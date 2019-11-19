Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 11 матчей подряд

Источник: AP 2019

Он стал первым тренером национальной команды Италии, под руководством которого она добыла 11 побед подряд.

Вчера, 18 ноября, «скуадра адзурра» в матче квалификации к чемпионату Европы — 2020 с разгромным счётом обыграла команду Армении (9:1). Ранее подопечные Манчини поочерёдно обыграли команды США (1:0), Финляндии (2:0), Лихтенштейна (6:0), Греции (3:0), Боснии и Герцеговины (2:1), Армении (3:1), Финляндии (2:1), Греции (2:0), Лихтенштейна (5:0) и Боснии и Герцеговины (3:0).

Предыдущий рекорд принадлежал Витторио Поццо, который в 1938 году привёл сборную Италии к девяти победам подряд.