Сербия и Украина назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
Сербия: Райкович, Родич, Коларов, Миленкович, Никола Максимович, Неманья Максимович, Гудель, Радоньич, Льяйич, Тадич, Митрович.
Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Матч начнется в 17.00 по московскому времени.