Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть Евро-2020
ЕВРО-2020. Футболисты сборных Германии и Нидерландов пробились в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
ЕВРО-2020. Футболисты сборных Германии и Нидерландов пробились в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Германии в субботу в Мёнхенгладбахе в рамках группы C разгромила команду Белоруссии со счетом 4:0. Дубль на счету Тони Крооса (55-я и 83-я минуты), также голами отметились Маттиас Гинтер (41-я) и Леон Горецка (49-я).
В другом матче сборная Нидерландов в Белфасте со счетом 0:0 сыграла с командой Северной Ирландии, которая лишилась шансов на выход из группы.
Турнирное положение команд за тур до окончания отборочного турнира: 1. Германия (18 очков), 2. Нидерланды (16), 3. Северная Ирландия (13), 4. Белоруссия (4), 5. Эстония (1).