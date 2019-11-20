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10Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
01:03 (мск), источник: ТАСС

Сборная России разгромила команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой Сан-Марино со счетом 5:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Забитыми мячами отметились Далер Кузяев (3-я минута), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (78). Для Кузяева, Петрова и Комличенко эти голы стали дебютными в составе национальной команды. В других матчах группы I сборная Бельгии разгромила команду Кипра со счетом 6:1, а сборная Шотландии оказалась сильнее команды Казахстана — 3:1.

В прошлом матче команд, который состоялся 8 июня в Саранске, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, забив в ворота команды Сан-Марино девять безответных мячей.

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка. Россияне обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до конца квалификации. Победителем группы стала сборная Бельгии, набравшая 30 очков из 30 возможных, третьей финишировала сборная Шотландии (15 очков), четвертое место у команды Кипра, пятое — у казахстанцев (по 10), замкнула таблицу сборная Сан-Марино (0).

На чемпионате Европы сборная России сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Также в этом квартете выступят сборные Дании и Бельгии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.


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Эксперименты и дебютные голы.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позволил себе поэкспериментировать со стартовым составом. Дебютный официальный матч в составе сборной провел вратарь Антон Шунин, центральная зона обороны была представлена Георгием Джикией и Максимом Беляевым, также впервые сыгравшим за национальную команду. Зелимхан Бакаев успел запомниться своими действиями в матче со сборной Бельгии (1:4) и получил шанс начать игру с санмаринцами с первых минут.

Восточная и западная трибуны так и не заполнились до конца встречи. Хозяев поддерживала небольшая группа фанатов, среди которых не было ни одного гражданина Сан-Марино. Символом активных болельщиков санмаринцев можно считать немца Йозефа Юнкера, который на протяжении 10 лет посещает все домашние игры сборной Сан-Марино. Уроженец Мюнхена в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что не поддерживает сборную Германии, и свою любовь выражает исключительно игрокам из Сан-Марино.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России, национальную команду поддерживали около 500 человек. На протяжении всего матча несколько раз можно было услышать оскорбительные скандирования со стороны нескольких фанатов в адрес капитана Артема Дзюбы.

Сама игра проходила по ожидаемому сценарию, в котором сборная России выглядела явным фаворитом. Первые два мяча в ворота соперника забили Кузяев и Петров, которые отметились дебютными голами за национальную команду. Подопечные Черчесова создали несколько опасных ситуаций до конца первого тайма, но прекрасная игра голкипера Альдо Симончини не позволяла мячу оказаться в воротах.

Миранчук забил третий гол в матче в начале второго тайма. Ближе к середине второго тайма Ионов обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот и сделал счет 4:0. Несмотря на разгромный результат, защитникам сборной Сан-Марино удавалось сдерживать Дзюбу. В конце матча отличился вышедший на замену форвард Николай Комличенко, забив свой первый гол за сборную, а спустя несколько минут он мог оформить дубль, но мяч после его удара угодил в перекладину.

Сан-Марино
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle
Главные тренеры
Франко ВарреллаСтанислав Черчесов
Голы
Далер Кузяев3′
Сергей Петров19′
Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)49′
Алексей Ионов56′
Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)78′
Составы команд
23Альдо Симончини
12Антон Шунин
3Мирко Палацци
53′
23Сергей Петров
2Фабио Витаиоли
13Федор Кудряшов
6Давиде Симончини
33′
6Максим Беляев
5Лоренцо Лунадеи
14Георгий Джикия
10Маттиа Джарди
9Далер Кузяев
7Филиппо Берарди
22Артем Дзюба
19Лука Чензони
45+1′
10Зелимхан Бакаев
4Алессандро Д`Аддарио
64′
15Алексей Миранчук
65′
22Фабио Томассини
19Николай Комличенко
8Алекс Гасперони
47′
20Алексей Ионов
58′
11Михаэль Баттистини
17Александр Головин
18Марко Бернарди
61′
7Магомед Оздоев
53′59′
20Адольфо Хосе Хирш
90+3′
11Роман Зобнин
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты15
3Удары (всего)25
1Удары в створ14
0Штанги, перекладины2
2Угловые11
16Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТорвалдур Аурнасон(Исландия)
Боковой судьяЙоханн Гудмундссон(Исландия)
Боковой судьяАндри Вигфюссон(Исландия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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