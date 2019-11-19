Футболистов сборной России оштрафуют за «нарушение морали»
Игроков сборной России по футболу будут штрафовать за нарушение «норм морали и нравственности». Об этом сообщает
Игроков сборной России по футболу будут штрафовать за нарушение «норм морали и нравственности». Об этом сообщает
В распоряжении авторов канала оказалась распечатка документа, где перечислены возможные санкции. Все штрафы исчисляются в евро. Так, за опоздание на
За разглашение закрытой информации футболисты могут быть оштрафованы на три тысячи евро. «Нарушение норм морали и нравственности» повлечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи евро за каждый инцидент. Какие именно поступки игроков считаются аморальными, не уточняется.
Сборная России гарантировала себе участие на чемпионате Европы-2020. Команда набрала 21 очко в девяти матчах отборочного турнира и занимает второе место в группе вслед за бельгийцами. 19 ноября стало известно, что одним из соперников россиян по группе на турнире станет команда Дании.