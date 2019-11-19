Луис Энрике вернулся в сборную Испании. Дело обернулось пиар-катастрофой
Испанская федерация очень неловко рассталась с Робертом Морено.
Испанская федерация очень неловко рассталась с Робертом Морено.
Пять месяцев назад Луис Энрике сложил с себя полномочия главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам — его девятилетняя дочь Ксана оказалась смертельно больна редкой формой рака костей. В конце августа девочка умерла, и потрясенный этой новостью футбольный мир выражал соболезнования семье Энрике.
Возглавлявший к тому моменту сборную Испании Роберт Морено — друг и ранее ассистент Лучо в тренерском штабе команды — заявил, что счастлив будет уступить место у руля Луису Энрике, как только тот сочтет возможным вернуться.
В понедельник вечером по окончании заключительного для испанцев квалификационного матча Евро-2020 против команды Румынии (5:0) произошло странное. Морено не вышел на послематчевую
Как свидетельствуют очевидцы, Морено плакал в раздевалке и считал себя преданным. На следующее утро на встречу с руководством испанской федерации явились только его адвокаты. Такого неловкого расставания не ожидал никто.
Официально объявление о возвращении Луиса Энрике на пост главного тренера национальной команды должно было состояться в среду. Но поскольку испанская федерация досрочно получила на руки
Вот как выглядит хронология событий по версии президента испанской федерации:
Остается непонятным только одно: если все было сделано так красиво и прозрачно, как утверждает Рубиалес, то почему у Морено возникло ощущение, что его кинули? Похоже, что эта ситуация прояснится только, когда публично выскажутся Луис Энрике или Морено.
И если раньше подразумевалось, что после возвращения Энрике Морено просто вернется на должность ассистента, то теперь такой вариант исключен.
Что бы ни послужило причиной ухудшения отношений между двумя специалистами, очевидно одно — федерация в лице Рубиалеса не справилась с ситуацией должным образом. Некрасивое расставание с молодым и успешным тренером, выигравшим семь матчей из девяти, ударит по атмосфере в раздевалке сборной. Меньше всего испанской команде перед Евро-2020 нужны
Но Луис Рубиалес — король недопонимания и порождающих конфликты решений. В мае прошлого года федерация объявила о продлении контракта с Хуленом Лопетеги до… 2020 года.
На дворе все еще 2019-й, но сборная со времени публикации этого твита успела пережить четыре тренерских отставки. Если учесть, что Энрике подал в отставку сам, то по факту все трое уволенных тренеров не потерпели ни одного поражения! Лопетеги выиграл 14 матчей и 6 сыграл вничью, Йерро выиграл один матч и три сыграл вничью, у Морено семь побед и два ничейных результата.
Лопетеги тоже был уволен
Также Рубиалесу припоминают недавнюю «продажу» Суперкубка Испании Саудовской Аравии на три года. Когда стало известно об отставке Роберта Морено, самая популярная шутка в соцсетях по этому поводу звучала так: сейчас сборную Испании возглавит наследный принц Саудовской Аравии.
Сегодня должен быть счастливый день, ведь Луис Энрике возвращается после всего того, через что он прошел. Мы очень рады, что сумели сдержать данное ему слово. Не понимаю, почему всем так неловко. Нам пришлось принять решение, это наша работа. Во всех отношениях мы действовали безошибочно. Если бы мне было за что извиниться, я бы так и поступил, но мы работаем честно.
С командой у Луиса Энрике проблем не будет — там его любят и ценят. За закрытыми дверями астурийскому специалисту будет несложно объяснить произошедшее. Представить свою точку зрения общественности будет труднее. В оценках прессы Морено сейчас выглядит жертвой — человеком, хорошо сделавшим свою работу, но чьими интересами пренебрегли. Чтобы не подставить себя под удар, Лучо предстоит представить свою точку зрения на то, как была обставлена обратная тренерская рокировка.
Ассистентом Энрике в сборной Испании, скорее всего, станет Хуан Карлос Унсуэ. Если Морено называли правой рукой Лучо, то Унсуэ, безусловно, левая. Он работал в тренерском штабе Энрике в «Сельте» и «Барселоне», после чего попытался пойти самостоятельным путем, но потерпел неудачу.
Что же до Рубиалеса, то он спокойно продолжит работать с нулевым кредитом доверия в болельщицкой среде.
«Рубиалес — лучший президент в мире, он дал мне шанс. Можно с ним не соглашаться, но он всегда действует открыто и прямо».
Или это слова, сказанные Хуленом Лопетеги годом ранее? Сейчас уже и не разберешь.
Станислав Рынкевич