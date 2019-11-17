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17:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сербия и Украина назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.

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Источник: РИА "Новости"

Сербия: Райкович, Родич, Коларов, Миленкович, Никола Максимович, Неманья Максимович, Гудель, Радоньич, Льяйич, Тадич, Митрович.

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

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