В защите отсиживаться не будем. Третье место мотивирует нас — футболист сборной Казахстана

— Будем стараться показать максимальный результат. Мы находимся в хороших физических кондициях. Необходимо порадовать болельщиков, сыграв успешно в Глазго, — сказал Перцух.

— Сборная Казахстана сыграла в атакующий футбол в первой игре с Шотландией. Будет ли завтра такая же игра?

— Заранее не могу сказать, какая будет игра. В обороне точно отсиживаться никто не собирается. Будем играть в свой футбол, навязав его сопернику.

— Насколько важно для Казахстана занять третье место?

— Да, это мотивирует нас. Поэтому сделаем все, что в наших силах.

— Шотландия пропустила много голов в этом цикле. Сможет ли ваша команда воспользоваться этим?

— Игра покажет. Уверен, что здесь будет абсолютно другая игра. Не как в Нур-Султане, ведь Шотландия теперь играет дома. Поэтому нужно быть готовыми ко всему. Возможно, в первой игре сказалось самочувствие соперника, дальний перелет. Сейчас же мы находимся в аналогичной ситуации.