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14:41 (мск), источник: Sports.Ru

«Роналду украл гол у Жоты!». Фанаты в соцсетях недовольны поступком капитана сборной

На 86-й минуте матча Люксембург — Португалия (0:2) Криштиану Роналду забил 99-й гол за сборную. Чтобы повторить рекорд иранца Али Даеи (109), португальцу осталось забить 10 мячей.

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Источник: AFP 2019

Бернарду Силва с правого фланга идеально навесил на левый угол вратарской, куда набегал Диогу Жота. Нападающий «Вулверхэмптона» не смог пробить с лета, принял на грудь и потерял время — на него выходил вратарь Антони Морис.

Жота попробовал ударить ножницами, но, кажется, да же не попал по мячу. Морис не ожидал такого и упал раньше времени. Мяч ударился об землю, попал вратарю в плечо и летел в ворота. С линии ворот его добил Криштиану Роналду.

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Но болельщики в соцсетях негодуют. Они считают, что Криштиану отобрал гол у Диогу Жоты — для футболиста «Вулверхэмптона» он стал бы первым в сборной.

Все сообщения фанатов несут одинаковый смысл: мы понимаем, что очень хочется побыстрее перевалить за 100 голов, но такой поступок не красит капитана Португалии.


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«Роналду украл первый гол Жоты за сборную, добив мяч с расстояния 5 см — теперь точно войдет в историю как великий футболист. Склад ума, присущий элите».

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В начале ноября такая же ситуация произошла с самим Кришем. В матче против «Локомотива» португалец ударил со штрафного. Гильерме ошибся, мяч закатывался в пустые ворота, и уже на линии его добил Аарон Рэмзи. Гол записали на полузащитника «Ювентуса».

После игры Рэмзи извинился перед Кришем.

«Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересек линию. Я извинился перед Кришитану», — сказал валлиец.

Возможно, Роналду тоже хотел сработать наверняка: он видел, что за ним рванул защитник; в теории, до мяча мог дотянуться Морис. Португалия вела всего 1:0, а у Люксембурга были моменты. Да и сам Жота после гола обнял капитана.

Интересно, извинится ли Криштиану перед партнером по сборной?

Люксембург
0:2
Первый тайм: 0:1
Португалия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B17.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Josy Barthel
Главные тренеры
Люк ХольцФернанду Сантуш
Голы
Бруну Фернандеш39′
Криштиану Роналду86′
Составы команд
1Энтони Мори
1Руй Патрисиу
2Максим Шано
16′
15Рикарду Перейра
17Жерсон Родригеш
5Рафаэл Геррейру
13Дирк Карлсон
4Рубен Диаш
19Алдин Скендерович
6Жозе Фонти
21Морис Девилль
7′
7Криштиану Роналду
7Ларс Герсон
10Бернарду Силва
71′
18Лоран Янс
13Данилу Перейра
16Леандро Баррейро
74′
16Бруну Фернандеш
90′
14Данел Синани
18Рубен Невеш
10Венсан Тилль
82′
21Луиш Мигел Пиззи
62′
22Орельен Жоаким
8Жоау Моутинью
20Давид Тюрпель
59′
23Андре Силва
71′
15Оливье Тилль
20Диогу Жота
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)11
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
15Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Португалия
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