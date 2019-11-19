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00:57 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу сыграет в одной группе ЧЕ-2020 с командой Дании

ТАСС, 19 ноября. Сборная России сыграет с командой Дании в группе B на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Об этом стало известно по итогам матча сборной Дании против команды Ирландии в заключительном туре отборочного турнира европейского первенства, который прошел в понедельник.

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13
фотографий

Датчане на выезде сыграли вничью с ирландцами со счетом 1:1, в другом матче группы D сборная Швейцарии в гостях обыграла команду Гибралтара — 6:1. В турнирной таблице первое место заняла сборная Швейцарии, набравшая 17 очков, второй с 16 очками стала команда Дании. Таким образом, обе команды отобрались на чемпионат Европы 2020 года. Следом в таблице расположились команды Ирландии (13 очков), Грузии (8) и Гибралтара (0).

Евро-2020. Отборочные
Группа D, 18.11.2019, 22:45

Гибралтар1Швейцария6

Дания является одной из стран — хозяек чемпионата Европы, Копенгаген примет три матча группового этапа и встречу 1/8 финала. Согласно регламенту, хозяева чемпионата Европы, отобравшиеся на турнир, автоматически попадают в группу, матчи которой должны принять. Встречи группы B запланированы в Санкт-Петербурге и Копенгагене, следовательно, сборные России и Дании сыграют в этой группе. Команды проведут по два матча группового этапа у себя дома, а место их очной встречи определит специальная жеребьевка.

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Сборная России один раз играла против команды Дании, товарищеский матч, прошедший в феврале 2012 года, завершился победой российских футболистов со счетом 2:0. 11 матчей против датчан провела сборная СССР, еще один — команда СНГ. На чемпионатах Европы советская команда один раз играла со сборной Дании, в полуфинале турнира 1964 года, который прошел в Испании, сборная СССР одержала победу со счетом 3:0, а в финале уступила хозяевам первенства (1:2). Датчане на том чемпионате стали четвертыми.

На данный момент известны 19 участников чемпионата Европы из 24. Помимо команд России, Дании и Швейцарии, на турнир отобрались сборные Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. Один участник Евро-2020 станет известен по итогам матчей группы E, которые пройдут во вторник, на участие в финальной стадии турнира претендуют команды Венгрии, Словакии и Уэльса. Последние четыре команды, которые сыграют на чемпионате Европы, станут известны по итогам матчей плей-офф, которые состоятся в марте 2020 года.


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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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17 ноября© Ньюстюб
Ирландия
1:1
Первый тайм: 0:0
Дания
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа D18.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Aviva Stadium
Главные тренеры
Мик МаккартиОге Харейде
Голы
Мэтт Доэрти85′
Мартин Брэйтуэйт73′
Составы команд
23Даррен Рэндолф
1Каспер Шмайхель
90+3′
2Мэтт Доэрти
14Хенрик Дальсгор
3Энда Стивенс
17Йенс Стрюгер Ларсен
4Шейн Даффи
4Симон Кьер
8Алан Браун
13Матиас Йергенсен
11Джеймс Макклин
78′
11Мартин Брэйтуэйт
13Джефф Хендрик
10Кристиан Эриксен
9Дэвид Макголдрик
20Юссуф Поульсен
5Джон Иган
45′
8Томас Дилэйни
13′
17Киран Кларк
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
6Глен Уилан
55′82′
21Андреас Корнелиус
33′
7Шон Магуайр
12Каспер Дольберг
14Конор Хурихэйн
68′
19Лассе Шене
33′84′
12Каллум Робинсон
6Андреас Кристенсен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)3
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
9Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Дания
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Россия
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