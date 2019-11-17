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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Будем играть за третье место». Билек рассказал о проблемах в составе сборной Казахстана перед последним матчем отбора на Евро

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек после гостевой победы над сборной Сан-Марино отметил на пресс-конференции, что еще рано подводить итоги выступления в квалификации Евро-2020, сообщается на сайте КФФ.

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Источник: AP 2019

По словам чешского специалиста, перед последним матчем турнира у команды есть проблемы с составом.

Напомним, Казахстан одержал победу над Сан-Марино со счетом 3:1 и приблизился к третьему месту в группе отбора на Евро-2020. В заключительном туре подопечные Билека сыграют против Шотландии, которая с 12 очками занимает третье место в группе. Этот матч состоится 19 ноября на выезде.

— Какой будет план на ближайший матч против Шотландии?

— В последнем матче мы будем играть за третье место в таблице. Думаю, там будет хорошая атмосфера на стадионе. Следующий матч уже через два-три дня, нужно подготовиться, чтобы играть как команда и постараться набрать очки.

— Можете перед последней игрой подвести общий итог выступления в квалификации?

— Пока не могу говорить об этом. Скажу через два дня, после последнего матча.

— Погода была очень сложная, плюс Вороговский получил травму. Остальные ребята здоровы?

— Да, у нас проблемы: Вороговский получил травму, еще у Жукова небольшие проблемы с глазами. Завтра будет тренировка, посмотрим, как будут выглядеть футболисты.

Сан-Марино
1:3
Первый тайм: 0:3
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle
Главные тренеры
Франко ВарреллаМихал Билек
Голы
Филиппо Берарди77′
Бактиер Зайнутдинов6′
Гафуржан Суюмбаев22′
Алексей Щеткин26′
Составы команд
12Симоне Бенедеттини
12Дмитрий Непогодов
3Мирко Палацци
54′
2Сергей Малый
6Давиде Симончини
85′
15Александр Марочкин
11Мануэль Баттистини
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
18Дмитрий Шомко
9Марчелло Муларони
5Исламбек Куат
21Энрико Голинуччи
9Бауыржан I Исламхан
7Филиппо Берарди
19Бактиер Зайнутдинов
13Андреа Грандони
80′
8Асхат Тагыберген
45′66′
14Лука Чеккароли
90′
20Максим Федин
17Алессандро Голинуччи
60′
11Ян Вороговский
18′
5Лоренцо Лунадеи
21Дмитрий Мирошниченко
32′
16Никола Нанни
64′
7Алексей Щеткин
73′
20Адольфо Хосе Хирш
17Абат Аймбетов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)22
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
16Фолы16
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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