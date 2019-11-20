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10Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино
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01:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами России и Дании на Евро-2020

ТАСС, 20 ноября. Сборная России сыграет с командами Дании и Бельгии в группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Во вторник прошли заключительные матчи отборочного цикла европейского первенства.

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Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Сборная Бельгии попадет в первую корзину жеребьевки финальной стадии вместе с командами Италии, Англии, Испании, Украины и Германии. Все эти страны за исключением Украины и Бельгии являются хозяевами чемпионата Европы, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке, в связи с чем в группу к сборной России автоматически попадает команда Бельгии. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций оставляет за собой право изменить составы корзин.


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Сборные России и Бельгии выступали в группе I отборочного раунда чемпионата Европы, бельгийцы заняли первое место (30 очков), далее расположились сборные России (24 очка), Шотландии (15), Кипра (10), Казахстана (10) и Сан-Марино (0).

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Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино

Россияне и бельгийцы провели семь очных матчей, сборная России ни разу не побеждала (две ничьи, пять поражений). Сборные России и Бельгии ни разу не встречались в финальной части чемпионатов Европы. Сборные СССР и Бельгии пять раз играли между собой, советские футболисты одержали четыре победы, еще один матч завершился вничью, в финальных стадиях чемпионатов Европы команды также не встречались.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Россия
1:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 53317 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРоберто Мартинес
Голы
Георгий Джикия79′
Торган Азар(Эден Азар)19′
Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)33′
Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)40′
Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)72′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Тибо Куртуа
2Мариу Фернандес
2Тоби Алдервейрелд
23Сергей Петров
3′
4Дедрик Боята
5Андрей Семенов
21Тимоти Кастань
14Георгий Джикия
16Торган Азар
20Алексей Ионов
6Аксель Витсель
7Магомед Оздоев
7Кевин Де Брейне
15Алексей Миранчук
10Эден Азар
18Юрий Жирков
50′
3Томас Фермален
67′
10Зелимхан Бакаев
5Джейсон Денайер
11Роман Зобнин
62′
9Ромелу Лукаку
77′
9Далер Кузяев
23Миши Батшуайи
22Артем Дзюба
80′
14Дрис Мертенс
52′
19Николай Комличенко
8Юри Тилеманс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты8
12Удары (всего)11
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы3
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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