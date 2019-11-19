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15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу

России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Россию лишат права проводить турниры, если будет доказан факт манипуляции информацией. 9 декабря пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агенства (WADA), на котором Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могут лишить статуса соответствия из-за махинаций с данными.

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В этом случае российская сторона может обратиться Спортивный арбитражный суд (CAS). Если суд не примет апелляцию России, страну могут отстранить от Евро-2020.

В сентябре стало известно о манипуляциях с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA обнаружили несоответствие между данными столичной лаборатории и сведениями информаторов.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже прошла отбор на турнир. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и одну четвертьфинальную встречу.

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