модрич
|17
|Марек Хамшик
|11
|Марсело Брозович
|20
|Роберт Мак
23′66′
|20
|Бруно Петкович
|22
|Станислав Лоботка
|13
|Никола Влашич
75′
|10
|Альберт Руснак
63′
|8
|Матео Ковачич
|7
|Лукаш Гараслин
|4
|Иван Перишич
81′
|19
|Юрай Куцка
79′
|9
|Мислав Оршич
|13
|Патрик Хрошовски
|18
|Анте Ребич
43′54′
|9
|Роберт Боженик
72′
|7
|Йосип Брекало
|21
|Михал Дюриш
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|6
|13
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|15
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)