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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Семейный праздник» братьев Азар. Что пишут в Бельгии о победе над Россией

ЕВРО-2020, Вероника Гибадиева. Бельгийские СМИ после победы их команды над сборной России по футболу в квалификации чемпионата Европы-2020 отметили игру братьев Эдена и Торгана Азара, а также тот факт, что с задачей их сборная справилась уже до перерыва.

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Встреча группы I в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев, в составе которых забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33-я, 40-я) и Ромелу Лукаку (72-я). У сборной России отличился Георгий Джикия (79-я).

«Это был семейный праздник», — намекает Sportwereld на три гола в ворота сборной России от братьев Азар, при этом вспоминая о том, что Брюссель останется в стороне от ЕВРО-2020, ведь игр турнира в этом городе не будет. «Мы не увидим наших парней… Бельгийцы снова будут играть в Санкт-Петербурге, но, болельщики, это не должно вам помешать поехать на ЕВРО-2020 — Санкт-Петербург замечательный город со всеми его дворцами, да и арена впечатляет».


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«Приезжайте на ЕВРО ради “красных дьяволов”! Вот это команда! Они полны энтузиазма, веселья. Россия была проблемой, но они их просто съели», — отмечает издание.

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ЛЕГКАЯ ПРОГУЛКА

Глава футбольного отдела Het Laatste Nieuws Стефан Кейгнарт пишет, что матч против россиян для сборной Бельгии стал легкой прогулкой по парку. Он советует своей сборной подумать о сильных спарринг-партнерах на март и июнь перед главным турниром сезона.

Это же издание сообщает о том, что полузащитник Аксель Витсель удостоился аплодисментов от российских болельщиков. «Это знак признания за годы в «Зените», — пишет HLN.

Издание Sporza в свою очередь отмечает, что братья Азар устроили бельгийцам праздник еще до перерыва, «Еще в первом тайме бельгийцы сдали этот экзамен».

Обозреватель HLN Марк Дегрис уверен в том, что бельгийцы выросли по сравнению с той командой, которая была у них на чемпионате мира в России: «И это логично, они работают с этим тренером уже несколько лет и в принципе сыгрались за те 6−7 лет, которые у них на это были».

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07:57 (мск)© Ньюстюб
Россия
1:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 53317 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРоберто Мартинес
Голы
Георгий Джикия79′
Торган Азар(Эден Азар)19′
Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)33′
Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)40′
Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)72′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Тибо Куртуа
2Мариу Фернандес
2Тоби Алдервейрелд
23Сергей Петров
3′
4Дедрик Боята
5Андрей Семенов
21Тимоти Кастань
14Георгий Джикия
16Торган Азар
20Алексей Ионов
6Аксель Витсель
7Магомед Оздоев
7Кевин Де Брейне
15Алексей Миранчук
10Эден Азар
18Юрий Жирков
50′
3Томас Фермален
67′
10Зелимхан Бакаев
5Джейсон Денайер
11Роман Зобнин
62′
9Ромелу Лукаку
77′
9Далер Кузяев
23Миши Батшуайи
22Артем Дзюба
80′
14Дрис Мертенс
52′
19Николай Комличенко
8Юри Тилеманс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты8
12Удары (всего)11
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы3
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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