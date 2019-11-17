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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Мальты разбил голову в игре с Испанией и не помнит, как закончился матч

Главный тренер сборной Мальты Рэймонд Фарруджа травмировал голову во время матча 9-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 с командой Испании (0:7).

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При счёте 4:0 в пользу сборной Испании Фарруджа на 64-й минуте матча ударился головой о раму над тренерской зоной, разбив голову до крови. Медицинский персонал обработал открытую рану.

После матча специалист признался, что практически ничего не помнит из последних 20 минут матча. «Из последних минут я практически ничего не помню. Мы играли против лучшей команды в мире. С этими футболистами сборная Испании — лучшая команда, и я думаю, что эти игроки могут легко выиграть чемпионат Европы», — приводит слова Фарруджи The Sun.

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Сборная Мальты на отборочном этапе Евро-2020 потерпела 8 поражений и одержала одну победу.

Испания
7:0
Первый тайм: 2:0
Мальта
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа F15.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)El Ramon de Carranza, 19773 зрителя
Главные тренеры
Роберт МореноРэй Фарруджа
Голы
Альваро Мората23′
Санти Касорла41′
Пау Торрес62′
Пабло Сарабия63′
Даниэль Ольмо69′
Херард Морено71′
Гонсалес Хесус Навас85′
Составы команд
23Пау Лопес
1Анри Бонелло
22Гонсалес Хесус Навас
2Джонатан Каруана
14Хуан Бернат
5Андрей Аджус
3Рауль Альбиоль
22Зак Мускат
10Тиагу Алькантара
14Брэндон Диего Пайбер
16Родриго Эрнандес
7Джозеф Мбонг
19Херард Морено
13Данстэн Велла
11Пабло Сарабия
10Кириан Нвоко
15Серхио Рамос
60′
15Хуан Карболан
33′
6Пау Торрес
4Карл Микаллеф
20Санти Касорла
53′
20Юрген Пизани
75′
9Пако Алькасер
6Джейк Греч
7Альваро Мората
66′
11Роуэн Мускат
63′
12Даниэль Ольмо
23Тристан Каруана
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
33Удары (всего)1
14Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
15Угловые0
4Фолы7
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Кошшои(Венгрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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