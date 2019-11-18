В защите отсиживаться не будем. Третье место мотивирует нас — футболист сборной Казахстана

— Будем стараться показать максимальный результат. Мы находимся в хороших физических кондициях. Необходимо порадовать болельщиков, сыграв успешно в Глазго, — сказал Перцух.
— Сборная Казахстана сыграла в атакующий футбол в первой игре с Шотландией. Будет ли завтра такая же игра?
— Заранее не могу сказать, какая будет игра. В обороне точно отсиживаться никто не собирается. Будем играть в свой футбол, навязав его сопернику.
— Насколько важно для Казахстана занять третье место?
— Да, это мотивирует нас. Поэтому сделаем все, что в наших силах.
— Шотландия пропустила много голов в этом цикле. Сможет ли ваша команда воспользоваться этим?
— Игра покажет. Уверен, что здесь будет абсолютно другая игра. Не как в Нур-Султане, ведь Шотландия теперь играет дома. Поэтому нужно быть готовыми ко всему. Возможно, в первой игре сказалось самочувствие соперника, дальний перелет. Сейчас же мы находимся в аналогичной ситуации.
Напомним, что матч Шотландия — Казахстан пройдет в ночь с 19 на 20 ноября и начнется в 01:45 по времени Нур-Султана. Перед этой игрой хозяева с 12 очками занимают третье место в группе I, а гости с 10 баллами идут пятыми, уступая Кипру по личным встречам.