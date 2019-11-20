Сборная России разгромила команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020
СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой
СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой
Забитыми мячами отметились Далер Кузяев (3-я минута), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (78). Для Кузяева, Петрова и Комличенко эти голы стали дебютными в составе национальной команды. В других матчах группы I сборная Бельгии разгромила команду Кипра со счетом 6:1, а сборная Шотландии оказалась сильнее команды Казахстана — 3:1.
В прошлом матче команд, который состоялся 8 июня в Саранске, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, забив в ворота команды
Сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка. Россияне обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до конца квалификации. Победителем группы стала сборная Бельгии, набравшая 30 очков из 30 возможных, третьей финишировала сборная Шотландии (15 очков), четвертое место у команды Кипра, пятое — у казахстанцев (по 10), замкнула таблицу сборная
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Эксперименты и дебютные голы.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позволил себе поэкспериментировать со стартовым составом. Дебютный официальный матч в составе сборной провел вратарь Антон Шунин, центральная зона обороны была представлена Георгием Джикией и Максимом Беляевым, также впервые сыгравшим за национальную команду. Зелимхан Бакаев успел запомниться своими действиями в матче со сборной Бельгии (1:4) и получил шанс начать игру с санмаринцами с первых минут.
Восточная и западная трибуны так и не заполнились до конца встречи. Хозяев поддерживала небольшая группа фанатов, среди которых не было ни одного гражданина
Как сообщили ТАСС в
Сама игра проходила по ожидаемому сценарию, в котором сборная России выглядела явным фаворитом. Первые два мяча в ворота соперника забили Кузяев и Петров, которые отметились дебютными голами за национальную команду. Подопечные Черчесова создали несколько опасных ситуаций до конца первого тайма, но прекрасная игра голкипера Альдо Симончини не позволяла мячу оказаться в воротах.
Миранчук забил третий гол в матче в начале второго тайма. Ближе к середине второго тайма Ионов обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот и сделал счет 4:0. Несмотря на разгромный результат, защитникам сборной
|Франко Варрелла
|Станислав Черчесов
|Далер Кузяев
|3′
|Сергей Петров
|19′
|Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)
|49′
|Алексей Ионов
|56′
|Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)
|78′
|23
|Альдо Симончини
|12
|Антон Шунин
|3
|Мирко Палацци
53′
|23
|Сергей Петров
|2
|Фабио Витаиоли
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Давиде Симончини
33′
|6
|Максим Беляев
|5
|Лоренцо Лунадеи
|14
|Георгий Джикия
|10
|Маттиа Джарди
|9
|Далер Кузяев
|7
|Филиппо Берарди
|22
|Артем Дзюба
|19
|Лука Чензони
45+1′
|10
|Зелимхан Бакаев
|4
|Алессандро Д`Аддарио
64′
|15
|Алексей Миранчук
65′
|22
|Фабио Томассини
|19
|Николай Комличенко
|8
|Алекс Гасперони
47′
|20
|Алексей Ионов
58′
|11
|Михаэль Баттистини
|17
|Александр Головин
|18
|Марко Бернарди
61′
|7
|Магомед Оздоев
53′59′
|20
|Адольфо Хосе Хирш
90+3′
|11
|Роман Зобнин
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|15
|3
|Удары (всего)
|25
|1
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Торвалдур Аурнасон(Исландия)
|Боковой судья
|Йоханн Гудмундссон(Исландия)
|Боковой судья
|Андри Вигфюссон(Исландия)