СМИ: Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании по футболу

Энрике уже возглавлял сборную Испании в период с 9 июля 2018 года по 19 июня текущего года, он покинул пост по семейным обстоятельствам. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место. После ухода Энрике команду тренирует Роберт Морено, испанцы с первого места в отборочной группе F вышли в финальную часть Евро-2020.