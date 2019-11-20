Сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами России и Дании на Евро-2020

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Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Сборная Бельгии попадет в первую корзину жеребьевки финальной стадии вместе с командами Италии, Англии, Испании, Украины и Германии. Все эти страны за исключением Украины и Бельгии являются хозяевами чемпионата Европы, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке, в связи с чем в группу к сборной России автоматически попадает команда Бельгии. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций оставляет за собой право изменить составы корзин.



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Сборные России и Бельгии выступали в группе I отборочного раунда чемпионата Европы, бельгийцы заняли первое место (30 очков), далее расположились сборные России (24 очка), Шотландии (15), Кипра (10), Казахстана (10) и Сан-Марино (0).

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино

Россияне и бельгийцы провели семь очных матчей, сборная России ни разу не побеждала (две ничьи, пять поражений). Сборные России и Бельгии ни разу не встречались в финальной части чемпионатов Европы. Сборные СССР и Бельгии пять раз играли между собой, советские футболисты одержали четыре победы, еще один матч завершился вничью, в финальных стадиях чемпионатов Европы команды также не встречались.