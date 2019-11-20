Сборная Казахстана упустила победу и вместо третьего места стала предпоследней в группе отбора на Евро-2020
В последнем матче команда играла с Шотландией в гостях.
В последнем матче команда играла с Шотландией в гостях.
Cборная Казахстана проиграла Шотландии в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра последнего, десятого, тура группы I прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 1:3.
Первыми счет в матче открыл казахстанцы. На 34-й минуте цели достиг дальний удар Бахтиера Зайнутдинова — хавбек российского «Ростова» отличился во второй подряд игре и провел свой третий гол в цике.
Удержать победный счет казахстанцы не смогли. На 48-й минуте полузащитник английской «Астон Виллы» Джон Макгинн отличился ударом со штрафного, причем мяч перед тем, как оказаться в воротах Дмитрия Непогодова, задел капитана Бауыржана Исламхана.
Вперед же Шотландия вышла на 64-й минуте — забил капитан команды Стивен Нейсмит из английского «Норвича». Окончательный же счет был установлен на 92-й минуте — дубль оформил Макгинн.
Напомним, что в первом туре группы I Казахстан дома разгромил Шотландию — 3:0. Также команда Михала Билека дважды победила
Победителем группы I с 30 очками стала Бельгия, а вместе с ней на Евро-2020 вышла Россия, у которой 24 баллов. Третье место заняла Шотландия (15), четвертое — Кипр (10), опередивший Казахстан по личным встречам, а замкнул таблицу
При этом Казахстан в случае победы над Шотландией занял бы третье место, что стало бы рекордом сборной под эгидой УЕФА.
|Стив Кларк
|Михал Билек
|Джон Макгинн
|48′
|Бактиер Зайнутдинов
|34′
|Стивен Нейсмит
|64′
|Джон Макгинн
|90+1′
|1
|Дэвид Маршалл
|12
|Дмитрий Непогодов
|2
|Лиам Палмер
|2
|Сергей Малый
|3
|Грег Тэйлор
|6
|Айбол Абикен
44′
|5
|Деклан Галлахер
66′
|15
|Александр Марочкин
67′
|6
|Скотт Маккенна
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|4
|Райан Джэк
|18
|Дмитрий Шомко
|7
|Джеймс Форрест
|23
|Юрий Логвиненко
|10
|Каллум Макгрегор
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|8
|Джон Макгинн
90′
|9
|Бауыржан I Исламхан
22′74′
|18
|Стюарт Армстронг
|5
|Исламбек Куат
82′
|11
|Райан Кристи
83′
|14
|Юрий Перцух
74′
|14
|Джон Флек
|20
|Максим Федин
|9
|Стивен Нейсмит
77′
|7
|Алексей Щеткин
83′
|17
|Оливер Берк
|17
|Абат Аймбетов
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|4
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бас Найхайс(Нидерланды)