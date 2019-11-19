Сан-Марино — Россия: Шунин и Беляев начнут матч с первых минут

Начало — в 22:45 мск.



Место в воротах российской национальной команды впервые в этой квалификации Евро займёт Антон Шунин. В составе сборной также дебютирует защитник Максим Беляев.



Состав России: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.



Состав Сан-Марино: А. Симончини, Витайоли, Палацци, Д’Аддарио, Лунадеи, Д. Симончини, Берарди, Гасперони, Гьярди, Бернарди, Ченсони.