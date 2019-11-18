Сборная Англии разгромила команду Косова в заключительном матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

Источник: AP 2019

Голы забили Гарри Уинкс (32-я минута), Гарри Кейн (79), Маркус Рэшфорд (83) и Мэйсон Маунт (90+1).

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа A, 17.11.2019, 20:00 Болгария 1 Чехия 0

В параллельном матче команда Чехии на выезде уступила футболистам из Болгарии (0:1), забитым голом отметился болгарский защитник Васил Божиков. Ранее сборные Англии и Чехии гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

В турнирной таблице группы А сборная Англии заняла первое место, набрав 21 очко в восьми матчах. Команда Чехии стала второй, имея в активе 15 очков после восьми встреч. Далее идут команды Косова (11 очков), Болгарии (6) и Черногории (3).