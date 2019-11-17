«Будем играть за третье место». Билек рассказал о проблемах в составе сборной Казахстана перед последним матчем отбора на Евро

Источник: AP 2019

По словам чешского специалиста, перед последним матчем турнира у команды есть проблемы с составом.

Напомним, Казахстан одержал победу над Сан-Марино со счетом 3:1 и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020. В заключительном туре подопечные Билека сыграют против Шотландии, которая с 12 очками занимает третье место в группе. Этот матч состоится 19 ноября на выезде.

— Какой будет план на ближайший матч против Шотландии?

— В последнем матче мы будем играть за третье место в таблице. Думаю, там будет хорошая атмосфера на стадионе. Следующий матч уже через два-три дня, нужно подготовиться, чтобы играть как команда и постараться набрать очки.

— Можете перед последней игрой подвести общий итог выступления в квалификации?

— Пока не могу говорить об этом. Скажу через два дня, после последнего матча.

— Погода была очень сложная, плюс Вороговский получил травму. Остальные ребята здоровы?