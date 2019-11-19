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00:56 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии по футболу нанесла команде Армении самое крупное поражение в истории

ТАСС, 19 ноября. Сборная Италии по футболу одержала крупную победу над командой Армении со счетом 9:1 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Чиро Иммобиле (8-я и 33-я минуты), Николо Дзаньоло (9, 64), Николо Барелла (29), Алессио Романьоли (72), Жоржиньо (75 — с пенальти), Рикардо Орсолини (78) и Федерико Кьеза (81), у проигравших отличился Эдгар Бабаян (79). Для сборной Армении это поражение стало самым крупным в истории. Ранее самым крупным счетом, с которым проигрывала армянская команда, был 0:7. С таким результатом сборная Армении уступала дважды — командам Чили и Грузии в товарищеских матчах в 1997 году.

В других матчах группы J сборная Греции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1, а сборная Боснии и Герцеговины оказалась сильнее команды Лихтенштейна — 3:0. В турнирной таблице на первых двух местах, дающих право на участие в финальной части чемпионата Европы, финишировали команды Италии, которая набрала 30 очков из 30 возможных, и Финляндии (18 очков). Следом расположились сборные Греции (14), Боснии и Герцеговины (13), Армении (10) и Лихтенштейна (2).

Евро-2020. Отборочные
Группа J, 18.11.2019, 22:45

Греция2Финляндия1

Сборная Испании в группе F разгромила команду Румынии (5:0), сборная Швеции обыграла команду Фарерских островов (3:0), а сборная Норвегии оказалась сильнее команды Мальты (2:1). В турнирной таблице первое место заняла сборная Испании (26 очков), далее расположились команды Швеции (21), Норвегии (17), Румынии (14), Фарерских островов и Мальты (по 3).

Евро-2020. Отборочные
Группа F, 18.11.2019, 22:45

Испания5Румыния0

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Италия
9:1
Первый тайм: 4:0
Армения
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа J18.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Renzo Barbera
Главные тренеры
Роберто МанчиниАбраам Хашманян
Голы
Чиро Иммобиле8′
Эдгар Бабаян79′
Николо Дзаньоло9′
Николо Барелла29′
Чиро Иммобиле33′
Николо Дзаньоло64′
Алессио Романьоли72′
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью75′
Риккардо Орсолини78′
Федерико Кьеза81′
Составы команд
2Джованни Ди Лоренцо
16Арам Айрапетян
3Кристиано Бираги
19Оганес Амбарцумян
13Алессио Романьоли
13Камо Оганесян
6Сандро Тонали
2Андре Чалишир
8Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
3Вараздат Ароян
35′
11Николо Дзаньоло
8Тигран Барсегян
14Федерико Кьеза
9Эдгар Бабаян
17Чиро Иммобиле
20Александр Карапетян
1Сальваторе Сиригу
77′
15Айк Ишханян
69′
12Алекс Мерет
11Артур Саркисов
19Леонардо Бонуччи
69′
5Артак Григорян
60′
5Армандо Иццо
23Артем Симонян
18Николо Барелла
45′
17Артак Едигарян
82′
23Риккардо Орсолини
7Петрос Аветисян
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)13
12Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
11Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Армения
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Греция
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Финляндия
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Босния и Герцеговина
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