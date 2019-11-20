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01:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы 5, прошедшая в Нише (Сербия), завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Федор Чалов (8-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (44-я).

Российская команда лидирует в группе с 14 очками после шести проведенных матчей, второй идет команда Польши (10 очков в пяти играх), сербы (семь очков в шести играх) занимают четвертое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России 4 сентября следующего года сыграет на своем поле с болгарами (восемь очков в пяти матчах).

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