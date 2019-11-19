Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании по футболу
ТАСС, 19 ноября. Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании, сообщает
ТАСС, 19 ноября. Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании, сообщает
Энрике возглавил национальную команду 9 июля 2018 года, подписав двухлетний контракт. 19 июня он покинул пост в связи с болезнью дочери. Она скончалась от рака 29 августа в возрасте девяти лет. После ухода Энрике команду тренировал Роберт Морено.
«19 июня мы представили Роберта Морено. В тот день мы подписали с ним контракт, в котором было ясно, что если Луис Энрике сможет вернуться, он вернется. Никто не может чувствовать себя здесь обманутым », — сказал президент RFEF Луис Рубиалес на
«Сегодня утром я снова позвонил Энрике, и он сказал мне, что хотел бы проработать со сборной [на чемпионате мира — 2022] в Катаре. Луис заслуживает работать со сборной до чемпионата мира. Мы еще не договорились, я верю его слову, а он — моему», — добавил Рубиалес.
Под руководством 42-летнего Морено команда провела девять отборочных матчей чемпионата Европы — 2020, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. Сборная Испании заняла первое место в группе F с 26 очками и сыграет в финальной части Евро-2020. Энрике 49 лет, он провел на посту тренера сборной десять матчей, в которых команда одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место.
Луис Энрике возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании (2015, 2016), трижды — Кубок Испании (2015, 2016, 2017), а также Суперкубок Испании (2016) и Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015). В 2015 году он был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).