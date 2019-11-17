Тренер Мальты разбил голову в игре с Испанией и не помнит, как закончился матч

При счёте 4:0 в пользу сборной Испании Фарруджа на 64-й минуте матча ударился головой о раму над тренерской зоной, разбив голову до крови. Медицинский персонал обработал открытую рану.

После матча специалист признался, что практически ничего не помнит из последних 20 минут матча. «Из последних минут я практически ничего не помню. Мы играли против лучшей команды в мире. С этими футболистами сборная Испании — лучшая команда, и я думаю, что эти игроки могут легко выиграть чемпионат Европы», — приводит слова Фарруджи The Sun.