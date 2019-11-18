Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Молдавия
Исландия
12
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Андорра
Турция
02
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Албания
Франция
02
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Косово
Англия
04
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Болгария
Чехия
10
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Сербия
Украина
22
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Люксембург
Португалия
02
Футбол. Первый дивизион
17.11
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
17.11
Химки
Чертаново
31
Футбол. Первый дивизион
17.11
Армавир
Торпедо М
21
Футбол. Сборные
17.11
Литва
Новая Зеландия
10
Футбол. Первый дивизион
17.11
Мордовия
Факел
11
Футбол. Первый дивизион
17.11
Нижний Новгород
Чайка
12
Футбол. Первый дивизион
17.11
Ротор
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
17.11
Авангард К
Шинник
22
Футбол. Первый дивизион
17.11
Спартак-2
Луч
02
Футбол. Первый дивизион
17.11
Текстильщик
Нефтехимик
12
Все события
Фоторепортажи
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
01:00 (мск), источник: ТАСС

Сборная Франции обыграла албанцев в заключительном туре отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 18 ноября. Футболисты сборной Франции победили команду Албании со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча прошла в Тиране.

Наверх
Источник: AFP 2019

Голы забили Корентен Толиссо (9-я минута) и Антуан Гризманн (30).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа H, 17.11.2019, 22:45

Андорра0Турция2

В параллельных матчах группы H команда Турции на выезде обыграла футболистов из Андорры (2:0), а сборная Исландии в гостях оказалась сильнее команды Молдавии (2:1). Ранее сборные Франции и Турции гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

В турнирной таблице группы H сборная Франции заняла первое место, набрав 25 очков в десяти матчах. Команда Турции стала второй (23 очка). Далее идут команды Исландии (19 очков), Албании (13), Андорры (4) и Молдавии (3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Читайте также
Албания
0:2
Первый тайм: 0:2
Франция
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H17.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Arena Kombetare
Главные тренеры
Эдоардо РейяДидье Дешам
Голы
Корентен Толиссо9′
Антуан Гризманн30′
Составы команд
1Этрит Бериша
16Стив Манданда
5Фредерик Весели
3Преснель Кимпембе
6Берат Джимсити
4Рафаэль Варан
17Кастриот Дермаку
5Клеман Лангле
26′
7Кейди Баре
12Корентен Толиссо
10Рэй Манай
17Мусса Сиссоко
19Беким Балай
7Антуан Гризманн
8Клаус Гьясула
9Оливье Жиру
4Эльсеид Хюсай
20′82′
21Лео Дюбуа
88′
22Лоренц Траши
2Бенжамен Павар
3Эрмир Леньяни
45′
22Бенжамен Менди
75′
21Одисе Роши
19Люка Динь
15Кристи Кесе
45′
20Виссам Бен Йеддер
85′
9Ледиан Мемушай
18Набиль Фекир
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)9
0Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
12Фолы18
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Албания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Исландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Португалия обыграла Люксембург и вышла на чемпионат Европы
Трусова упала дважды, но победила Медведеву. Так и должно быть?
Пилот «Ред Булл» выиграл Гран-при Бразилии, обе «Феррари» сошли
СБР: биатлонистка сборной России пропустила два допинг-теста
Русский вратарь подрался с двукратным обладателем Кубка Стэнли
Сборная Англии одержала крупную победу в игре отбора ЧЕ-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь