Футболистов сборной России оштрафуют за «нарушение морали»

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

В распоряжении авторов канала оказалась распечатка документа, где перечислены возможные санкции. Все штрафы исчисляются в евро. Так, за опоздание на учебно-тренировочный сбор футболист сборной будет оштрафован на 500 евро. При пропуске такого мероприятия сумма штрафа возрастет до 750 евро.

За разглашение закрытой информации футболисты могут быть оштрафованы на три тысячи евро. «Нарушение норм морали и нравственности» повлечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи евро за каждый инцидент. Какие именно поступки игроков считаются аморальными, не уточняется.