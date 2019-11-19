Луис Энрике вернулся в сборную Испании. Дело обернулось пиар-катастрофой

Источник: Reuters

Пять месяцев назад Луис Энрике сложил с себя полномочия главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам — его девятилетняя дочь Ксана оказалась смертельно больна редкой формой рака костей. В конце августа девочка умерла, и потрясенный этой новостью футбольный мир выражал соболезнования семье Энрике.

Возглавлявший к тому моменту сборную Испании Роберт Морено — друг и ранее ассистент Лучо в тренерском штабе команды — заявил, что счастлив будет уступить место у руля Луису Энрике, как только тот сочтет возможным вернуться.

Роберт Морено | Источник: AFP 2019

В понедельник вечером по окончании заключительного для испанцев квалификационного матча Евро-2020 против команды Румынии (5:0) произошло странное. Морено не вышел на послематчевую пресс-конференцию. Моментально поползли слухи о его грядущей отставке, несмотря на близкий к идеальному результат: 9 матчей, 7 побед, 2 ничьих, выход на Евро с первого места и 3,3 мяча за игру — лучший показатель среди всех тренеров испанской сборной.

Как свидетельствуют очевидцы, Морено плакал в раздевалке и считал себя преданным. На следующее утро на встречу с руководством испанской федерации явились только его адвокаты. Такого неловкого расставания не ожидал никто.

Президент испанской федерации не признает своей вины

Официально объявление о возвращении Луиса Энрике на пост главного тренера национальной команды должно было состояться в среду. Но поскольку испанская федерация досрочно получила на руки пиар-катастрофу, ее президент Луис Рубиалес отыграл целый матч против журналистов — 90 минут словесной тики-таки, переливания из пустого в порожнее.

Луис Рубиалес | Источник: AFP 2019

Вот как выглядит хронология событий по версии президента испанской федерации:

19 июня испанская федерация подписала контракт с Робертом Морено, в котором было прописано, что если Луис Энрике захочет вернуться к работе главным тренером, то это можно будет осуществить без каких-либо препятствий;

препятствий; 29 августа Рубиалес выразил соболезнования Луису Энрике в связи с кончиной дочери;

В конце октября Рубиалес провел встречу с Луисом Энрике, на которой тот, по-видимому, выразил желание вернуться к работе главным тренером сборной. Рубиалес и спортивный директор сборной Испании Хосе Молина приняли решение не афишировать информацию о перестановках в тренерском штабе до окончания квалификации;

выразил желание вернуться к работе главным тренером сборной. Рубиалес и спортивный директор сборной Испании Хосе Молина приняли решение не афишировать информацию о перестановках в тренерском штабе до окончания квалификации; В воскресенье Морено связался с Молиной, чтобы узнать, как дела пойдут дальше. Молина попросил подождать до окончания игры с Румынией, но отметил, что если Энрике хочет вернуться, то такую возможность в федерации рассмотрят;

В понедельник Морено прислал руководителям федерации сообщение, в котором заверил, что не будет вставать на пути Луиса Энрике, если тот хочет вернуться. После этого Рубиалес и Лучо поговорили по телефону, чтобы уладить все формальности, связанные с возвращением специалиста к работе.

Остается непонятным только одно: если все было сделано так красиво и прозрачно, как утверждает Рубиалес, то почему у Морено возникло ощущение, что его кинули? Похоже, что эта ситуация прояснится только, когда публично выскажутся Луис Энрике или Морено.

По сообщениям ESPN, в отношениях между друзьями произошел разлад, связанный с теми изменениями, которые Морено производил в игре сборной.

И если раньше подразумевалось, что после возвращения Энрике Морено просто вернется на должность ассистента, то теперь такой вариант исключен.

При Рубиалесе сборную Испании сотрясают тренерские скандалы

Что бы ни послужило причиной ухудшения отношений между двумя специалистами, очевидно одно — федерация в лице Рубиалеса не справилась с ситуацией должным образом. Некрасивое расставание с молодым и успешным тренером, выигравшим семь матчей из девяти, ударит по атмосфере в раздевалке сборной. Меньше всего испанской команде перед Евро-2020 нужны какие-либо недопонимания.



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Но Луис Рубиалес — король недопонимания и порождающих конфликты решений. В мае прошлого года федерация объявила о продлении контракта с Хуленом Лопетеги до… 2020 года.

На дворе все еще 2019-й, но сборная со времени публикации этого твита успела пережить четыре тренерских отставки. Если учесть, что Энрике подал в отставку сам, то по факту все трое уволенных тренеров не потерпели ни одного поражения! Лопетеги выиграл 14 матчей и 6 сыграл вничью, Йерро выиграл один матч и три сыграл вничью, у Морено семь побед и два ничейных результата.

Лопетеги тоже был уволен из-за процессов, происходивших за пределами поля. Перед чемпионатом мира в России на специалиста вышел президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и предложил тому контракт. Лопетеги согласился и попросил огласить эту информацию после турнира. Перес, не идущий на компромиссы, когда дело касается его интересов, отказал и объявил обо всем до старта чемпионата мира. Возмущенный тем, что кто-то «провел переговоры за его спиной», Рубиалес рубанул с плеча и избавился от Лопетеги за считанные часы до первого матча сборной Испании в России.

Хулен Лопетеги | Источник: AFP 2019

Также Рубиалесу припоминают недавнюю «продажу» Суперкубка Испании Саудовской Аравии на три года. Когда стало известно об отставке Роберта Морено, самая популярная шутка в соцсетях по этому поводу звучала так: сейчас сборную Испании возглавит наследный принц Саудовской Аравии.

Сегодня должен быть счастливый день, ведь Луис Энрике возвращается после всего того, через что он прошел. Мы очень рады, что сумели сдержать данное ему слово. Не понимаю, почему всем так неловко. Нам пришлось принять решение, это наша работа. Во всех отношениях мы действовали безошибочно. Если бы мне было за что извиниться, я бы так и поступил, но мы работаем честно. Луис Рубиалес президент испанской федерации футбола

Что будет дальше

Луис Энрике | Источник: Reuters

С командой у Луиса Энрике проблем не будет — там его любят и ценят. За закрытыми дверями астурийскому специалисту будет несложно объяснить произошедшее. Представить свою точку зрения общественности будет труднее. В оценках прессы Морено сейчас выглядит жертвой — человеком, хорошо сделавшим свою работу, но чьими интересами пренебрегли. Чтобы не подставить себя под удар, Лучо предстоит представить свою точку зрения на то, как была обставлена обратная тренерская рокировка.

Ассистентом Энрике в сборной Испании, скорее всего, станет Хуан Карлос Унсуэ. Если Морено называли правой рукой Лучо, то Унсуэ, безусловно, левая. Он работал в тренерском штабе Энрике в «Сельте» и «Барселоне», после чего попытался пойти самостоятельным путем, но потерпел неудачу.

Гораздо интереснее, что будет с Робертом Морено. Букмекеры и до всей этой истории считали его основным кандидатом на пост следующего тренера «Барселоны». Теперь же Морено не только остался безработным, но еще и заочно заслужил симпатии футбольной общественности по всей Испании.

Что же до Рубиалеса, то он спокойно продолжит работать с нулевым кредитом доверия в болельщицкой среде. Каким-то образом ему сходит с рук упорная дестабилизация работы национальной команды. Как органично сейчас смотрится августовская цитата Роберта Морено:

«Рубиалес — лучший президент в мире, он дал мне шанс. Можно с ним не соглашаться, но он всегда действует открыто и прямо».

Или это слова, сказанные Хуленом Лопетеги годом ранее? Сейчас уже и не разберешь.