Сборной России придется сыграть с Бельгией или Португалией. Судьбу команды Черчесова решит УЕФА?

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Но сегодня известно, кто точно не окажется нашим соперником на групповом этапе, и после очередных игр можно предположить, кто попадет в нашу группу.

Хозяева

Как известно, в соответствии с решением исполкома УЕФА 12 команд-хозяек чемпионата Европы давно спарены по группам. В случае выхода в финальный турнир в одних группах могли бы оказаться:

Группа А. Италия и Азербайджан

Группа В. Россия и Дания

Группа С. Голландия и Румыния

Группа D. Англия и Шотландия

Группа Е. Испания и Ирландия

Группа F. Германия и Венгрия

То есть ни одна из упомянутых сборных, кроме Дании, не могла бы стать нашим соперником на первом этапе турнира.

Политические ограничения

Исполком УЕФА определил пары стран, чьи сборные, если выйдут на Евро, не могут оказаться в одной группе ни при каких обстоятельствах. Это:

— Армения и Азербайджан.

— Босния и Косово.

— Сербия и Косово.

— Испания и Гибралтар.

— Косово и Россия.

— Украина и Россия.

Это означает, что к названным выше 10 хозяевам добавились еще две команды — Косово и Украина. Необходимо иметь в виду, что ограничения касаются только группового этапа. Потом они не действуют.

Корзины

Перед жеребьевкой финального турнира, которая состоится 30 ноября в Бухаресте, команды будут «посеяны» в соответствии с рейтингом выступления в отборе. Четыре корзины составят следующим образом:

Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп.

Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места.



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Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места.

Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места. К ним добавятся четыре победителя стыков Лиги наций, которые определятся только весной будущего года. То есть кто конкретно попадет к вам группу, станет известно через несколько месяцев. Пока же соперник будет условным — кто-то из четырех участников каждого из стыковых мини-турниров Лиги наций.

Сборная России не сыграет с пятью командами из той корзины, куда поместят наш шар. Будет это вторая или третья корзина — сегодня сказать невозможно. И можно только гадать по поводу того, кто где окажется перед жеребьевкой.

Дело в том, что каждая из пар команд-хозяек, уже распределенных по группам, не может попасть в одну корзину. Возможно, одну из сборных придется повышать в ранге или же, наоборот, понижать. Не исключено, это коснется России и Дании, которые сегодня оказались во второй корзине. Их обязательно разведут по разным: либо Данию переведут в первую, либо нас — в третью. Окончательное решение по составу корзин непосредственно перед жеребьевкой примет особый орган УЕФА.

Примерный состав корзин по состоянию на утро 17 ноября:

Корзина 1

Бельгия, Италия, Украина, Англия, Германия, Испания.

Корзина 2

Хорватия, Польша, Дания, Турция, Россия, Франция.

Корзина 3

Голландия, Австрия, Чехия, Португалия, Швейцария, Швеция.

Корзина 4

Финляндия, Венгрия +4 команды, которые пройдут стыки Лиги наций.

Нам не по пути со сборными-хозяйками Италией, Англией, Испанией, Голландией, Германией и Венгрией. Не встретимся мы с Украиной.

Кто может попасть в соперники

Дания и Россия оказались в одной корзине. И непонятно, как поступил бы в такой ситуации УЕФА — куда и кого перевел бы. Рассмотрим два сценария.

1. Дания переведена в первую корзину, Россия осталась во второй

Тогда из первой корзины нашей сборной может достаться только Дания (это определено заранее). Из третьей — Австрия, Чехия, Португалия, Швейцария, Швеция. Из четвертой — Финляндия или кто-то из тех, кто в марте успешно пройдет стыки в Лиге наций.

То есть группа В после жеребьевки может выглядеть, к примеру, так:

Дания, Россия, Португалия, Финляндия (худший вариант).

или.

Дания, Россия, Чехия, Финляндия (лучший вариант).

2. Дания осталась во второй корзине, Россию перевели в третью

Тогда из первой корзины нам выпадет Бельгия, из второй — Дания, из четвертой — Финляндия или кто-то из тех, кто в марте успешно пройдет стыки в Лиге наций.

То есть группа В после жеребьевки может выглядеть так:

Бельгия, Дания, Россия, Финляндия.