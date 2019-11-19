У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Россию лишат права проводить турниры, если будет доказан факт манипуляции информацией. 9 декабря пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агенства (WADA), на котором Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могут лишить статуса соответствия из-за махинаций с данными.

В этом случае российская сторона может обратиться Спортивный арбитражный суд (CAS). Если суд не примет апелляцию России, страну могут отстранить от Евро-2020.

В сентябре стало известно о манипуляциях с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA обнаружили несоответствие между данными столичной лаборатории и сведениями информаторов.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.