Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Нидерланды
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Германия
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Латвия
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Македония
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Бельгия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Шотландия
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
20
Футбол. Сборные
20:00
Хорватия
Грузия
21
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Парагвай
00
Футбол. Сборные
20.11
Эквадор
Колумбия
Футбол. Сборные
16:30
Бразилия
Южная Корея
30
Футбол. Сборные
20.11
Перу
Чили
Футбол. Сборные
13:25
Япония
Венесуэла
14
Все события
Фоторепортажи
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Сан-Марино — Россия: Шунин и Беляев начнут матч с первых минут

Сборные России и Сан-Марино огласили стартовые составы на матч заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт на стадионе «Олимпико» в Серравалле.

Наверх

Начало — в 22:45 мск.

Место в воротах российской национальной команды впервые в этой квалификации Евро займёт Антон Шунин. В составе сборной также дебютирует защитник Максим Беляев.

Состав России: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.

Состав Сан-Марино: А. Симончини, Витайоли, Палацци, Д’Аддарио, Лунадеи, Д. Симончини, Берарди, Гасперони, Гьярди, Бернарди, Ченсони.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
«Англичане несут чушь»: теперь Россию хотят лишить Евро
Лучо вернулся в сборную Испании. Все обернулось пиар-катастрофой
Месси вернулся: повздорил с Тите, сцепился с Кавани и забил
Медведева рассказала, какой вопрос раздражает ее больше всего
Это поколение сборной Италии считали слабым. Манчини все изменил
Дзюба раскрыл задачу-минимум сборной России на Евро-2020
Глава РУСАДА: Чиновники дают сигнал «жрите допинг, мы прикроем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь