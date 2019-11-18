Роналду помог Португалии выйти на Евро, Англия разгромила сборную Косова
Обзор воскресных отборочных матчей Евро-2020.
Обзор воскресных отборочных матчей Евро-2020.
Группа В. Сербия — Украина — 2:2 (Тадич, 9. Митрович, 56 — Яремчук, 32. Беседин, 90+3).
Люксембург — Португалия — 0:2 (Бруну Фернандеш, 39. Криштиану Роналду, 86).
Португальцы проводили решающий матч за второе место в группе. Команде Фернанду Сантуша необходимо было побеждать Люксембург, чтобы не зависеть от результата параллельной встречи Сербия — Украина. Перед игрой были опасения по поводу газона на стадионе Люксембурга. Сообщалось, что он в очень плохом состоянии. Впрочем, Сантуш, как и игроки сборной Португалии, не стали заострять внимание на поле и заявили, что одержат победу в любом случае.
Однако почти весь первый тайм лучше выглядели хозяева и не раз имели шанс открыть счет. Но сделали это все же португальцы благодаря удару Бруну Фернандеша с линии штрафной. Большую часть второго тайма сборная Португалии пыталась не впадать в панику и сохранить минимальный счет, который обеспечивал попадание на Евро. В самой концовке свой 99-й гол за национальную команду забил Роналду.
Жаль, у сборной не случилось двойного юбилея. Криштиану нужен еще гол до круглой цифры. Зато команда одержала свою 300-ю победу. Интересно, что победы номер 100 и 200 были одержаны над… Люксембургом.
В другом матче группы сербы до последнего цеплялись за возможность выйти на Евро-2020. Для этого нужно было побеждать Украину и надеяться на осечку португальцев. Хозяева дважды выходили вперед и вели до последней добавленной минуты. А потом украинцы сравняли счет. Теперь Сербии предстоит отбираться через стыковые матчи Лиги наций.
Единственной приятной новостью для сербов стала статистика нападающего Александра Митровича. Он забил свой десятый гол в отборочном цикле, больше лишь у Харри Кейна (12), Криштиану Роналду и Эрана Захави (11).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Украина
|8
|6
|2
|0
|17–4
|20
|2. Португалия
|8
|5
|2
|1
|22–6
|17
|3. Сербия
|8
|4
|2
|2
|17–17
|14
|4. Люксембург
|8
|1
|1
|6
|7–16
|4
|5. Литва
|8
|0
|1
|7
|5–25
|1
Группа А. Косово — Англия — 0:4 (Уинкс, 32. Кейн, 79. Рэшфорд, 83. Маунт, 90+1).
Болгария — Чехия — 1:0 (Божиков, 56).
В этой группе команды уже решили все свои задачи. Поэтому у сборной Англии была одна мотивация — завершить отбор с положительными эмоциями, то есть победить Косово. Болельщики хозяев очень тепло приняли англичан и подняли флаг страны во время исполнения гимна.
Гости оказали ответную любезность и почти не проводили опасных атак в первом тайме. Хотя до перерыва Англия все же повела в счете. А разгромной победы добилась уже в концовке встречи. Харри Кейн забил свой 12-й гол за сборную в календарном году. А еще он стал первым в Англии, кто отличался в каждом матче отбора.
Болгария проводила свой матч с Чехией при пустых трибунах — так распорядились в УЕФА после расистского скандала на игре с англичанами. В стартовых составах команд вышли «россияне» Ивелин Попов, Георгий Костадинов и Алекс Крал. Тишина на трибунах явно не способствовала яркому шоу на поле. В итоге команды при судействе Сергея Карасева наиграли всего на один гол. Его забили болгары, которые потеряли шансы сыграть на Евро-2020.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|8
|7
|0
|1
|37–6
|21
|2. Чехия
|8
|5
|0
|3
|13–11
|15
|3. Косово
|8
|3
|2
|3
|13–16
|11
|4. Болгария
|8
|1
|3
|4
|6–17
|6
|5. Черногория
|8
|0
|3
|5
|3–22
|3
Группа H. Молдавия — Исландия — 1:2 (Милинчану, 56 — Бьярнасон, 17. Гилфи Сигурдссон, 65).
Андорра — Турция — 0:2 (Энес Юнал, 17, 21, с пенальти).
Албания — Франция — 0:2 (Толиссо, 8. Гризманн, 31.).
Еще одна группа, в которой все места были распределены в предыдущем туре. Неудивительно, что фавориты в этих трех встречах без труда одержали победы.
Французы получили «теплый» прием в Тиране. Публика освистала «Марсельезу», припомнив путаницу с албанским гимном во Франции.
А вот сборная осложнить жизнь гостям не смогла. Ярче других проявил себя Антуан Гризманн. В первом тайме он отдал передачу и забил сам. Кстати, по числу результативных пасов (7) он лучший в этом отборочном цикле.
Турция смешанным составом выиграла у Андорры. В первом тайме дубль оформил 22-летний Энес Юнал. Это первые голы форварда за национальную команду.
А в составе сборной Андорры завершил карьеру вратарь Ферран Поль. Его выпустили в конце встречи, получился такой
Исландцы на выезде расправились с Молдавией. Этот матч запомнится числом футболистов, выступающих в чемпионате России. Таковых набралось восемь человек. Со стороны исландцев сыграли четверо: полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон и защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон провели на поле все 90 минут, форвард «Рубина» Видар Кьяртанссон вышел на замену в середине первого тайма, защитник армейцев Хердур Магнуссон появился в самой концовке встречи. Со стороны Молдавии на поле вышли двое: полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп и нападающий «Крыльев Советов» Раду Гынсарь. На скамейке остались полузащитники «СКА-Хабаровск» и «Краснодара» Евгений Оанча и Йон Фьолусон.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|10
|8
|1
|1
|25–6
|25
|2. Турция
|10
|7
|2
|1
|18–3
|23
|3. Исландия
|10
|6
|1
|3
|14–11
|19
|4. Албания
|10
|4
|1
|5
|16–14
|13
|5. Андорра
|10
|1
|1
|8
|3–20
|4
|6. Молдавия
|10
|1
|0
|9
|4–26
|3
Юлия Яковлева