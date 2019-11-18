Роналду помог Португалии выйти на Евро, Англия разгромила сборную Косова

Источник: AFP 2019

300 побед Португалии

Группа В. Сербия — Украина — 2:2 (Тадич, 9. Митрович, 56 — Яремчук, 32. Беседин, 90+3).

Люксембург — Португалия — 0:2 (Бруну Фернандеш, 39. Криштиану Роналду, 86).

Португальцы проводили решающий матч за второе место в группе. Команде Фернанду Сантуша необходимо было побеждать Люксембург, чтобы не зависеть от результата параллельной встречи Сербия — Украина. Перед игрой были опасения по поводу газона на стадионе Люксембурга. Сообщалось, что он в очень плохом состоянии. Впрочем, Сантуш, как и игроки сборной Португалии, не стали заострять внимание на поле и заявили, что одержат победу в любом случае.

Однако почти весь первый тайм лучше выглядели хозяева и не раз имели шанс открыть счет. Но сделали это все же португальцы благодаря удару Бруну Фернандеша с линии штрафной. Большую часть второго тайма сборная Португалии пыталась не впадать в панику и сохранить минимальный счет, который обеспечивал попадание на Евро. В самой концовке свой 99-й гол за национальную команду забил Роналду.

Жаль, у сборной не случилось двойного юбилея. Криштиану нужен еще гол до круглой цифры. Зато команда одержала свою 300-ю победу. Интересно, что победы номер 100 и 200 были одержаны над… Люксембургом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-CsiddQ9bXM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче группы сербы до последнего цеплялись за возможность выйти на Евро-2020. Для этого нужно было побеждать Украину и надеяться на осечку португальцев. Хозяева дважды выходили вперед и вели до последней добавленной минуты. А потом украинцы сравняли счет. Теперь Сербии предстоит отбираться через стыковые матчи Лиги наций.

Единственной приятной новостью для сербов стала статистика нападающего Александра Митровича. Он забил свой десятый гол в отборочном цикле, больше лишь у Харри Кейна (12), Криштиану Роналду и Эрана Захави (11).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sVdg2O8vZ60" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



И В Н П М О 1. Украина 8 6 2 0 17–4 20 2. Португалия 8 5 2 1 22–6 17 3. Сербия 8 4 2 2 17–17 14 4. Люксембург 8 1 1 6 7–16 4 5. Литва 8 0 1 7 5–25 1

Болгария с Поповым обыграла Чехию с Кралом

Группа А. Косово — Англия — 0:4 (Уинкс, 32. Кейн, 79. Рэшфорд, 83. Маунт, 90+1).



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Болгария — Чехия — 1:0 (Божиков, 56).

В этой группе команды уже решили все свои задачи. Поэтому у сборной Англии была одна мотивация — завершить отбор с положительными эмоциями, то есть победить Косово. Болельщики хозяев очень тепло приняли англичан и подняли флаг страны во время исполнения гимна.

Гости оказали ответную любезность и почти не проводили опасных атак в первом тайме. Хотя до перерыва Англия все же повела в счете. А разгромной победы добилась уже в концовке встречи. Харри Кейн забил свой 12-й гол за сборную в календарном году. А еще он стал первым в Англии, кто отличался в каждом матче отбора.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jQ3nt6nnDWQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болгария проводила свой матч с Чехией при пустых трибунах — так распорядились в УЕФА после расистского скандала на игре с англичанами. В стартовых составах команд вышли «россияне» Ивелин Попов, Георгий Костадинов и Алекс Крал. Тишина на трибунах явно не способствовала яркому шоу на поле. В итоге команды при судействе Сергея Карасева наиграли всего на один гол. Его забили болгары, которые потеряли шансы сыграть на Евро-2020.



И В Н П М О 1. Англия 8 7 0 1 37–6 21 2. Чехия 8 5 0 3 13–11 15 3. Косово 8 3 2 3 13–16 11 4. Болгария 8 1 3 4 6–17 6 5. Черногория 8 0 3 5 3–22 3

Фавориты синхронно победили

Группа H. Молдавия — Исландия — 1:2 (Милинчану, 56 — Бьярнасон, 17. Гилфи Сигурдссон, 65).

Андорра — Турция — 0:2 (Энес Юнал, 17, 21, с пенальти).

Албания — Франция — 0:2 (Толиссо, 8. Гризманн, 31.).

Еще одна группа, в которой все места были распределены в предыдущем туре. Неудивительно, что фавориты в этих трех встречах без труда одержали победы.

Французы получили «теплый» прием в Тиране. Публика освистала «Марсельезу», припомнив путаницу с албанским гимном во Франции.

А вот сборная осложнить жизнь гостям не смогла. Ярче других проявил себя Антуан Гризманн. В первом тайме он отдал передачу и забил сам. Кстати, по числу результативных пасов (7) он лучший в этом отборочном цикле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XoRnRcsm12E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Турция смешанным составом выиграла у Андорры. В первом тайме дубль оформил 22-летний Энес Юнал. Это первые голы форварда за национальную команду.

А в составе сборной Андорры завершил карьеру вратарь Ферран Поль. Его выпустили в конце встречи, получился такой мини-прощальный матч.

Исландцы на выезде расправились с Молдавией. Этот матч запомнится числом футболистов, выступающих в чемпионате России. Таковых набралось восемь человек. Со стороны исландцев сыграли четверо: полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон и защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон провели на поле все 90 минут, форвард «Рубина» Видар Кьяртанссон вышел на замену в середине первого тайма, защитник армейцев Хердур Магнуссон появился в самой концовке встречи. Со стороны Молдавии на поле вышли двое: полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп и нападающий «Крыльев Советов» Раду Гынсарь. На скамейке остались полузащитники «СКА-Хабаровск» и «Краснодара» Евгений Оанча и Йон Фьолусон.



И В Н П М О 1. Франция 10 8 1 1 25–6 25 2. Турция 10 7 2 1 18–3 23 3. Исландия 10 6 1 3 14–11 19 4. Албания 10 4 1 5 16–14 13 5. Андорра 10 1 1 8 3–20 4 6. Молдавия 10 1 0 9 4–26 3