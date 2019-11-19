У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года
По информации источника, Россию лишат права проводить турниры, если будет доказан факт манипуляции информацией. 9 декабря пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агенства (WADA), на котором Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могут лишить статуса соответствия
В этом случае российская сторона может обратиться Спортивный арбитражный суд (CAS). Если суд не примет апелляцию России, страну могут отстранить от Евро-2020.
В сентябре стало известно о манипуляциях с
Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.
Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже прошла отбор на турнир.