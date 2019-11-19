Сборная Италии по футболу нанесла команде Армении самое крупное поражение в истории

Источник: AP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Чиро Иммобиле (8-я и 33-я минуты), Николо Дзаньоло (9, 64), Николо Барелла (29), Алессио Романьоли (72), Жоржиньо (75 — с пенальти), Рикардо Орсолини (78) и Федерико Кьеза (81), у проигравших отличился Эдгар Бабаян (79). Для сборной Армении это поражение стало самым крупным в истории. Ранее самым крупным счетом, с которым проигрывала армянская команда, был 0:7. С таким результатом сборная Армении уступала дважды — командам Чили и Грузии в товарищеских матчах в 1997 году.

В других матчах группы J сборная Греции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1, а сборная Боснии и Герцеговины оказалась сильнее команды Лихтенштейна — 3:0. В турнирной таблице на первых двух местах, дающих право на участие в финальной части чемпионата Европы, финишировали команды Италии, которая набрала 30 очков из 30 возможных, и Финляндии (18 очков). Следом расположились сборные Греции (14), Боснии и Герцеговины (13), Армении (10) и Лихтенштейна (2).

Евро-2020. Отборочные Группа J, 18.11.2019, 22:45 Греция 2 Финляндия 1

Сборная Испании в группе F разгромила команду Румынии (5:0), сборная Швеции обыграла команду Фарерских островов (3:0), а сборная Норвегии оказалась сильнее команды Мальты (2:1). В турнирной таблице первое место заняла сборная Испании (26 очков), далее расположились команды Швеции (21), Норвегии (17), Румынии (14), Фарерских островов и Мальты (по 3).

Евро-2020. Отборочные Группа F, 18.11.2019, 22:45 Испания 5 Румыния 0