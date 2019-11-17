«Семейный праздник» братьев Азар. Что пишут в Бельгии о победе над Россией

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Встреча группы I в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев, в составе которых забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33-я, 40-я) и Ромелу Лукаку (72-я). У сборной России отличился Георгий Джикия (79-я).

«Это был семейный праздник», — намекает Sportwereld на три гола в ворота сборной России от братьев Азар, при этом вспоминая о том, что Брюссель останется в стороне от ЕВРО-2020, ведь игр турнира в этом городе не будет. «Мы не увидим наших парней… Бельгийцы снова будут играть в Санкт-Петербурге, но, болельщики, это не должно вам помешать поехать на ЕВРО-2020 — Санкт-Петербург замечательный город со всеми его дворцами, да и арена впечатляет».



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«Приезжайте на ЕВРО ради “красных дьяволов”! Вот это команда! Они полны энтузиазма, веселья. Россия была проблемой, но они их просто съели», — отмечает издание.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Hcc-Kq9m6uQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЛЕГКАЯ ПРОГУЛКА

Глава футбольного отдела Het Laatste Nieuws Стефан Кейгнарт пишет, что матч против россиян для сборной Бельгии стал легкой прогулкой по парку. Он советует своей сборной подумать о сильных спарринг-партнерах на март и июнь перед главным турниром сезона.

Это же издание сообщает о том, что полузащитник Аксель Витсель удостоился аплодисментов от российских болельщиков. «Это знак признания за годы в «Зените», — пишет HLN.

Издание Sporza в свою очередь отмечает, что братья Азар устроили бельгийцам праздник еще до перерыва, «Еще в первом тайме бельгийцы сдали этот экзамен».