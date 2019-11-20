Сборная России разгромила команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020

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Забитыми мячами отметились Далер Кузяев (3-я минута), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (78). Для Кузяева, Петрова и Комличенко эти голы стали дебютными в составе национальной команды. В других матчах группы I сборная Бельгии разгромила команду Кипра со счетом 6:1, а сборная Шотландии оказалась сильнее команды Казахстана — 3:1.

В прошлом матче команд, который состоялся 8 июня в Саранске, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, забив в ворота команды Сан-Марино девять безответных мячей.

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка. Россияне обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до конца квалификации. Победителем группы стала сборная Бельгии, набравшая 30 очков из 30 возможных, третьей финишировала сборная Шотландии (15 очков), четвертое место у команды Кипра, пятое — у казахстанцев (по 10), замкнула таблицу сборная Сан-Марино (0).

На чемпионате Европы сборная России сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Также в этом квартете выступят сборные Дании и Бельгии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.



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Эксперименты и дебютные голы.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позволил себе поэкспериментировать со стартовым составом. Дебютный официальный матч в составе сборной провел вратарь Антон Шунин, центральная зона обороны была представлена Георгием Джикией и Максимом Беляевым, также впервые сыгравшим за национальную команду. Зелимхан Бакаев успел запомниться своими действиями в матче со сборной Бельгии (1:4) и получил шанс начать игру с санмаринцами с первых минут.

Восточная и западная трибуны так и не заполнились до конца встречи. Хозяев поддерживала небольшая группа фанатов, среди которых не было ни одного гражданина Сан-Марино. Символом активных болельщиков санмаринцев можно считать немца Йозефа Юнкера, который на протяжении 10 лет посещает все домашние игры сборной Сан-Марино. Уроженец Мюнхена в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что не поддерживает сборную Германии, и свою любовь выражает исключительно игрокам из Сан-Марино.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России, национальную команду поддерживали около 500 человек. На протяжении всего матча несколько раз можно было услышать оскорбительные скандирования со стороны нескольких фанатов в адрес капитана Артема Дзюбы.

Сама игра проходила по ожидаемому сценарию, в котором сборная России выглядела явным фаворитом. Первые два мяча в ворота соперника забили Кузяев и Петров, которые отметились дебютными голами за национальную команду. Подопечные Черчесова создали несколько опасных ситуаций до конца первого тайма, но прекрасная игра голкипера Альдо Симончини не позволяла мячу оказаться в воротах.