Тренер Мальты разбил голову в игре с Испанией и не помнит, как закончился матч
Главный тренер сборной Мальты Рэймонд Фарруджа травмировал голову во время матча 9-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 с командой Испании (0:7).
Главный тренер сборной Мальты Рэймонд Фарруджа травмировал голову во время матча 9-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 с командой Испании (0:7).
При счёте 4:0 в пользу сборной Испании Фарруджа на 64-й минуте матча ударился головой о раму над тренерской зоной, разбив голову до крови. Медицинский персонал обработал открытую рану.
После матча специалист признался, что практически ничего не помнит из последних 20 минут матча. «Из последних минут я практически ничего не помню. Мы играли против лучшей команды в мире. С этими футболистами сборная Испании — лучшая команда, и я думаю, что эти игроки могут легко выиграть чемпионат Европы», — приводит слова Фарруджи The Sun.
Сборная Мальты на отборочном этапе Евро-2020 потерпела 8 поражений и одержала одну победу.
|Роберт Морено
|Рэй Фарруджа
|Альваро Мората
|23′
|Санти Касорла
|41′
|Пау Торрес
|62′
|Пабло Сарабия
|63′
|Даниэль Ольмо
|69′
|Херард Морено
|71′
|Гонсалес Хесус Навас
|85′
|23
|Пау Лопес
|1
|Анри Бонелло
|22
|Гонсалес Хесус Навас
|2
|Джонатан Каруана
|14
|Хуан Бернат
|5
|Андрей Аджус
|3
|Рауль Альбиоль
|22
|Зак Мускат
|10
|Тиагу Алькантара
|14
|Брэндон Диего Пайбер
|16
|Родриго Эрнандес
|7
|Джозеф Мбонг
|19
|Херард Морено
|13
|Данстэн Велла
|11
|Пабло Сарабия
|10
|Кириан Нвоко
|15
|Серхио Рамос
60′
|15
|Хуан Карболан
33′
|6
|Пау Торрес
|4
|Карл Микаллеф
|20
|Санти Касорла
53′
|20
|Юрген Пизани
75′
|9
|Пако Алькасер
|6
|Джейк Греч
|7
|Альваро Мората
66′
|11
|Роуэн Мускат
63′
|12
|Даниэль Ольмо
|23
|Тристан Каруана
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|33
|Удары (всего)
|1
|14
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|15
|Угловые
|0
|4
|Фолы
|7
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виктор Кошшои(Венгрия)