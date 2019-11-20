Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы 5, прошедшая в Нише (Сербия), завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Федор Чалов (8-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (44-я).

Российская команда лидирует в группе с 14 очками после шести проведенных матчей, второй идет команда Польши (10 очков в пяти играх), сербы (семь очков в шести играх) занимают четвертое место.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kaqe9JU7nC0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.