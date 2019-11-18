Тест на характер. Превью к заключительному матчу сборной Казахстана в отборе на Евро-2020

Источник: Reuters

В ночь на 20 ноября Шотландия на своем поле примет сборную Казахстана по футболу в заключительном, десятом туре отборочного цикла Евро-2020. В случае победы команда Михала Билека может завершить квалификацию на третьем месте, передает корреспондент Vesti.kz.

Правда, есть еще Кипр, но вряд ли футболисты Ран Бен-Симона смогут выстоять в Бельгии. На данный момент в группе I с 27 очками лидирует Бельгия. За ней следуют Россия (21), Шотландия (12), Кипр (десять), Казахстан (десять) и Сан-Марино (0).

Несколько лет назад шотландцы считались бы явными фаворитами встречи, но в текущей квалификации они не впечатляют. Как следствие, казахстанцы могут рассчитывать на благоприятный результат, для достижения которого потребуется проявить характер. Ведь британцы также будут настроены решительно, тем более навряд ли онизабыли о крупном поражении в стартовом туре на «Астана Арене» — это был исторический матч, так как ранее соперники между собой не встречались. Тогда их, кстати, возглавлял 60-летний Алекс Маклиш, которого в мае сменил 56-летний Стив Кларк. Последний работал с Жозе Моуринью в «Челси», а также ассистентом Джанфранко Дзолы в «Вест Хэме» и Кенни Далглиша в «Ливерпуле». Еще возглавлял «Вест Бромвич» и «Рединг».



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С учетом тренерской рокировки и нестабильной игры для шотландцев будет успехом завершить отбор на третьем месте, вследствие чего они сделают все возможное, чтобы занести в актив предстоящий матч. Это значит, что гостям придется неимоверно сложно. Помимо характера и самоотверженной игры, им не помешает удача.

Интересно, что в этой отборочной группе шотландцы действуют в обороне похуже, чем сборная Билека. Они пропустили 18 мячей, тогда как казахстанцы — на четыре гола меньше. Больше британцев пропустили только сан-маринцы — 46. А вот в результативности шотландцы лишь на один гол опережают нашу команду — 13−12. Лучшая защита у бельгийцев, пропустивших всего дважды. Кроме того, у сборной Роберто Мартинеса лучшая атака — 34 гола.

В этом отборе у шотландцев забивали Кенни Маклин, Джонатан Расселл, Энди Робертсон, Оливер Берк, Джон Макгинн (5), Лоуренс Шенклэнд, Стюарт Финдлей, Стюарт Армстронг, Райан Кристи.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 19.11.2019, 22:45 Шотландия - Казахстан -

Как видно, лучшим бомбардиром является 25-летний полузащитник «Астон Виллы» Макгинн.

У казахстанцев — Юрий Перцух, Ян Вороговский, Бахтиер Зайнутдинов (2), Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев (2), Бауыржан Исламхан, Алексей Щеткин (2), Темирлан Ерланов.

Шотландия в последних пяти матчах потерпела три поражения при двух выигрышах, Казахстан одержал только одну победу при трех неудачах и одной ничьей.

В рейтинге ФИФА Шотландия занимает 53-ю строчку, Казахстан делит с Новой Зеландией 121-е место.

Игру обслужит голландская бригада арбитров во главе с 42-летним Басом Нейхейсом. Он судил ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы-2015/16 «Кайрат» — «Бордо» (2:1), а также первую игру раунда плей-офф Лиги Европы-2014/15 «Астана» — «Вильярреал» (0:3).