Косово — Англия: Хадсон-Одои и Кейн выйдут в стартовом составе

Косово — Англия: Хадсон-Одои и Кейн выйдут в стартовом составе

Стали известны составы Косово и Англии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча начнется в 20:00 мск.