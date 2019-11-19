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14:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистов сборной России оштрафуют за «нарушение морали»

Игроков сборной России по футболу будут штрафовать за нарушение «норм морали и нравственности». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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В распоряжении авторов канала оказалась распечатка документа, где перечислены возможные санкции. Все штрафы исчисляются в евро. Так, за опоздание на учебно-тренировочный сбор футболист сборной будет оштрафован на 500 евро. При пропуске такого мероприятия сумма штрафа возрастет до 750 евро.

За разглашение закрытой информации футболисты могут быть оштрафованы на три тысячи евро. «Нарушение норм морали и нравственности» повлечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи евро за каждый инцидент. Какие именно поступки игроков считаются аморальными, не уточняется.

Сборная России гарантировала себе участие на чемпионате Европы-2020. Команда набрала 21 очко в девяти матчах отборочного турнира и занимает второе место в группе вслед за бельгийцами. 19 ноября стало известно, что одним из соперников россиян по группе на турнире станет команда Дании.

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