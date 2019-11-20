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00:55 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана упустила победу и вместо третьего места стала предпоследней в группе отбора на Евро-2020

В последнем матче команда играла с Шотландией в гостях.

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Источник: Reuters

Cборная Казахстана проиграла Шотландии в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра последнего, десятого, тура группы I прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 1:3.

Первыми счет в матче открыл казахстанцы. На 34-й минуте цели достиг дальний удар Бахтиера Зайнутдинова — хавбек российского «Ростова» отличился во второй подряд игре и провел свой третий гол в цике.

Удержать победный счет казахстанцы не смогли. На 48-й минуте полузащитник английской «Астон Виллы» Джон Макгинн отличился ударом со штрафного, причем мяч перед тем, как оказаться в воротах Дмитрия Непогодова, задел капитана Бауыржана Исламхана.


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Вперед же Шотландия вышла на 64-й минуте — забил капитан команды Стивен Нейсмит из английского «Норвича». Окончательный же счет был установлен на 92-й минуте — дубль оформил Макгинн.

Напомним, что в первом туре группы I Казахстан дома разгромил Шотландию — 3:0. Также команда Михала Билека дважды победила Сан-Марино (4:0, 3:1), обменялась ничьей и поражением с Кипром (1:1, 1:2) и по два раза проиграла Россией (0:4, 0:1) с Бельгией (0:3, 0:2).

Победителем группы I с 30 очками стала Бельгия, а вместе с ней на Евро-2020 вышла Россия, у которой 24 баллов. Третье место заняла Шотландия (15), четвертое — Кипр (10), опередивший Казахстан по личным встречам, а замкнул таблицу Сан-Марино, проигравший все матчи.

При этом Казахстан в случае победы над Шотландией занял бы третье место, что стало бы рекордом сборной под эгидой УЕФА.

Шотландия
3:1
Первый тайм: 0:1
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкМихал Билек
Голы
Джон Макгинн48′
Бактиер Зайнутдинов34′
Стивен Нейсмит64′
Джон Макгинн90+1′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
12Дмитрий Непогодов
2Лиам Палмер
2Сергей Малый
3Грег Тэйлор
6Айбол Абикен
44′
5Деклан Галлахер
66′
15Александр Марочкин
67′
6Скотт Маккенна
16Гафуржан Суюмбаев
4Райан Джэк
18Дмитрий Шомко
7Джеймс Форрест
23Юрий Логвиненко
10Каллум Макгрегор
19Бактиер Зайнутдинов
8Джон Макгинн
90′
9Бауыржан I Исламхан
22′74′
18Стюарт Армстронг
5Исламбек Куат
82′
11Райан Кристи
83′
14Юрий Перцух
74′
14Джон Флек
20Максим Федин
9Стивен Нейсмит
77′
7Алексей Щеткин
83′
17Оливер Берк
17Абат Аймбетов
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)4
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
7Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБас Найхайс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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