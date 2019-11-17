«Будем играть за третье место». Билек рассказал о проблемах в составе сборной Казахстана перед последним матчем отбора на Евро
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек после гостевой победы над сборной
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек после гостевой победы над сборной
По словам чешского специалиста, перед последним матчем турнира у команды есть проблемы с составом.
Напомним, Казахстан одержал победу над
— Какой будет план на ближайший матч против Шотландии?
— В последнем матче мы будем играть за третье место в таблице. Думаю, там будет хорошая атмосфера на стадионе. Следующий матч уже через
— Можете перед последней игрой подвести общий итог выступления в квалификации?
— Пока не могу говорить об этом. Скажу через два дня, после последнего матча.
— Погода была очень сложная, плюс Вороговский получил травму. Остальные ребята здоровы?
— Да, у нас проблемы: Вороговский получил травму, еще у Жукова небольшие проблемы с глазами. Завтра будет тренировка, посмотрим, как будут выглядеть футболисты.
|Франко Варрелла
|Михал Билек
|Филиппо Берарди
|77′
|Бактиер Зайнутдинов
|6′
|Гафуржан Суюмбаев
|22′
|Алексей Щеткин
|26′
|12
|Симоне Бенедеттини
|12
|Дмитрий Непогодов
|3
|Мирко Палацци
54′
|2
|Сергей Малый
|6
|Давиде Симончини
85′
|15
|Александр Марочкин
|11
|Мануэль Баттистини
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|15
|Кристиан Бролли
|18
|Дмитрий Шомко
|9
|Марчелло Муларони
|5
|Исламбек Куат
|21
|Энрико Голинуччи
|9
|Бауыржан I Исламхан
|7
|Филиппо Берарди
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|13
|Андреа Грандони
80′
|8
|Асхат Тагыберген
45′66′
|14
|Лука Чеккароли
90′
|20
|Максим Федин
|17
|Алессандро Голинуччи
60′
|11
|Ян Вороговский
18′
|5
|Лоренцо Лунадеи
|21
|Дмитрий Мирошниченко
32′
|16
|Никола Нанни
64′
|7
|Алексей Щеткин
73′
|20
|Адольфо Хосе Хирш
|17
|Абат Аймбетов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|22
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)