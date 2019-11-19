«Пропускать по 7 мячей ни для кого не в радость». Сегодняшний соперник России проиграл 62 матча подряд

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Пока сборная России планомерно готовилась к заключительному матчу квалификации Евро-2020, футболисты Сан-Марино изыскивали пару часов по вечерам для тренировок после основной работы.

В то время как Артем Дзюба посещал шоу «Вечерний Ургант» и болел за Александра Волкова на вечере UFC в Москве, защитник сборной Сан-Марино Фабио Витайоли обслуживал посетителей в своем баре.

Если Станислав Черчесов откладывает активное включение молодого нападающего Федора Чалова в состав основной сборной, то его визави Франко Варрелла подобной роскоши себе позволить не может. Десять игроков из его команды — студенты.

«Мы — аномалия. В других странах футболисты достигают максимума технических и физических возможностей, выступая за взрослую сборную, а у нас — в молодежной. У нас практически все любители, и у “старичков” нет времени для тренировок. Они приходят с работы в семь часов вечера, им надо думать о семьях. А вот у молодых еще есть профессиональные амбиции. Футбол для них вся жизнь», — объяснил Варрелла.

Стадион в Серравалле — едва ли не единственный в Европе, на трибунах которого не сможет разместиться все население крошечной страны. В «Лужники» все жители Сан-Марино влезли бы дважды, и еще осталось бы место для личных вещей. Сегодня на шеститысячной арене санмаринцы будут скандировать имя 22-летнего Филиппо Берарди, автора первого забитого мяча национальной команды за два года, 17 матчей, или 1623 игровых минуты.

В предыдущей игре отборочного этапа с командой Казахстана Берарди получил хороший пас из глубины, подкараулил опрометчивый выход голкипера и забросил мяч в покинутые им ворота. Команда Сан-Марино проиграла со счетом 1:3, но это не имело значения. В Серравалле не видели голов от своей команды с сентября 2013-го.

Забить гол в чужие ворота — сверхзадача для санмаринцев. Но еще сложнее не дать забить сопернику.

Источник: РИА

У капитана сборной Сан-Марино выработался иммунитет к разгромным поражениям

Единственный профессионал, которого тренер Франко Варрелла может вызвать на игры, — вратарь «Новары» Элиа Бенедеттини. Однако он получил травму во встрече с бельгийцами, поэтому ворота в сегодняшнем матче будет защищать 33-летний капитан Алдо Симончини.

В 19 лет Симончини попал в автомобильную аварию и из-за полученных повреждений едва не завершил карьеру. Первой его игрой после возвращения на поле стал матч против Германии. Сборная Сан-Марино проиграла с антирекордным счетом 0:13.

«Проигрывать в 6 или 7 мячей ни для кого не в радость. Даже для меня. Когда я вижу, как соперники двигаются в четыре раза быстрее нас, меня это злит. Мы осознаем разницу в классе между нами и нашими оппонентами, но мы никогда не выходим на поле для того, чтобы проиграть. Самое главное — не опустить голову после первого пропущенного мяча. Надо держать мысль о том, чтобы счет 0:0 оставался как можно дольше. Один хороший сейв способен тебя взбодрить», — говорит Симончини.

В свое время Симончини упустил шанс стать профессионалом. В сезоне-2011/12 он был третьим вратарем «Чезены» в серии А, но так ни разу и не вышел на поле. Если бы это произошло, он бы стал третьим в истории страны футболистом, сыгравшим в высшем итальянском дивизионе.

Самый именитый игрок за всю историю Сан-Марино — экс-полузащитник «Ювентуса» Массимо Бонини, но за национальную команду он отыграл только 19 матчей. Расцвет карьеры Бонини пришелся на восьмидесятые, а сборная Сан-Марино первый официальный матч провела лишь в 1990-м.



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Большое будущее ждало санмаринца Марко Мачину, успевшего поиграть за «Парму» и «Милан». Его карьеру надломил разрыв крестообразных связок колена — из-за осложнений после операции Мачина завязал с футболом в 25 лет. Сейчас в составе команды Варреллы таких звезд нет.

«У меня не было возможности выступить за команду, которую принимали бы всерьез. Мне довелось играть против Ван Перси и Руни, но при этом я никогда не выходил на поле за профессиональные клубы. Что это, если не парадокс?» — отметил Симончини.

