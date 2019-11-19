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09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия во второй корзине: на Евро сыграем с Бельгией или Францией

Отборочный турнир Евро-2020 еще продолжается. Но сегодня известно, кто точно не окажется нашим соперником на групповом этапе, и после очередных игр можно предположить, кто попадет в нашу группу.

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Хозяева

Как известно, в соответствии с решением исполкома УЕФА 12 команд-хозяек чемпионата Европы давно спарены по группам. В случае выхода в финальный турнир в одних группах могли бы оказаться:

Группа А. Италия и Азербайджан.

Группа В. Россия и Дания.

Группа С. Голландия и Румыния.

Группа D. Англия и Шотландия.

Группа Е. Испания и Ирландия.

Группа F. Германия и Венгрия.

То есть ни одна из упомянутых сборных, кроме Дании, не могла бы стать нашим соперником на первом этапе турнира.

Политические ограничения

Исполком УЕФА определил пары стран, чьи сборные, если выйдут на Евро, не могут оказаться в одной группе ни при каких обстоятельствах. Это:

— Армения и Азербайджан.

— Босния и Косово.

— Сербия и Косово.

— Испания и Гибралтар.

— Косово и Россия.

— Украина и Россия.

Это означает, что к названным выше 10 хозяевам добавились еще две команды — Косово и Украина. Необходимо иметь в виду, что ограничения касаются только группового этапа. Потом они не действуют.

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Корзины

Перед жеребьевкой финального турнира, которая состоится 30 ноября в Бухаресте, команды будут «посеяны» в соответствии с рейтингом выступления в отборе. Четыре корзины составят следующим образом:


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Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп.

Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места.

Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места.

Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места. К ним добавятся четыре победителя стыков Лиги наций, которые определятся только весной будущего года (а жеребьевка этих игр пройдет 22 ноября). То есть кто конкретно попадет к вам группу, станет известно через несколько месяцев. Пока же соперник будет условным — кто-то из четырех участников каждого из стыковых мини-турниров Лиги наций.

Сборная России не сыграет с пятью командами из второй корзины, куда поместят наш шар. Команда Дании, соперник по группе В, окажется в третьей корзине.

Примерный состав корзин по состоянию на утро 19 ноября:

Корзина 1
Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Франция*

Корзина 2
Германия*, Швейцария, Хорватия, Польша*, Россия, Португалия*

Корзина 3
Турция, Дания, Голландия*, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4
Финляндия, Венгрия* +4 команды, которые пройдут стыки Лиги наций.

* Выделены сборные, чьи места в корзинах еще не окончательные.

Нам не по пути со сборными-хозяйками Италией, Англией, Германией, Испанией, Голландией и Венгрией. Не встретимся мы с Украиной.

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Кто может попасть в соперники

Из первой корзины нашей сборной может достаться Бельгия или Франция.

Из третьей — только Дания (это определено заранее).

Из четвертой — Финляндия или кто-то из тех, кто в марте успешно пройдет стыки в Лиге наций.

То есть группа В после жеребьевки может выглядеть, к примеру, так:

Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.

или.

Франция, Россия, Дания, Финляндия.

Но это только предварительный прогноз. В ночь с 19 на 20 ноября, когда завершится отборочный турнир, корзины могут принять другой вид.

Германия может вытеснить из первой корзины Францию, а Голландия — из второй Португалию. Сохраняет теоретические шансы на место в первой шестерке Польша. А вот Австрия останется в третьей корзине. На второе место в группе Е вместе с Венгрией претендуют Уэльс и Словакия.

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