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12Представлена новая форма сборной России
12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Состав сборной России по футболу посчитали «одним из самых слабых в истории»

Бывший защитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение национальной команды в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией (1:4).

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50-летний эксперт подчеркнул, что на поле увидел команду «разного уровня». По его мнению, бельгийцы не испытали трудностей в матче с россиянами и «даже не пропотели».

«Претензий к игрокам нет — они старались, бились. Просто, к сожалению, у нас сейчас такой уровень. Так вышло, что эта сборная — одна из самых слабых за всю историю», — отметил он.

16 ноября сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4. Единственный гол в составе россиян забил защитник «Спартака» Георгий Джикия. Обе команды уже обеспечили себе участие на чемпионате Европы-2020.

Канчельскис известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Глазго Рейнджерс». Он защищал цвета трех сборных — СССР, СНГ и России. В составе команды СНГ он принял участие в чемпионате Европы-1992.

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07:57 (мск)© Ньюстюб
Россия
1:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 53317 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРоберто Мартинес
Голы
Георгий Джикия79′
Торган Азар(Эден Азар)19′
Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)33′
Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)40′
Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)72′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Тибо Куртуа
2Мариу Фернандес
2Тоби Алдервейрелд
23Сергей Петров
3′
4Дедрик Боята
5Андрей Семенов
21Тимоти Кастань
14Георгий Джикия
16Торган Азар
20Алексей Ионов
6Аксель Витсель
7Магомед Оздоев
7Кевин Де Брейне
15Алексей Миранчук
10Эден Азар
18Юрий Жирков
50′
3Томас Фермален
67′
10Зелимхан Бакаев
5Джейсон Денайер
11Роман Зобнин
62′
9Ромелу Лукаку
77′
9Далер Кузяев
23Миши Батшуайи
22Артем Дзюба
80′
14Дрис Мертенс
52′
19Николай Комличенко
8Юри Тилеманс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты8
12Удары (всего)11
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы3
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
Обозначения
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