В 2013-м вратарь сборной Сан-Марино не поехал во Львов на игру с Украиной, потому что ему предстояли экзамены по алгебре и геометрии. Сейчас Симончини 33 года, он работает бухгалтером и не хочет покидать национальную команду, пока своими глазами не увидит победу. Последняя — и единственная — состоялась в 2004 году.

Сборную Сан-Марино недаром называют худшей в мире. История ее выступлений на европейской арене — поэзия на языке поражений.

За всю историю выступлений в квалификационных матчах санмаринцы набрали всего 2 очка.

очка. С 1990 года команда Сан-Марино сыграла 71 официальный матч, проиграв 69 .

сыграла 71 официальный матч, проиграв . Если брать все встречи, включая товарищеские, картина сильно не меняется: 162 игры, одна победа, четыре ничьих, 157 поражений.

Положительных результатов в истории сборной Сан-Марино так мало, что на странице команды в Википедии есть специальный раздел, где указан каждый из них.

В среднем санмаринцы пропускают по 4.33 мяча за игру.

За без малого 30 лет существования сборная Сан-Марино отличилась 24 раза. На счету лучшего бомбардира команды Анди Сельвы треть забитых мячей.

Помимо триумфального товарищеского матча против сборной Лихтенштейна в 2004 году (победа 1:0) самой выдающимся достижением санмаринцев стоит признать домашнюю нулевую ничью против команды Турции в 1994-м. Причем основной вратарь Сан-Марино в той игре покинул поле на 10-й минуте из-за травмы.

Причем основной вратарь в той игре покинул поле на 10-й минуте травмы. После победы над Лихтенштейном Сан-Марино не выигрывает 95 матчей подряд. Серия поражений насчитывает 62 игры.

не выигрывает матчей подряд. Серия поражений насчитывает игры. По оценке Transfermarkt, суммарная стоимость футболистов сборной России — 185 миллионов евро. Стоимость их сегодняшних соперников — 400 тысяч евро. Это зарплата Юрия Жиркова за два месяца.

Президент «Баварии» считает, что Сан-Марино не место в профессиональном футболе

«Товарищи по команде говорили мне, что над ними издевались украинцы, радуясь победе со счетом 8:0. Это унизительно, учитывая, что так можно делать только в играх с нами, ведь мы слабее. Я не понимаю, зачем немцы забивали нам 13 мячей — одно дело профессионально относиться к делу, совсем другое так нас наказывать», — вспоминает вратарь сборной Сан-Марино.

В Германии вообще негативно относятся к играм профессионалов против любителей. Футболист «Баварии» Томас Мюллер назвал матчи с Сан-Марино «нежелательным риском», а президент мюнхенского клуба Карл-Хайнц Руменигге считает, что Сан-Марино «не имеет никакого отношения к профессиональному футболу».

К счастью, далеко не все разделяют подобные взгляды.

«Англичане всегда ведут себя как джентльмены и относятся к нам так, как будто мы на одном уровне. Во встрече против Швеции один из моих товарищей попросил Златана Ибрагимовича сильно нас не обижать, поскольку мы плохо играли. Златан ответил: “Даже не думай в таком ключе. Просто постарайся выдать лучшее, что у тебя есть”. Мы проиграли 0:5, но в конце Златан подошел и подбодрил меня», — добавил Симончини.

Футбольная федерация Сан-Марино, отвечая на претензии немецких коллег, сформулировала причины, почему игры с их участием важны:

«Чтобы дать понять вашим менеджерам, что футбол им не принадлежит. Что в эту игру могут играть все, кто ее любят, и мы к ним относимся».

«Чтобы напомнить сотням журналистов со всего мира, что на свете еще существуют люди, которые следуют своим мечтам, а не вашим правилам».

И бронебойный выстрел в направлении немцев:

«Чтобы никто не забывал: даже если на вас самая красивая адидасовская форма, вы все равно надеваете белые носки под сандалии».

Чужая футбольная форма в Серравалле, кстати, ценится на вес золота. Предыдущий тренер сборной Джампаоло Мацца, работавший преподавателем в местном университете, рассказывал, что аншлаги на его лекциях происходили сразу после матчей с топ-сборными. Мацца отдавал студентам футболки звездных игроков.