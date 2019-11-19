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16:23 (мск), источник: ТАСС

Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании по футболу

ТАСС, 19 ноября. Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

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Источник: AP 2019

Энрике возглавил национальную команду 9 июля 2018 года, подписав двухлетний контракт. 19 июня он покинул пост в связи с болезнью дочери. Она скончалась от рака 29 августа в возрасте девяти лет. После ухода Энрике команду тренировал Роберт Морено.

«19 июня мы представили Роберта Морено. В тот день мы подписали с ним контракт, в котором было ясно, что если Луис Энрике сможет вернуться, он вернется. Никто не может чувствовать себя здесь обманутым », — сказал президент RFEF Луис Рубиалес на пресс-конференции.

«Сегодня утром я снова позвонил Энрике, и он сказал мне, что хотел бы проработать со сборной [на чемпионате мира — 2022] в Катаре. Луис заслуживает работать со сборной до чемпионата мира. Мы еще не договорились, я верю его слову, а он — моему», — добавил Рубиалес.


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Под руководством 42-летнего Морено команда провела девять отборочных матчей чемпионата Европы — 2020, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. Сборная Испании заняла первое место в группе F с 26 очками и сыграет в финальной части Евро-2020. Энрике 49 лет, он провел на посту тренера сборной десять матчей, в которых команда одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место.

Луис Энрике возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании (2015, 2016), трижды — Кубок Испании (2015, 2016, 2017), а также Суперкубок Испании (2016) и Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015). В 2015 году он был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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