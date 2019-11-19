Текущие события
Футбол. Сборные
13:25
Япония
Венесуэла
Футбол. Сборные
16:30
Бразилия
Южная Корея
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Парагвай
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
Футбол. Сборные
20:00
Хорватия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Нидерланды
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Германия
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Латвия
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Македония
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Бельгия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Шотландия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Ирландия
Дания
11
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Гибралтар
Швейцария
16
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Швеция
Фарерские острова
30
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Испания
Румыния
50
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Мальта
Норвегия
12
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
03
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Италия
Армения
91
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Греция
Финляндия
21
Футбол. Сборные
18.11
Аргентина
Уругвай
22
Все события
Фоторепортажи
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
11Трусова выиграла второй Гран-при подряд
09:58 (мск), источник: Sport24

Италия размазала Армению, Пукки обогнал Дзюбу. Главное о матчах понедельника

Почти все участники Евро уже известны.

Наверх

Разгромы дня

Италия — Армения — 9:1
Гибралтар — Швейцария — 1:6
Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3
Испания — Румыния — 5:0
Швеция — Фарерские острова — 3:0.

Разгромов было много. Но если в матчах Швейцарии, Боснии и Швеции против соответственно Гибралтара, Лихтенштейна и Фарер такие результаты более чем прогнозировались, то итальянцы и испанцы удивили.

Конечно, то, что в матче с армянами команда Роберто Манчини одержит очередную победу и выиграет в этой квалификации десять из десяти, сомнений не было. Но чтобы с разницей в 8 голов… Вообще сборная Италии в очередной раз показала свою эффективность. В голы не превратились лишь три удара по воротам в этом матче.

Во время загрузки произошла ошибка.
10 побед в десяти матчах отбора одержала Италия под руководством Манчини.

У испанцев, к слову, та же история. С румынами — шесть ударов в створ, пять голов. Понятно, что Испания сильнее Румынии. Понятно, что ни тем, ни другим ничего не надо было в этом матче. Но такой разгром все же выглядит перебором.

Во время загрузки произошла ошибка.
11 матчей без поражений подряд — серия сборной Испании.

Пукки дня

Греция — Финляндия — 2:1


Нажмите,
чтобы включить звук

Да, Финляндия проиграла. В принципе, это неудивительно. Команда в кои-то веки отобралась на Евро, и может себе позволить осечку. А как умеют отдыхать финны, мы прекрасно знаем. Если кто не знает, поезжайте в Петербург и посмотрите — может, даже и на Евро (есть вероятность, что мы попадем в одну группу).

Но был один человек у финнов, для которого матч с греками не был проходным. Теему Пукки все еще претендовал на роль лучшего бомбардира квалификации. И он забил. Правда всего один. Теперь на его счету 10 голов в этом отборе. Впереди остались Кейн и Захави. Зато он как минимум на сутки опередил Дзюбу — Артему предстоит забивать Сан-Марино лишь вечером вторника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интрига дня

Ирландия — Дания — 1:1

Самый интересный с точки зрения интриги на Евро-2020 для россиян был матч в Дублине, где Ирландия принимала Данию. В случае победы хозяев сборная России гарантированно провела бы все три матча группового этапа чемпионата Европы на своем поле — в Петербурге.

Но ирландцы выиграть не смогли. Хотя и очень старались. В итоге Дания вышла на Евро, оказалась в одной группе с Россией, а где пройдет их очная встреча будущим летом — в Питере или Копенгагене — определит беспристрастная жеребьевка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прорыв дня

Мальта — Норвегия — 1:2

Понятно, что сборная Мальты — не самая сильная команда в Европе, и в этом отборе результаты у нее были отвратительные. После победы над Фарерами в стартовом матче последовали восемь поражений подряд с общим счетом 0:24.

И вот в матче с норвежцами, когда шансы на попадание на Евро уже были утрачены, мальтийцы смогли расслабиться и наконец забить. Правда, все равно проиграли — 1:2.

Кстати, в субботу забило и Сан-Марино — свой первый гол в отборе и первый во всех матчах с 2017 года. России рано расслабляться.

Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Не вешайте на меня клеймо разлучницы». Русская красавица объяснила брак с бразильским футболистом
Горячий отдых Шараповой: она расслабляется круче, чем играет в теннис сейчас
Россия во второй корзине: на Евро играем с Бельгией или Францией
Сборная России разгромила хорватов в матче Кубка Дэвиса
Глазырину, покинувшую сбор из-за смерти отца, не взяли в команду
Месси стал вторым южноамериканцем, забившим 70 голов за сборную
ЦСКА проиграл 4-й матч подряд в Континентальной хоккейной лиге
Генеральный директор «Зенита» рассчитывает на честность Кокорина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь