Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании по футболу

Источник: AP 2019

Энрике возглавил национальную команду 9 июля 2018 года, подписав двухлетний контракт. 19 июня он покинул пост в связи с болезнью дочери. Она скончалась от рака 29 августа в возрасте девяти лет. После ухода Энрике команду тренировал Роберт Морено.

«19 июня мы представили Роберта Морено. В тот день мы подписали с ним контракт, в котором было ясно, что если Луис Энрике сможет вернуться, он вернется. Никто не может чувствовать себя здесь обманутым », — сказал президент RFEF Луис Рубиалес на пресс-конференции.

«Сегодня утром я снова позвонил Энрике, и он сказал мне, что хотел бы проработать со сборной [на чемпионате мира — 2022] в Катаре. Луис заслуживает работать со сборной до чемпионата мира. Мы еще не договорились, я верю его слову, а он — моему», — добавил Рубиалес.



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Под руководством 42-летнего Морено команда провела девять отборочных матчей чемпионата Европы — 2020, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. Сборная Испании заняла первое место в группе F с 26 очками и сыграет в финальной части Евро-2020. Энрике 49 лет, он провел на посту тренера сборной десять матчей, в которых команда одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место.