Гол Влашича вдохновил Хорватию, команду Промеса вывела на Евро нулевая ничья

Чудо-гол Гинтера и роковой промах Дэйвиса

Группа С

Северная Ирландия — Голландия — 0:0

Германия — Белоруссия — 4:0 (Гинтер, 41. Горецка, 49. Кроос, 55, 83)

Невероятная по драматизму октябрьская победа голландцев над лидировавшей до середины группового турнира Северной Ирландией (3:1) привела таблицу в ожидаемый вид. А в субботу Голландия и Германия синхронно оформили путевки в финальный турнир Евро-2020, для чего оранжевым требовалось не проиграть в Белфасте. И хотя команда Роналда Кумана владела инициативой, ее поклонникам пришлось понервничать.

То начудил попавший мячом в соперника Силлессен, то спорное решение принял арбитр, посчитавший, что Фелтман сыграл рукой. На счастье гостей, в ответственный момент нервы подвели опытного Дэйвиса, который с «точки» не попал в створ. Сами же голландцы никак не могли довести до ума многочисленные атаки, а однажды — после рейда Промеса и его передачи в центр — хозяев спасла перекладина. В итоге все так и завершилось устроившей Голландию ничьей, которой явно недовольный качеством футбола Куман подчеркнуто не радовался. На первом для страны крупном турнире с 2014 года потребуется совсем другая игра.

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Германии же, которая пробилась на Евро в рекордный 13-й раз и не пропускает финальные турниры с 1972 года, было проще. Первым ворота белорусов распечатал Гинтер, причем защитник забил свой первый гол за сборную. Возможно, его вдохновил тот факт, что игра проходила на домашнем для футболиста стадионе в Менхенгладбахе. Иначе не объяснить эффектный удар Гинтера пяткой после прострела Гнабри.

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Кроос с этой ареной никак не связан, но и его посетило вдохновение. Предыдущий голевой дубль удался полузащитнику в день легендарной победы над Бразилией в полуфинале ЧМ-2014 (7:1). В субботу же Тони еще и ассистировал Горецке.

Гиггз в одной победе от Евро

Группа Е

Хорватия — Словакия — 3:1 (Влашич, 56. Петкович, 60. Перишич, 74 — Боженик, 32)

Азербайджан — Уэльс — 0:2 (Мур, 10. Уилсон, 34)



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Вице-чемпионы мира не имели права на ошибку, так как, в отличие от конкурентов, проводили заключительный матч группового турнира. В свою очередь Словакия была прижата к стенке, так как даже ничья означала для нее крушение всех надежд. Шанс же гостям давали дисквалификации ведущих защитников «шашечных» — Виды и Ловрена, И действительно, порвалось у хорватской команды там, где тонко. 19-летний талант Боженик отличился, разыграв довольно простую двухходовку с Лоботкой.

У команды же Златко Далича мяч в ворота упорно не шел, хотя моментов хозяева создали предостаточно. Но в конце концов игру перевернул выделявшийся еще в первой половине матча Влашич. До этого он в основном ассистировал партнерам, а тут взял инициативу на себя, дотащил мяч до линии штрафной и вогнал его в нижний угол.

Как и положено опытным бойцам, хорваты на волне успеха дожали обескураженного соперника. Модрич выполнил угловой удар, и лучший снайпер хорватов Петкович головой отправил мяч в верхний угол. Окончательно же добили словаков удаление получившего вторую желтую карточку зенитовца Мака и гол реализовавшего численное преимущество Перишича. Беспроигрышная домашняя серия «шашечных» в отборочных турнирах европейских чемпионатов достигла 35 матчей (+27=8).

Победа Хорватии стал праздником и для Уэльса, который на финише турнира перевернул ситуацию в свою пользу. Ровно год не побеждавшая на чужих полях команда Райана Гиггза сдвинула Словакию с третьего места, и теперь в последнем туре валлийцам для выхода на Евро нужно дома обыграть Венгрию. В Баку же еще в первом тайме результат обеспечил Уилсон. Сначала он с углового навесил на голову Муру, а потом отличился на добивании, когда мяч поочередно попал в перекладину и обе штанги. Для 22-летнего полузащитника «Борнмута» это был 100-й матч на взрослом уровне.

Крыховяк здоров и забивает

Группа G

Австрия — Северная Македония — 2:1 (Алаба, 8. Лайнер, 48 — Стояновски, 90+3)

Израиль — Польша — 1:2 (Дабур, 88 — Крыховяк, 4. Пентек, 54). Словения — Латвия — 1:0 (Тарасов, 53, в свои ворота)

Вслед за поляками путевку на Евро оформили австрийцы. Они довольно быстро отыскали брешь в македонской обороне, и Алаба уверенно использовал выход один на один. Остальное было уже делом техники. Теперь интересно: сумеют ли австрийцы наконец-то отпраздновать первую победу уже в финальном турнире континентального первенства? Пока у них 2 ничьих и 4 поражения.

Что касается Польши, то ее игра порадовала Юрия Семина и болельщиков «Локомотива». Крыховяк не просто полностью здоров, но и открыл счет в Израиле, когда защитники хозяев потеряли его в площади ворот при подаче углового. Сыграл за победителей и столичный динамовец Шиманьски. Ну, а Пентек, вышедший в старте вместо Левандовски, дал лучший ответ на критику и слухи, что «Милан» хочет от него избавиться.

Гол-фантом на Кипре и праздник в Сан-Марино

Группа I

Россия — Бельгия — 1:4 (Джикия, 79 — Т. Азар, 19. Э. Азар, 33, 40. Лукаку, 72)

Сан-Марино — Казахстан — 1:3 (Берарди, 77 — Зайнутдинов, 6. Суюмбаев, 23. Щеткин, 27)

Кипр — Шотландия — 1:2 (Эфрем, 47 — Кристи, 12. Макгинн, 53)

Шотландцы вышли на третье место и почти гарантировали его себе, так как в заключительном туре им предстоит домашний матч с Казахстаном. В субботу же британцам немного повезло, потому что в отборочном турнире нет системы определения взятия ворот. В одной из атак киприотов еще при счете 0:0 мяч опустился за линию, однако судейская бригада этого не увидела.

Уже во втором тайме Эфрем потрясающим ударом с лета отправил мяч в «девятку», и все же гости вырвали победу благодаря голу Макгинна.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KHT4LoYh9Ko" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.