Италия размазала Армению, Пукки обогнал Дзюбу. Главное о матчах понедельника
Почти все участники Евро уже известны.
Почти все участники Евро уже известны.
Италия — Армения — 9:1
Гибралтар — Швейцария — 1:6
Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3
Испания — Румыния — 5:0
Швеция — Фарерские острова — 3:0.
Разгромов было много. Но если в матчах Швейцарии, Боснии и Швеции против соответственно Гибралтара, Лихтенштейна и Фарер такие результаты более чем прогнозировались, то итальянцы и испанцы удивили.
Конечно, то, что в матче с армянами команда Роберто Манчини одержит очередную победу и выиграет в этой квалификации десять из десяти, сомнений не было. Но чтобы с разницей в 8 голов… Вообще сборная Италии в очередной раз показала свою эффективность. В голы не превратились лишь три удара по воротам в этом матче.
У испанцев, к слову, та же история. С румынами — шесть ударов в створ, пять голов. Понятно, что Испания сильнее Румынии. Понятно, что ни тем, ни другим ничего не надо было в этом матче. Но такой разгром все же выглядит перебором.
Греция — Финляндия — 2:1
Да, Финляндия проиграла. В принципе, это неудивительно. Команда в
Но был один человек у финнов, для которого матч с греками не был проходным. Теему Пукки все еще претендовал на роль лучшего бомбардира квалификации. И он забил. Правда всего один. Теперь на его счету 10 голов в этом отборе. Впереди остались Кейн и Захави. Зато он как минимум на сутки опередил Дзюбу — Артему предстоит забивать
Ирландия — Дания — 1:1
Самый интересный с точки зрения интриги на Евро-2020 для россиян был матч в Дублине, где Ирландия принимала Данию. В случае победы хозяев сборная России гарантированно провела бы все три матча группового этапа чемпионата Европы на своем поле — в Петербурге.
Но ирландцы выиграть не смогли. Хотя и очень старались. В итоге Дания вышла на Евро, оказалась в одной группе с Россией, а где пройдет их очная встреча будущим летом — в Питере или Копенгагене — определит беспристрастная жеребьевка.
Мальта — Норвегия — 1:2
Понятно, что сборная Мальты — не самая сильная команда в Европе, и в этом отборе результаты у нее были отвратительные. После победы над Фарерами в стартовом матче последовали восемь поражений подряд с общим счетом 0:24.
И вот в матче с норвежцами, когда шансы на попадание на Евро уже были утрачены, мальтийцы смогли расслабиться и наконец забить. Правда, все равно проиграли — 1:2.
Кстати, в субботу забило и