Сборная Франции обыграла албанцев в заключительном туре отбора ЧЕ-2020 по футболу

Источник: AFP 2019

Голы забили Корентен Толиссо (9-я минута) и Антуан Гризманн (30).

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа H, 17.11.2019, 22:45 Андорра 0 Турция 2

В параллельных матчах группы H команда Турции на выезде обыграла футболистов из Андорры (2:0), а сборная Исландии в гостях оказалась сильнее команды Молдавии (2:1). Ранее сборные Франции и Турции гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

В турнирной таблице группы H сборная Франции заняла первое место, набрав 25 очков в десяти матчах. Команда Турции стала второй (23 очка). Далее идут команды Исландии (19 очков), Албании (13), Андорры (4) и Молдавии (3).