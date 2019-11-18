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17 ноября, источник: ТАСС

Сборная Англии разгромила команду Косова в заключительном матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 17 ноября. Сборная Англии победила команду Косова со счетом 4:0 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Косове.

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Источник: AP 2019

Голы забили Гарри Уинкс (32-я минута), Гарри Кейн (79), Маркус Рэшфорд (83) и Мэйсон Маунт (90+1).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа A, 17.11.2019, 20:00

Болгария1Чехия0

В параллельном матче команда Чехии на выезде уступила футболистам из Болгарии (0:1), забитым голом отметился болгарский защитник Васил Божиков. Ранее сборные Англии и Чехии гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

В турнирной таблице группы А сборная Англии заняла первое место, набрав 21 очко в восьми матчах. Команда Чехии стала второй, имея в активе 15 очков после восьми встреч. Далее идут команды Косова (11 очков), Болгарии (6) и Черногории (3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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Косово
0:4
Первый тайм: 0:1
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A17.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Fadil Vokrri Stadium
Главные тренеры
Бернар ШалландГарет Саутгейт
Голы
Харри Уинкс32′
Харри Кейн79′
Маркус Рэшфорд83′
Мэйсон Маунт90+1′
Составы команд
12Ариянет Мурич
1Ник Поуп
15Мергим Войвода
3Бен Чилвелл
17Беньямин Кололли
48′
5Харри Магуайр
3Фидан Алити
6Тайрон Мингс
13Амир Ррахмани
7Рахим Стерлинг
9Берсант Целина
4Деклан Райс
20Ибраим Дрешевич
10Харри Уинкс
7Милот Рашица
9Харри Кейн
14Валон Бериша
65′
2Трент Александр-Арнолд
84′
8Бесар Халими
16Фикайо Томори
21Атдхе Нухиу
82′
11Каллум Хадсон-Одои
59′
11Эльбасан Рашани
20Маркус Рэшфорд
2Флоран Хадергьонай
73′
8Алекс Окслейд-Чемберлен
73′
22Эдон Жегрова
17Мэйсон Маунт
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)13
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
8Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Гиль(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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