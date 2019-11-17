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19:14 (мск), источник: ТАСС

Сборная Португалии обыграла команду Люксембурга и вышла на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 17 ноября. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.

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Источник: Reuters

Мячи забили Бруну Фернандеш (39-я минута) и Криштиану Роналду (86). Для Роналду этот гол стал 99-м в составе сборной Португалии. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз.

В параллельном матче группы B сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с командой Украины — 2:2. В турнирной таблице первое место заняла сборная Украины, набравшая 20 очков, второй финишировала команда Португалии (17), эти команды сыграют в следующем году на чемпионате Европы. На третьем месте расположилась сборная Сербии (14), на четвертом — команда Люксембурга (4), замкнули таблицу литовцы (1).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа B, 17.11.2019, 17:00

Сербия2Украина2

Ранее на чемпионат Европы отобрались сборные России, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Сборная Португалии является действующим победителем чемпионата Европы, на прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, португальцы в финальном матче в дополнительное обыграли хозяев первенства благодаря голу нападающего Эдера, который ныне выступает за московский «Локомотив». Еще однажды португальская сборная доходила до финала чемпионата Европы, это случилось на домашнем для нее турнире 2004 года, тогда португальцы уступили в решающей встрече команде Греции, причем сборные играли тогда в одной группе с командами России и Испании.


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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Люксембург
0:2
Первый тайм: 0:1
Португалия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B17.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Josy Barthel
Главные тренеры
Люк ХольцФернанду Сантуш
Голы
Бруну Фернандеш39′
Криштиану Роналду86′
Составы команд
1Энтони Мори
1Руй Патрисиу
2Максим Шано
16′
15Рикарду Перейра
17Жерсон Родригеш
5Рафаэл Геррейру
13Дирк Карлсон
4Рубен Диаш
19Алдин Скендерович
6Жозе Фонти
21Морис Девилль
7′
7Криштиану Роналду
7Ларс Герсон
10Бернарду Силва
71′
18Лоран Янс
13Данилу Перейра
16Леандро Баррейро
74′
16Бруну Фернандеш
90′
14Данел Синани
18Рубен Невеш
10Венсан Тилль
82′
21Луиш Мигел Пиззи
62′
22Орельен Жоаким
8Жоау Моутинью
20Давид Тюрпель
59′
23Андре Силва
71′
15Оливье Тилль
20Диогу Жота
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)11
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
15Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Люксембург
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