Сборная Хорватии обыграла словаков и вышла в финальную часть Евро-2020

Встреча группы E, прошедшая в Риеке, завершилась со счетом 3:1. На гол Роберта Боженика (32-я минута) хорваты ответили точными ударами игрока московского ЦСКА Николы Влашича (56-я), Бруно Петкович (60-я) и Ивана Перишича (74-я). Словацкий игрок петербургского «Зенита» Роберт Мак был удален на 66-й минуте за вторую желтую карточку.

Сборная Хорватии набрала 17 очков и вышла в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в группе. За тур до окончания отборочного турнира команда Словакии с 10 очками осталась на четвертой строчке. На втором позиции в турнирной таблице идут венгры (12 очков), на третьей — валлийцы (11), на пятой — азербайджанцы (1).