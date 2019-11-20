Сборная Казахстана упустила победу и вместо третьего места стала предпоследней в группе отбора на Евро-2020

Источник: Reuters

Cборная Казахстана проиграла Шотландии в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра последнего, десятого, тура группы I прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 1:3.

Первыми счет в матче открыл казахстанцы. На 34-й минуте цели достиг дальний удар Бахтиера Зайнутдинова — хавбек российского «Ростова» отличился во второй подряд игре и провел свой третий гол в цике.

Удержать победный счет казахстанцы не смогли. На 48-й минуте полузащитник английской «Астон Виллы» Джон Макгинн отличился ударом со штрафного, причем мяч перед тем, как оказаться в воротах Дмитрия Непогодова, задел капитана Бауыржана Исламхана.



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Вперед же Шотландия вышла на 64-й минуте — забил капитан команды Стивен Нейсмит из английского «Норвича». Окончательный же счет был установлен на 92-й минуте — дубль оформил Макгинн.

Напомним, что в первом туре группы I Казахстан дома разгромил Шотландию — 3:0. Также команда Михала Билека дважды победила Сан-Марино (4:0, 3:1), обменялась ничьей и поражением с Кипром (1:1, 1:2) и по два раза проиграла Россией (0:4, 0:1) с Бельгией (0:3, 0:2).

Победителем группы I с 30 очками стала Бельгия, а вместе с ней на Евро-2020 вышла Россия, у которой 24 баллов. Третье место заняла Шотландия (15), четвертое — Кипр (10), опередивший Казахстан по личным встречам, а замкнул таблицу Сан-Марино, проигравший все матчи.