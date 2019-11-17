Косово — Англия: Хадсон-Одои и Кейн выйдут в стартовом составе
Стали известны составы Косово и Англии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча начнется в 20:00 мск.
Стали известны составы Косово и Англии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча начнется в 20:00 мск.
Запасные: Уйкани, Бекай, Воца, Шаля, Рашкай, Халими, Муслия, Рашани, Хасани, Пачарада, Жегрова, Джеймайли.
Запасные: Пикфорд, Хендерсон, Триппьер, Роуз, Стоунз, Томори, Маунт, Мэддисон, Санчо, Рэшфорд, Уилсон, Абрахам.