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11:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании по футболу

ТАСС, 19 ноября. Бывший наставник испанской «Барселоны» Луис Энрике будет назначен на пост главного тренера национальной сборной Испании по футболу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2019

По информации источника, 49-летний специалист возглавит испанскую сборную перед началом чемпионата Европы 2020 года.

Энрике уже возглавлял сборную Испании в период с 9 июля 2018 года по 19 июня текущего года, он покинул пост по семейным обстоятельствам. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место. После ухода Энрике команду тренирует Роберт Морено, испанцы с первого места в отборочной группе F вышли в финальную часть Евро-2020.

Луис Энрике возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании (2015, 2016), трижды — Кубок Испании (2015, 2016, 2017), а также Суперкубок Испании (2016) и Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015). В 2015 году он был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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