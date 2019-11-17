Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть Евро-2020

Сборная Германии в субботу в Мёнхенгладбахе в рамках группы C разгромила команду Белоруссии со счетом 4:0. Дубль на счету Тони Крооса (55-я и 83-я минуты), также голами отметились Маттиас Гинтер (41-я) и Леон Горецка (49-я).