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22:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Они хотят взять реванш». Билек — о последнем матче Казахстана в отборе на Евро-2020 и потерях

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек считает, что его подопечным по силам увезти очки из Глазго в матче отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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— Нас ожидает непростая игра, — говорит чешский специалист. — Шотландия демонстрирует хорошие результаты в последних матчах. Мы хотим занять более высокую позицию в нашей отборочной группе, поэтому нужно удачно сыграть здесь, против Шотландии. Мы знаем силу соперника, это очень опасная команда, имеющая в своем составе квалифицированных игроков.

— Каково состояние Жукова? Мы знаем, что расположение команды покинул Вороговский.

— Проблемы у Георгия со здоровьем все еще имеются. Постараемся его заменить завтра.

— Как и Сан-Марино, Шотландия имеет не очень хорошую линию обороны. Сможете завтра этим воспользоваться?


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— Хотим завтра заработать очки. Для этого и выходим на поле. Завтрашний матч — заключительный в отборочном цикле, поэтому обе команды сделают все возможное для положительного результата. Знаю, что Шотландия ставит только самые высокие цели в отборе, тем более, что ряд игр финальной части чемпионата Европы пройдет здесь, на этом стадионе.

— Дала ли вам уверенности первая игра в столице Казахстана?

— Соперник предельно мотивирован и постарается взять реванш. На их стороне — родные трибуны и болельщики. Первая игра уже в прошлом. Мы стараемся не думать о ней. Опасные футболисты в стане соперника? У вас быстрые нападающие, сильные полузащитники, имеющие поставленный удар. В целом, это довольно сбалансированная команда.

Напомним, что матч Шотландия — Казахстан пройдет в ночь с 19 на 20 ноября и начнется в 01:45 по времени Нур-Султана. Перед этой игрой хозяева с 12 очками занимают третье место в группе I, а гости с 10 баллами идут пятыми, уступая Кипру по личным встречам.

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"Они хотят взять реванш". Билек - о последнем матче Казахстана в отборе на Евро-2020 и потерях
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