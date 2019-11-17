«Семейный праздник» братьев Азар. Что пишут в Бельгии о победе над Россией

Встреча группы I в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев, в составе которых забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33-я, 40-я) и Ромелу Лукаку (72-я). У сборной России отличился Георгий Джикия (79-я).
«Это был семейный праздник», — намекает Sportwereld на три гола в ворота сборной России от братьев Азар, при этом вспоминая о том, что Брюссель останется в стороне от ЕВРО-2020, ведь игр турнира в этом городе не будет. «Мы не увидим наших парней… Бельгийцы снова будут играть в Санкт-Петербурге, но, болельщики, это не должно вам помешать поехать на ЕВРО-2020 — Санкт-Петербург замечательный город со всеми его дворцами, да и арена впечатляет».
«Приезжайте на ЕВРО ради “красных дьяволов”! Вот это команда! Они полны энтузиазма, веселья. Россия была проблемой, но они их просто съели», — отмечает издание.
Глава футбольного отдела Het Laatste Nieuws Стефан Кейгнарт пишет, что матч против россиян для сборной Бельгии стал легкой прогулкой по парку. Он советует своей сборной подумать о сильных спарринг-партнерах на март и июнь перед главным турниром сезона.
Это же издание сообщает о том, что полузащитник Аксель Витсель удостоился аплодисментов от российских болельщиков. «Это знак признания за годы в «Зените», — пишет HLN.
Издание Sporza в свою очередь отмечает, что братья Азар устроили бельгийцам праздник еще до перерыва, «Еще в первом тайме бельгийцы сдали этот экзамен».
Обозреватель HLN Марк Дегрис уверен в том, что бельгийцы выросли по сравнению с той командой, которая была у них на чемпионате мира в России: «И это логично, они работают с этим тренером уже несколько лет и в принципе сыгрались за те 6−7 лет, которые у них на это были».