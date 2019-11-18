«Роналду украл гол у Жоты!». Фанаты в соцсетях недовольны поступком капитана сборной

Бернарду Силва с правого фланга идеально навесил на левый угол вратарской, куда набегал Диогу Жота. Нападающий «Вулверхэмптона» не смог пробить с лета, принял на грудь и потерял время — на него выходил вратарь Антони Морис.
Жота попробовал ударить ножницами, но, кажется, да же не попал по мячу. Морис не ожидал такого и упал раньше времени. Мяч ударился об землю, попал вратарю в плечо и летел в ворота. С линии ворот его добил Криштиану Роналду.
Но болельщики в соцсетях негодуют. Они считают, что Криштиану отобрал гол у Диогу Жоты — для футболиста «Вулверхэмптона» он стал бы первым в сборной.
Все сообщения фанатов несут одинаковый смысл: мы понимаем, что очень хочется побыстрее перевалить за 100 голов, но такой поступок не красит капитана Португалии.
«Роналду украл первый гол Жоты за сборную, добив мяч с расстояния 5 см — теперь точно войдет в историю как великий футболист. Склад ума, присущий элите».
В начале ноября такая же ситуация произошла с самим Кришем. В матче против «Локомотива» португалец ударил со штрафного. Гильерме ошибся, мяч закатывался в пустые ворота, и уже на линии его добил Аарон Рэмзи. Гол записали на полузащитника «Ювентуса».
После игры Рэмзи извинился перед Кришем.
«Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересек линию. Я извинился перед Кришитану», — сказал валлиец.
Возможно, Роналду тоже хотел сработать наверняка: он видел, что за ним рванул защитник; в теории, до мяча мог дотянуться Морис. Португалия вела всего 1:0, а у Люксембурга были моменты. Да и сам Жота после гола обнял капитана.
Интересно, извинится ли Криштиану перед партнером по сборной?